ومع ذلك، فإن سلوت أقرب بكثير إلى الإبقاء على إيساك احتياطياً للشوط الثاني – وهو الخيار الأكثر حكمة، إنصافاً، بالنظر إلى قلة دقائق لعب السويدي – وإشراك فيرتس على الجهة اليسرى من خط الهجوم.
لا شك أن لهذا النهج وجاهته. ليفربول لا يريد أن يترك نفسه مكشوفاً في خط الوسط – الذي يُعد، على الأرجح، أقوى مناطق باريس سان جيرمان – لذا قد نرى سوبوسلاي في دور الرقم 10، متقدماً بقليل على أليكسيس ماك أليستر وريان غرافنبرخ في محور الوسط.
ومع ذلك، فمع أن «الريدز» لا يمكنهم تحمل التهور، فإن عليهم أن يكونوا جريئين – وهذا يعني وضع فيرتس في أفضل مركز له، وفي الوقت نفسه إطلاق نغوموها على الجناح الأيسر.
بفضل رؤيته الرائعة وتقنيته الهائلة، يربط فيرتس اللعب كما لا يفعل أي لاعب آخر في فريق سلوت، ورغم أنها لم تكن تمريرة حاسمة عبقرية على الإطلاق، فإن الكرة التي انطلق منها نغوموها في النهاية لكسر التعادل أمام فولهام بعد سلسلة من المراوغات كانت دليلاً واضحاً، إذ قدمها أكثر لاعبي ليفربول إبداعاً.
هذان النجمان المحتملان يحتاجان إلى منحهما أكبر قدر ممكن من الوقت لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر أمام باريس سان جيرمان، لأن «الريدز» إذا أرادوا إيذاء أبطال أوروبا، فسيتعين عليهم أن يواجهوهم بكل ما لديهم.
هذا ليس وقت أنصاف الحلول – ولا وقت التردد. على ليفربول أن ينطلق بأقصى سرعة منذ صافرة البداية، وهذا يعني التضحية ببعض السيطرة التي يعشقها سلوت من أجل احتضان شيء من الفوضى القديمة التي كان يروج لها سلفه يورغن كلوب.
أفضل طريقة لخلق ذلك المناخ من الفوضى ستكون بإضافة نغوموها إلى الخلطة. إنه الورقة الرابحة لدى ليفربول، والعنصر المجهول من منظور باريس سان جيرمان، وقد يكون قادراً على تغيير مسار المواجهة، وقد خفف بالفعل بعض السلبية المحيطة بأنفيلد بأدائه في عطلة نهاية الأسبوع.
وكما أشار ستيف نيكول بعد الفوز على فولهام، ففي موسم يكاد يكون سلبياً بلا توقف، كان «الريدز» يبحثون بيأس عن «نقاط إيجابية – ونغوموها نقطة إيجابية. إنه يُخيف المدافعين». والأمل أن سلوت لن يخشى البدء به ليلة الثلاثاء.