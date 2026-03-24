حتى مدينته نفسها رفعت دعوى قضائية ضد النادي العريق! ربما تكون هذه هي أكثر التقلبات إثارة في تاريخ كرة القدم الألمانية

بعد الخروج المثير من الدوري الثالث، لعب فريق «توركغوتشي» لمدة ثلاث سنوات في الدوري الإقليمي البافاري. وظلت مسألة الملعب المعلقة دون حل دائم. فملعب المنطقة المحلي الواقع في شارع «هاينريش فيلاند» في بيرلاخ غير مناسب لاستضافة مباريات الدوري الإقليمي وما فوقه، كما أن الملاعب البديلة المناسبة نادرة الوجود في ميونيخ.

منذ بداية مسيرته، خاض توركغوكي معظم مبارياته على أرضه في ملعب غرونوالدر الذي يعتبر كبيرًا جدًا ومكلفًا للغاية، كما أنه مكتظ (ليس فقط بسبب فريق TSV 1860). وفي الدوري الثالث، أقيمت بعض المباريات في الاستاد الأولمبي، الذي اضطر إلى البقاء فارغًا في معظم الأحيان بسبب إجراءات كوفيد-19. في الدوري الإقليمي، عاد فريق Türkgücü في بعض الأوقات إلى ملعب دانتي التاريخي، وبذلك حقق حلمًا طال انتظاره، على الأقل بالنسبة لمحبي جولة الملاعب في ألمانيا.

عشاق الملاعب هم مشجعو كرة القدم الذين يرغبون في مشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات في ملاعب مختلفة، ويفضل أن تكون ملاعب مميزة. ملاعب مثل ملعب دانتي، الذي لم تشهد أرضه أي مباريات كرة قدم منذ أكثر من 20 عامًا. توافد عشاق جولة الملاعب من قريب وبعيد، وشكلوا دائمًا نسبة كبيرة من جميع المتفرجين في مباريات توركغوكي على أرضه في ملعب دانتي، ورحب بهم أحيانًا مذيع الملعب عبر مكبرات الصوت.