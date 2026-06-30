"حاول مرة أخرى".. نيمار يسخر من رياضي ألماني بسبب مباراة اليابان!

كان كليمنت، عالم الرياضيات والاقتصاد، قد لفت الأنظار قبل انطلاق البطولة بعد أن توقع فوز اليابان على البرازيل في مرحلة خروج المغلوب. واستند في توقعاته إلى نموذجه للتنبؤ بنتائج كأس العالم، الذي كان قد حدد سابقًا الفائزين ببطولات أعوام 2014 و2018 و2022.

وقبل انطلاق البطولة، قال كليمنت لمجلة«فورتشن إنديا»: «لا أقدم تنبؤات بشأن المباريات الفردية في مرحلة المجموعات، لكنني أتوقع احتمال حدوث مباراة بين البرازيل واليابان في دور الـ32، وأن اليابان ستفوز على البرازيل. يبدو هذا الأمر سخيفًا بالنسبة لي في البداية، لأن البرازيل هي أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ كرة القدم العالمية. ومع ذلك، فإن الجيل الحالي من اللاعبين ليس في أفضل حالاته، في حين أن اليابان تمتلك فريقًا جيدًا جدًّا في الوقت الحالي».

بعد فوز البرازيل، كتب نيمار على X: «السيد يواكيم كليمنت... أرجوك حاول مرة أخرى في كأس العالم القادمة».







