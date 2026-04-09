على الرغم من خيبة الأمل إثر الهزيمة على أرضه، لجأ يامال إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد لجماهير البلوغرانا مواصلة الحلم بمقعد في نصف النهائي. وقد بدا اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً محبطاً على أرض الملعب بعد المباراة، متلقياً المواساة من زميله داني أولمو، لكن نظرته تحولت إلى تحدٍ خالص بحلول صباح اليوم التالي.

وعبر إنستغرام يوم الخميس، نشر الجناح صورة مؤثرة له من المباراة مرفقة بنداء تعبوي للجماهير. وكتب يامال: "لم ينتهِ الأمر بعد يا كوليرس، سنبذل كل ما لدينا في الإياب. معاً دائماً."








