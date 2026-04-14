Arne Slot Liverpool PSG GFXGOAL
لا يزال ليفربول في دائرة المنافسة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ولا أحد يعرف تماماً كيف، بطبيعة الحال. فقد جرى إقصاء فريق آرنه سلوت عملياً من أرض الملعب أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، لكنه تمكن من الإفلات من ملعب بارك دي برانس بخسارة 2-0، وهي نتيجة أقرّ جيمي كاراغر بأنها بدت في الواقع «نتيجة رائعة» للضيوف، نظراً للفجوة الشاسعة في الانسجام والثقة بين الفريقين.

صحيح أن الشعور لا يزال قائماً بأن ليفربول لم يُمنح في باريس أكثر من مجرد تأجيلٍ للتنفيذ. ومن غير المرجح أن يكون باريس سان جيرمان مُسرفاً إلى هذا الحد يوم الثلاثاء في مباراة الإياب، كما أن اللعب في أنفيلد لا يبدو أنه يثير أي رهبة لدى رجال لويس إنريكي على أي حال، في ضوء نجاحهم في ركلات الترجيح على أرض ميرسيسايد في الموسم الماضي.

ومع ذلك، فليس كل شيء قد ضاع بالنسبة لليفربول. هشاشة الدفاع لا تزال مصدر قلقٍ كبير، لكن لا شك أن الريدز يمتلكون الموهبة الهجومية القادرة على إزعاج أبطال أوروبا. وعلى سلوت فقط أن يكون شجاعاً بما يكفي لاستخدام الأسلحة التي يمتلكها استخداماً كاملاً وصحيحاً إذا كان ليفربول يريد تحقيق عودةٍ شهيرة أخرى أمام جماهير الكوب...

  FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOL

    استسلام سلوت المُخزي

    ومنذ ذلك الحين دافع سلوت بشدة عن التكتيكات التي استخدمها مساء الأربعاء الماضي لكن الحقيقة هي أن ليفربول عوقب — وتعرّض للإحراج — بسبب إظهاره شبه انعدام للطموح في باريس، إذ أسفر قراره بإشراك خط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين للمرة الأولى منذ توليه تدريب الفريق قبل 18 شهراً عن عواقب كارثية متوقعة.

    حتى فيرجيل فان دايك بدا تائهاً بينما عانى الضيوف بشكل فظيع لاحتواء خط هجوم باريس سان جيرمان شديد السلاسة، الذي كان يجرّ لاعبي ليفربول باستمرار خارج مراكزهم.

    ومن الناحية الهجومية، أظهر فلوريان فيرتس لمحات مما يمكنه فعله عند الاستحواذ، لكن المشكلة كانت أن الريدز بالكاد تمكنوا من الإمساك بالكرة، فضلاً عن الاحتفاظ بها، بعدما أخفق دومينيك سوبوسلاي وغيرُه في تحديد المكان الذي كان يفترض أن يلعبوا فيه بالضبط.

    وبالفعل، أكمل ليفربول 190 تمريرة فقط (مقابل 685 لباريس سان جيرمان)، ولمس الكرة تسع مرات فقط داخل منطقة جزاء الخصم، ولم يصنع أي «فرصة كبيرة» طوال المباراة — وهي النتيجة الحتمية لعرضٍ مخزٍ من الاستسلام من سلوت، الذي، على الرغم من ادعاءات يوم الاثنين بعكس ذلك، أصدر بوضوح تعليماته للاعبيه بالتراجع واللعب بعمق وإهدار أكبر قدر ممكن من الوقت عند الكرات الثابتة في محاولة يائسة لتجنب هزيمة ثقيلة في العاصمة الفرنسية.

    ومع ذلك، فإن هذا القدر من التشاؤم والجبن لن يكون مقبولاً في أنفيلد. كما أن المشجعين لن يتحملوه على أي حال. لكن سلوت يدرك بنفسه أنه وضع نفسه في موقف لا خيار له فيه سوى المجازفة والاندفاع — وهذا يعني، على أقل تقدير، البدء بلاعبين اثنين قضيا مباراة الذهاب كاملة على مقاعد البدلاء.

  Liverpool v Fulham - Premier League

    يجب على صلاح ببساطة أن يبدأ

    يمكن للمرء بالتأكيد أن يحاول تقديم مبررات لإبقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب. فالمصري لم يقترب هذا الموسم من أفضل مستوياته، وبدا خالياً تماماً من الثقة في الخسارة القاسية في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

    لكن إن كانت الأشهر القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو أن إخراج صلاح من الفريق لا يحل أي مشاكل؛ بل في الواقع يزيدها، لأنه يحرم الريدز من أحد أخطر أسلحتهم الهجومية.

    ورغم معاناة صلاح هذا الموسم، فإنه لا يزال قد ساهم بشكل مباشر في 20 هدفاً في جميع المسابقات، وكان عنصراً حاسماً تماماً في الفوز المثير 4-0 على غلطة سراي في إياب مواجهة دور الـ16.

    والحقيقة أنه لا يوجد خيار أفضل على الجناح الأيمن، ورغم أن ذلك قد يقول الكثير عن تعاقدات ليفربول أكثر مما يقول عن استمرارية تميز صلاح، فإن ابن الـ33 عاماً قد قدّم أيضاً تذكيراً في توقيت مثالي بقدرته على الإنهاء بتسديدة رائعة من لمسة واحدة أمام فولهام أعادت الابتسامة فوراً إلى وجهه قبل ما يُعد، في الوقت الراهن على الأقل، أهم مباراة متبقية له كلاعب في ليفربول.

    ومهما تكن القضايا بينهما، فإن على سلوت ببساطة أن يمنح صلاح الفرصة لكتابة فصل مجيد إضافي في قصة أصبحت بالفعل مادة للأساطير.

    قد يكون صحيحاً أن المتألق نونو مينديش يعرف كيف يحدّ من خطورة صلاح، لكن اختيار ثالث أكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ ليفربول سيجعل البرتغالي على الأقل يفكر مرتين قبل الانطلاق للأمام في كل فرصة — وهو ما سيخفف على الأقل بعض الضغط عن أي لاعب يدفع به سلوت في مركز الظهير الأيمن.

  Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    سرعة فريمبونغ حتمية

    إن الاختيار بين جو غوميز أو جيريمي فريمبونغ يُعد في الواقع أحد أكبر القرارات التي يواجهها سلوت قبل زيارة باريس سان جيرمان. قد يكون كلاهما شارك أساسياً في مباراة الذهاب، لكن أحدهما سيتعين عليه إفساح المجال، مع تأكد ليفربول أيضاً من العودة إلى خط دفاع رباعي مسطح في مباراة لا بد من الفوز بها.

    اختيار سلوت سيمنحنا لمحة فورية عن الكيفية التي ينوي بها مقاربة المباراة، وسيكون غوميز بطبيعة الحال الخيار الأكثر أماناً لأنه، رغم أن قلب الدفاع متعدد الاستخدامات لا يقدم الكثير هجومياً (باستثناء الرميات الطويلة)، فإنه مدافع كفء جداً عندما يكون جاهزاً تماماً.

    لكن إذا كان غوميز سيلعب، فينبغي أن يكون ذلك في مركزه المفضل إلى جانب فان دايك، على حساب إبراهيم كوناتي شديد التقلب، الذي كان محظوظاً لتفادي التسبب في ركلتي جزاء، ليس واحدة بل اثنتين، في باريس.

    قد يكون فريمبونغ عرضة لأن يُضبط خارج موقعه، ولديه ميل لإحباط الآخرين بكرته الأخيرة، لكنه على الأرجح أسرع لاعب في تشكيلة ليفربول البطيئة نسبياً، ما يعني أنه يمتلك سرعة كافية للتعامل مع ديزيريه دويه، وفي الوقت نفسه يوفر منفذاً رائعاً في التحركات على الطرف والتداخل من الخلف لصلاح الذي يتباطأ.

    لم يلعب الثنائي معاً كثيراً هذا الموسم في الواقع، ويرجع ذلك أساساً إلى مشكلات إصابة الهولندي، لكنهما عملا بشكل جيد معاً أمام فولهام — ولم يصنع أي لاعب آخر في الملعب فرصاً أكثر من فريمبونغ (ثلاث فرص).

    الخلاصة: سرعة فريمبونغ تجعل إشراكه أمراً ضرورياً تماماً أمام فريق يعج بالأجنحة السريعين جداً.

  Liverpool v Bournemouth - Premier League

    الخبرة أهم من الحماس؟

    بعد بقاء ميلوش كيركيز على مقاعد البدلاء طوال مباراة فولهام، كان الافتراض الطبيعي أن الدولي المجري كان يحصل على الراحة استعداداً لموقعة إياب الدور الثاني أمام باريس سان جيرمان — وهذا منطقي، إذ كانت هناك شكوك حول قدرته على خوض ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد.

    ومع ذلك، ستكون هناك إغراءات للإبقاء على آندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر. فقد بدا الاسكتلندي الراحل وكأنه عاد إلى مستواه القديم أمام فولهام، منطلقاً إلى الأمام عند كل فرصة، إلى جانب دفاعه بعزيمة عنيدة معتادة.

    وعلاوة على ذلك، ورغم أن روبرتسون معروف بطباعه القتالية، فالأرجح أنه سيتعامل مع مباراة بهذه الضخامة بعقل أكثر هدوءاً من كيركيز، الذي يبدو أحياناً متحمساً أكثر من اللازم لفرض نفسه على مجريات اللقاء.

    وربما الأهم من أي شيء آخر، أن ريو نغوموها قد يستفيد أيضاً بشكل أكبر من وجود لاعب خبير مثل روبرتسون لدعمه بدلاً من كيركيز المتحمس لكنه متقلب — واستخراج أفضل ما لدى المراهق ينبغي أن يكون في صدارة تفكير سلوت الآن.


  FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAM

    ليفربول بحاجة إلى نغوموها

    كانت رغبة سلوت في حماية نغوموها هذا الموسم مفهومة تماماً. الجميع يدرك جيداً تزايد خطر الإرهاق في كرة القدم الحديثة، ولا أحد يريد أن يرى موهبة استثنائية كهذه مُثقلة بالأعباء في سن مبكرة إلى هذا الحد.

    ومع ذلك، كان واضحاً منذ ظهوره المثير كبديل أمام نوتنغهام فورست في فبراير أن ليفربول بحاجة إلى نغوموها. ومع اقتراب الزمن من صلاح، ورحيل لويس دياز منذ وقت طويل إلى بايرن ميونيخ، فإن ابن الـ17 عاماً هو بلا شك أخطر مراوغ في تشكيلة سلوت، مهاجم شاب لا يعرف الخوف، وأول ما يفكر فيه هو مواجهة خصمه مباشرة.

    وقال المدرب يوم السبت: "يمتلك جودة خاصة نادراً ما نراها في كرة القدم اليوم: السيطرة على مواقف الواحد ضد الواحد"،"وهذا بالضبط ما فعله عندما سجل هدفه، إذ حرر الكرة بالمراوغة والالتفاف ثم سددها في الشباك على طريقة إنهاء محمد صلاح، كما أقول."

    كما أن هدفه الفردي الرائع دفع إلى مقارنات مع رحيم ستيرلينغ في شبابه — لا سيما لأنه انتزع من الدولي الإنجليزي السابق لقب أصغر هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد — ويبدو أنه بدد أي شكوك كانت لدى مدربه بشأن إشراكه أمام باريس سان جيرمان.

    وقال سلوت: "أعتقد أنه جاهز"،"والآن السؤال بالطبع هو: هل يستطيع أن يفعل ذلك مجدداً بعد يومين؟ هذا سؤال آخر. لكن هل سيكون قادراً على اللعب وتقديم أداء بهذا المستوى؟ نعم، لأنه في بداية الموسم كان لاعباً شاباً يكتسب بعض الخبرة مع الفريق الأول. أما الآن فهو شخص يمكنني اختياره لأي مباراة. وبالتالي أيضاً مباراة الثلاثاء."

    هناك بدائل أخرى بالطبع. ومع تأكد عودة هوغو إيكيتيكي إلى المقدمة، يمكن لكودي غاكبو، الذي قدم عملاً لا بأس به في قيادة الخط أمام فولهام، أن يعود إلى الجناح الأيسر. للأسف، لم يقدم الدولي الهولندي هذا الموسم ما يقترب حتى من أن يبرر مكاناً في التشكيلة الأساسية لسلوت في مباراة بهذا الحجم الهائل.

    في الواقع، هناك مبرر أقوى لانتقال إيكيتيكي إلى الجهة اليسرى، حيث يشعر براحة كبيرة، لاستيعاب إشراك ألكسندر إيساك العائد للجاهزية في العمق.

  Liverpool v Fulham - Premier League

    قد يغيّر نتيجة التعادل

    ومع ذلك، فإن سلوت أقرب بكثير إلى الإبقاء على إيساك احتياطياً للشوط الثاني – وهو الخيار الأكثر حكمة، إنصافاً، بالنظر إلى قلة دقائق لعب السويدي – وإشراك فيرتس على الجهة اليسرى من خط الهجوم.

    لا شك أن لهذا النهج وجاهته. ليفربول لا يريد أن يترك نفسه مكشوفاً في خط الوسط – الذي يُعد، على الأرجح، أقوى مناطق باريس سان جيرمان – لذا قد نرى سوبوسلاي في دور الرقم 10، متقدماً بقليل على أليكسيس ماك أليستر وريان غرافنبرخ في محور الوسط.

    ومع ذلك، فمع أن «الريدز» لا يمكنهم تحمل التهور، فإن عليهم أن يكونوا جريئين – وهذا يعني وضع فيرتس في أفضل مركز له، وفي الوقت نفسه إطلاق نغوموها على الجناح الأيسر.

    بفضل رؤيته الرائعة وتقنيته الهائلة، يربط فيرتس اللعب كما لا يفعل أي لاعب آخر في فريق سلوت، ورغم أنها لم تكن تمريرة حاسمة عبقرية على الإطلاق، فإن الكرة التي انطلق منها نغوموها في النهاية لكسر التعادل أمام فولهام بعد سلسلة من المراوغات كانت دليلاً واضحاً، إذ قدمها أكثر لاعبي ليفربول إبداعاً.

    هذان النجمان المحتملان يحتاجان إلى منحهما أكبر قدر ممكن من الوقت لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر أمام باريس سان جيرمان، لأن «الريدز» إذا أرادوا إيذاء أبطال أوروبا، فسيتعين عليهم أن يواجهوهم بكل ما لديهم.

    هذا ليس وقت أنصاف الحلول – ولا وقت التردد. على ليفربول أن ينطلق بأقصى سرعة منذ صافرة البداية، وهذا يعني التضحية ببعض السيطرة التي يعشقها سلوت من أجل احتضان شيء من الفوضى القديمة التي كان يروج لها سلفه يورغن كلوب.

    أفضل طريقة لخلق ذلك المناخ من الفوضى ستكون بإضافة نغوموها إلى الخلطة. إنه الورقة الرابحة لدى ليفربول، والعنصر المجهول من منظور باريس سان جيرمان، وقد يكون قادراً على تغيير مسار المواجهة، وقد خفف بالفعل بعض السلبية المحيطة بأنفيلد بأدائه في عطلة نهاية الأسبوع.

    وكما أشار ستيف نيكول بعد الفوز على فولهام، ففي موسم يكاد يكون سلبياً بلا توقف، كان «الريدز» يبحثون بيأس عن «نقاط إيجابية – ونغوموها نقطة إيجابية. إنه يُخيف المدافعين». والأمل أن سلوت لن يخشى البدء به ليلة الثلاثاء.

