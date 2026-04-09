حذّر لامين يامال أتلتيكو مدريد من أن مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا «لم تنتهِ بعد»، في منشور متحدٍّ عبر إنستغرام من نجم برشلونة
يامال يشحذ همم جماهير برشلونة
على الرغم من خيبة الأمل إثر الهزيمة على أرضه، لجأ يامال إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد لجماهير البلوغرانا مواصلة الحلم بمقعد في نصف النهائي. وقد بدا اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً محبطاً على أرض الملعب بعد المباراة، متلقياً المواساة من زميله داني أولمو، لكن نظرته تحولت إلى تحدٍ خالص بحلول صباح اليوم التالي.
وعبر إنستغرام يوم الخميس، نشر الجناح صورة مؤثرة له من المباراة مرفقة بنداء تعبوي للجماهير. وكتب يامال: "لم ينتهِ الأمر بعد يا كوليرس، سنبذل كل ما لدينا في الإياب. معاً دائماً."
سيميوني يكسر لعنة كامب نو
كانت النتيجة تاريخية بالنسبة لسيميوني، الذي نجح أخيراً في تسجيل فوز على ملعب برشلونة. احتاج الأرجنتيني إلى 19 محاولة ليحقق انتصاراً خارج الديار على البلوجرانا، ولم يكن التوقيت أفضل من ذلك، إذ يضع ذلك لوس كولتشونيروس في مقعد القيادة من أجل حجز مكان في المربع الذهبي لمسابقة النخبة الأوروبية.
يواجه فريق برشلونة بقيادة هانسي فليك الآن مهمة شاقة، إذ لم يسبق لأي فريق أن هزم أتلتيكو على ملعبه في مواجهة إقصائية بدوري أبطال أوروبا.
غافي يفرض حضوره
بينما جعلت نتيجة المباراة القراءة قاتمة، فإن عودة غافي وفّرت بصيص أمل كان برشلونة في أمسّ الحاجة إليه. لعب لاعب الوسط الشوط الثاني بأكمله، مسجلاً أطول مشاركة له منذ عودته من غياب بسبب الإصابة دام سبعة أشهر بدأ في أغسطس. وقد قدّمت شراسته في وسط الملعب لمحة عن الشدة التي سيحتاجها برشلونة في مباراة الإياب.
ردد غافي مشاعر يامال على وسائل التواصل الاجتماعي، معبّراً عن إحباطه من نتيجة مباراة الذهاب، بينما يتطلع إلى الرحلة إلى ملعب ميتروبوليتانو. وقال لاعب الوسط: "كنا نستحق أكثر بكثير أمس، لكن هذه هي كرة القدم... لا تزال هناك مباراة الإياب، فلنعمل جميعاً معاً!!"
- AFP
يواجه فليك أزمة إصابات في خط الوسط
تعقّدت الطريق إلى مباراة الإياب بسبب تزايد قائمة المصابين لدى فليك. ويعاني برشلونة حالياً من نقص شديد في خط الوسط قبل مواجهة الديربي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني هذا الأسبوع. ولا يزال فرينكي دي يونغ خارج الحسابات بسبب الإصابة، كما تثار مخاوف جدية بشأن بيدري، الذي تم استبداله بين الشوطين أمام أتلتيكو كإجراء احترازي.
ومع محدودية الخيارات المتاحة، قد يُمنح غافي دوراً أساسياً في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وإلى جانب مارك كاسادو وبيدري، قد يضطر فليك للاعتماد على إريك غارسيا لمواصلة دوره الاضطراري في مركز لاعب الارتكاز.