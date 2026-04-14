ومنذ ذلك الحين دافع سلوت بشدة عن التكتيكات التي استخدمها مساء الأربعاء الماضي لكن الحقيقة هي أن ليفربول عوقب — وتعرّض للإحراج — بسبب إظهاره شبه انعدام للطموح في باريس، إذ أسفر قراره بإشراك خط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين للمرة الأولى منذ توليه تدريب الفريق قبل 18 شهراً عن عواقب كارثية متوقعة.

حتى فيرجيل فان دايك بدا تائهاً بينما عانى الضيوف بشكل فظيع لاحتواء خط هجوم باريس سان جيرمان شديد السلاسة، الذي كان يجرّ لاعبي ليفربول باستمرار خارج مراكزهم.

ومن الناحية الهجومية، أظهر فلوريان فيرتس لمحات مما يمكنه فعله عند الاستحواذ، لكن المشكلة كانت أن الريدز بالكاد تمكنوا من الإمساك بالكرة، فضلاً عن الاحتفاظ بها، بعدما أخفق دومينيك سوبوسلاي وغيرُه في تحديد المكان الذي كان يفترض أن يلعبوا فيه بالضبط.

وبالفعل، أكمل ليفربول 190 تمريرة فقط (مقابل 685 لباريس سان جيرمان)، ولمس الكرة تسع مرات فقط داخل منطقة جزاء الخصم، ولم يصنع أي «فرصة كبيرة» طوال المباراة — وهي النتيجة الحتمية لعرضٍ مخزٍ من الاستسلام من سلوت، الذي، على الرغم من ادعاءات يوم الاثنين بعكس ذلك، أصدر بوضوح تعليماته للاعبيه بالتراجع واللعب بعمق وإهدار أكبر قدر ممكن من الوقت عند الكرات الثابتة في محاولة يائسة لتجنب هزيمة ثقيلة في العاصمة الفرنسية.

ومع ذلك، فإن هذا القدر من التشاؤم والجبن لن يكون مقبولاً في أنفيلد. كما أن المشجعين لن يتحملوه على أي حال. لكن سلوت يدرك بنفسه أنه وضع نفسه في موقف لا خيار له فيه سوى المجازفة والاندفاع — وهذا يعني، على أقل تقدير، البدء بلاعبين اثنين قضيا مباراة الذهاب كاملة على مقاعد البدلاء.