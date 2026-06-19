حتى الكوكا أكبر من الطبيعي والوجبات لا يمكن إنهاؤها.. جماهير المنتخبات المشاركة في كأس العالم تستغرب الولايات المتحدة!

تتوافد جماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم لعام 2026 لكن الرحلة لم تقتصر على مؤازرة المنتخبات فحسب، بل تحولت إلى مواجهة مثيرة مع تفاصيل الثقافة الأمريكية الغريبة، والتي فاجأت المشجعين بضخامة الأحجام وطبيعة الحياة اليومية التي تختلف تمامًا عما اعتادوا عليه في بلدانهم الأصيلة.

فيما يلي قدم تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" روايات من مشجعين المنتخبات الضيوف، تُظهر أغرب المواقف التي تعرضوا لها والأشياء التي يرونها غير طبيعية في الولايات المتحدة وغير معتادة بالنسبة لهم.



