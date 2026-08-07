حدد سعره .. برشلونة يرفض عرض الهلال من أجل كاسادو

لا يزال مستقبل كاسادو على المدى الطويل مع برشلونة غير مؤكد مع تقدم فترة الانتقالات الصيفية. وقد تقدم نادي الهلال رسميًا لضمان التعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا.

ووفقًا لصحيفة«موندو ديبورتيفو»، رفض العملاق الكتالوني عرضًا أوليًا من الهلال في يوليو.

ومنذ رفض هذا العرض الأولي، توقفت المفاوضات بين الناديين بشكل كبير. ولا تزال صفقة الانتقال المقترحة بعيدة كل البعد عن الاكتمال. ويتعين على الطرفين الآن العمل على إيجاد أرضية مشتركة إذا ما أراد اللاعب الإسباني الشاب مغادرة النادي هذا الصيف.