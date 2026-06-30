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"حاول مرة أخرى".. نيمار يسخر من رياضي ألماني بسبب مباراة اليابان!
نيمار هو من يضحك أخيرًا بعد تأهل البرازيل
سخر نيمار من كليمنت بعد أن تغلبت البرازيل على اليابان بنتيجة 2-1 لتضمن مكانها في دور الـ16 من كأس العالم 2026. ورد نجم نادي سانتوس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صافرة النهاية، مشيرًا إلى توقعات كليمنت بأن اليابان ستقصي حاملة اللقب خمس مرات.
وضغطت اليابان على فريق كارلو أنشيلوتي طوال مباراة دور الـ32 وكادت أن تحدث مفاجأة. لكن البرازيل سجلت الهدف الحاسم في الدقائق الأخيرة عندما استحوذ رايان على الكرة في منطقة متقدمة قبل أن يمرر برونو جيمارايش الكرة إلى جابرييل مارتينيلي، الذي سددها بهدوء ليقود «السيليساو» إلى التأهل.
نيمار يرد على توقعات كليمنت
كان كليمنت، عالم الرياضيات والاقتصاد، قد لفت الأنظار قبل انطلاق البطولة بعد أن توقع فوز اليابان على البرازيل في مرحلة خروج المغلوب. واستند في توقعاته إلى نموذجه للتنبؤ بنتائج كأس العالم، الذي كان قد حدد سابقًا الفائزين ببطولات أعوام 2014 و2018 و2022.
وقبل انطلاق البطولة، قال كليمنت لمجلة«فورتشن إنديا»: «لا أقدم تنبؤات بشأن المباريات الفردية في مرحلة المجموعات، لكنني أتوقع احتمال حدوث مباراة بين البرازيل واليابان في دور الـ32، وأن اليابان ستفوز على البرازيل. يبدو هذا الأمر سخيفًا بالنسبة لي في البداية، لأن البرازيل هي أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ كرة القدم العالمية. ومع ذلك، فإن الجيل الحالي من اللاعبين ليس في أفضل حالاته، في حين أن اليابان تمتلك فريقًا جيدًا جدًّا في الوقت الحالي».
بعد فوز البرازيل، كتب نيمار على X: «السيد يواكيم كليمنت... أرجوك حاول مرة أخرى في كأس العالم القادمة».
نيمار يواصل مضايقة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي
لم يكن الفوز نهاية القصة بالنسبة لنيمار، الذي ظل نشطًا على الإنترنت لمتابعة توقعات كليمنت الأخرى بشأن البطولة. وعندما خسرت هولندا — التي كان كليمنت قد توقع سابقًا فوزها بكأس العالم 2026 — أمام المغرب بركلات الترجيح، عاد المهاجم البرازيلي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمواصلة الضغط على عالم الرياضيات. ونشر نيمار رسالة تالية قال فيها: «لقد أخطأت مرة أخرى».
- AFP
البرازيل تستعد لمواجهة تحدٍ أكثر صعوبة
تتأهل البرازيل إلى دور الـ16، حيث من المرجح أن تستغل الفرق الأقوى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة ضد اليابان. وسيترقب فريق أنشيلوتي الآن الفائز في المباراة بين كوت ديفوار والنرويج ليكون خصمه في تلك الجولة.