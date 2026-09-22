مع اقتراب الموعد النهائي للتصويت على جائزة الكرة الذهبية بشكل سريع، لم يترك قائد برشلونة رافينيا أي مجال للغموض بشأن اختياره للفائز بالجائزة. ومع استعداد 100 صحفي من مختلف أنحاء العالم لتقديم أصواتهم النهائية إلى مجلة "فرانس فوتبول" بحلول 28 سبتمبر، بلغ الجدل حول من يستحق الكرة الذهبية ذروته.

وعندما سُئل بشكل مباشر عمّا إذا كان خريج أكاديمية لاماسيا هو من يستحق رفع الجائزة، أجاب اللاعب البرازيلي في مقابلة مع صحيفة The Guardian وLa Gazzetta dello Sport: "بلا شك، نعم". وكان الجناح البالغ من العمر 29 عامًا حاسمًا في تأكيده أن زميله يستوفي كل المعايير الممكنة التي يُحكم بها على أفضل لاعبي العالم.

وأوضح رافينيا أسباب رأيه قائلًا: "حسنًا، قبل كل شيء. أعتقد أن الفوز بالكرة الذهبية يتعلق بالإحصائيات الفردية والألقاب الجماعية والسحر الذي يتمتع به على أرض الملعب. الكاريزما وكل شيء من هذا القبيل. بالنسبة لي، هذه هي أهم النقاط للفوز بالجائزة. وأعتقد أن لامين يمتلكها جميعًا".