حذر روبرتو دي زيربي من أن مجلس إدارة توتنهام قد «يدمر» سمعته، في الوقت الذي أشار فيه ريو فرديناند إلى المخاطر التي ينطوي عليها استبدال إيغور تودور
فرديناند ينتقد إدارة توتنهام
أعرب فرديناند عن شكوك جدية بشأن الهيكل الداخلي في توتنهام وكيفية تأثيره على مدرب ذي شهرة كبيرة مثل دي زيربي، الذي برز كأبرز مرشح لخلافة تودور عقب إقالته مؤخرًا.
وبينما أقر الخبير بوجود بنية تحتية عالمية المستوى في النادي، أشار إلى أن المشاكل أعمق بكثير من الملعب، موجهًا أصابع الاتهام مباشرةً إلى مجلس الإدارة. ويحتل حامل لقب الدوري الأوروبي حاليًا المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط بعد هزيمة قاسية بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست.
قال فرديناند: "اسمعوا، في الوقت الحالي سأكون أكثر قلقًا بشأن الهيكل الإداري، سأبحث في هذا الأمر. لماذا سارت الأمور بشكل خاطئ للغاية بالنسبة للكثيرين؟ الأسماء الكبيرة، والأسماء الجديدة... لماذا لم يتمكن هذا المكان من المضي قدمًا؟ لا أفهم ذلك لأنهم يمتلكون كل شيء... هل سيكونون [القيادة] عائقًا أمامي [المدرب القادم لتوتنهام] وراء الكواليس؟ هل سيدمرون سمعتي أكثر الآن؟ ما هو الوضع هنا؟"
المخاطر التي تهدد مسيرة مهنية إدارية واعدة
جعل توتنهام من دي زيربي هدفه الأول لإبعاد الفريق عن منطقة الخطر، لكن فرديناند يخشى أن تؤدي الأجواء السائدة في النادي إلى كبت إبداعه. وتشير التقارير إلى أن المدرب يجري مفاوضات متقدمة بشأن عقد مدته خمس سنوات، إلا أن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق لا يزال غير مقتنع بأن هذه الخطوة حكيمة، نظراً لقرب الفريق الحالي من منطقة الهبوط والتعاقب السريع للمدربين الفاشلين، بمن فيهم توماس فرانك وتودور.
وأضاف فرديناند: "لطالما دافعت عن دي زيربي، أعتقد أنه مدرب رائع. إنه مدرب مفكر، يبحث دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة لبناء فرقه. قد يكون هذا هو الوقت المثالي للتعاقد معه، لكن هل توتنهام في الوضع المناسب له؟ يجب أن أكون صادقًا، لن أذهب إلى توتنهام في الوقت الحالي. أعتقد فقط أن النادي يمر بمرحلة سيئة للغاية، وقد فشل عدد كبير جدًا من المدربين هناك".
دي زيربي يتصدر قائمة أولويات توتنهام
اكتسب دي زيربي سمعة طيبة باعتباره مدربًا ذو عقلية تكتيكية مبتكرة. وقبل رحيله عن مرسيليا الشهر الماضي، قاد المدرب البالغ من العمر 46 عامًا فريقه في 33 مباراة خلال موسم 2025-2026، محققًا 18 فوزًا. وخلال 69 مباراة قاد فيها الفريق الفرنسي، قاده إلى 39 انتصاراً. وجاء ذلك بعد فترة ناجحة في برايتون، حيث أشرف على 89 مباراة وسجل 38 فوزاً، وفترة في شاختار دونيتسك، حيث حقق 20 انتصاراً مذهلاً في 30 مباراة فقط. ويأمل توتنهام أن تتمكن خبرته الإدارية الواسعة، التي تشمل فترات في ساسولو وبينيفينتو، من إنقاذ موسمه.
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
يجد النادي نفسه في وضع حرج، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة فقط بعد 31 مباراة. ويتمتع بفارق ضئيل يبلغ نقطة واحدة عن فريق وست هام الموجود في منطقة الهبوط، بينما يتخلف عنه كل من بيرنلي وولفرهامبتون بفارق كبير برصيد 20 و17 نقطة على التوالي.
ولضمان البقاء، يواجه توتنهام سلسلة صعبة من سبع مباريات. تبدأ هذه المرحلة الحاسمة بمباراة خارج أرضه أمام سندرلاند في 12 أبريل، تليها مواجهة حاسمة ضد ولفرهامبتون المتذيل للجدول في 25 أبريل. ويستضيف النادي فريق ليدز يونايتد، صاحب المركز الخامس عشر، في 9 مايو، كما يتعين عليه خوض مواجهات صعبة ضد أستون فيلا وتشيلسي قبل أن يختتم موسمه بمواجهة إيفرتون في 24 مايو.