حرباء مورينيو في ريال مدريد: بيلينجهام ليس منقذًا ولا محاربًا.. مع البرتغالي مشروع الكرة الذهبية ممكن!

واصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام تقديم مستوياته المبهرة في بدايات الدوري الإسباني، بعدما قاد ريال مدريد لفوز كاسح وتألق لافت على حساب مالاجا على ملعب سانتياجو برنابيو برباعية نظيفة.
الدولي الإنجليزي فرض هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء، حيث افتتح التسجيل بمهارة فردية وإنهاء مميز، وتسبب بشكل مباشر في الهدف الثاني، وكاد أن يضاعف رصيده بتسديدة صاروخية ارتدت من القائم، ليخرج من الملعب وسط تصفيق حار وتقييم فني استثنائي يثبت اكتمال نضجه وجاهزيته البدنية والفنية لقيادة كتيبة الميرنجي تحت قيادة مورينيو.