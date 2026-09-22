AFP
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حتى لو لم يكن زميلي.. رافينيا يختار يامال للكرة الذهبية ويؤكد: للآخرين حساباتهم!
القائد يدعم يامال للفوز بالجائزة الكبرى
مع اقتراب الموعد النهائي للتصويت على جائزة الكرة الذهبية بشكل سريع، لم يترك قائد برشلونة رافينيا أي مجال للغموض بشأن اختياره للفائز بالجائزة. ومع استعداد 100 صحفي من مختلف أنحاء العالم لتقديم أصواتهم النهائية إلى مجلة "فرانس فوتبول" بحلول 28 سبتمبر، بلغ الجدل حول من يستحق الكرة الذهبية ذروته.
وعندما سُئل بشكل مباشر عمّا إذا كان خريج أكاديمية لاماسيا هو من يستحق رفع الجائزة، أجاب اللاعب البرازيلي في مقابلة مع صحيفة The Guardian وLa Gazzetta dello Sport: "بلا شك، نعم". وكان الجناح البالغ من العمر 29 عامًا حاسمًا في تأكيده أن زميله يستوفي كل المعايير الممكنة التي يُحكم بها على أفضل لاعبي العالم.
وأوضح رافينيا أسباب رأيه قائلًا: "حسنًا، قبل كل شيء. أعتقد أن الفوز بالكرة الذهبية يتعلق بالإحصائيات الفردية والألقاب الجماعية والسحر الذي يتمتع به على أرض الملعب. الكاريزما وكل شيء من هذا القبيل. بالنسبة لي، هذه هي أهم النقاط للفوز بالجائزة. وأعتقد أن لامين يمتلكها جميعًا".
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الهيمنة الإحصائية وحصد الألقاب
وتتعزز حجة يامال بفضل مستوى مذهل حقًا جعله محور الارتكاز للنادي والمنتخب على حد سواء. وقد أشار رافينيا إلى المردود الثابت لهذا اللاعب المراهق باعتباره عاملًا أساسيًا في ترشحه، مشيرًا إلى أن تألقه ليس مجرد ومضة عابرة حديثة.
وقال القائد خلال المقابلة: "لامين يملك أرقامًا مبهرة، ليس في الموسم الماضي فحسب بل في مواسم أخرى أيضًا. وهذا الموسم أيضًا بدأ بشكل مبهر. من أصل ثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، فاز باثنين مع برشلونة وبكأس العالم مع منتخب بلاده".
وأضاف البرازيلي: "وبالنسبة لي، هو أحد أهم اللاعبين لبرشلونة وأحد أهم اللاعبين للمنتخب الإسباني. لذا بالنسبة لي، لا شك في ذلك. بالنسبة لي، لامين يجب أن يفوز بالجائزة مهما حدث. وأما ما يقوله الآخرون، فكل واحد عليه أن يهتم بمصالحه. لكن الأمر واضح جدًا بالنسبة لي، حتى لو لم أكن زميلًا للامين".
تجاهل انحياز الولاء للنادي
وإدراكًا منه بأن تصريحاته قد يُنظر إليها على أنها منحازة بسبب لعبهما في النادي نفسه، سارع رافينيا إلى التوضيح بأن رأيه لن يتغير حتى لو كانا يلعبان لفريقين متنافسين. وألمح إلى أن موهبة يامال لا يمكن إنكارها إلى درجة أنها تتجاوز التنافس بين الأندية. وقال البرازيلي: "مهما حدث، يجب أن يفوز. الآخرون سيدافعون عن لاعبهم، لكن بالنسبة لي هو الأحق بلا شك. حتى لو لم أكن زميل، كنت سأقول إنه يستحق ذلك".
وظل تركيز رافينيا منصبًا على التأثير الملموس الذي أحدثه يامال في أهم مراحل اللعبة. وأكد مجددًا أن المهاجم "أحد أهم اللاعبين لبرشلونة ولإسبانيا"، معترفًا بدوره كأحد النجوم البارزين لناديه ولبطل أوروبا. وأضاف القائد: "لما قدمه على أرض الملعب والأرقام التي يمتلكها، والألقاب التي حققها.. يجب أن يفوز باللقب".
- AFP
العد التنازلي لانطلاق الحفل
يدخل السباق نحو الكرة الذهبية مراحله الأخيرة، فيما ينتظر عالم كرة القدم بلهفة الإعلان عن الفائز. ومن المقرر أن يُقام الحفل في 26 أكتوبر في لندن، ما يمثل تغييراً في مكان إقامة هذا الحدث البراق.
كما تقترب فترة التصويت من نهايتها، إذ أمام لجنة الصحفيين العالميين مهلة حتى 28 سبتمبر لتقديم بطاقاتهم النهائية. ومع حملة رافينيا العلنية على قدم وساق، يتزايد الضغط على المصوّتين للاعتراف بالعام المذهل الذي حققه أحدث نجوم برشلونة.
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