Goal.com
مباشر
FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP
أحمد فرهود

بعد "الإعياء" المفاجئ.. الكشف عن حالة كريستيانو رونالدو "الصحية" وموقفه من قمة النصر والوصل

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عن "الحالة الصحية" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

رونالدو عانى من آلام في المعدة مع حالة "قيء"؛ وذلك خلال مباراة النصر ضد نادي الاتفاق، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، تحسُن "الحالة الصحية" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ بعد "الإعياء" الذي تعرض له في مواجهة نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "رونالدو صحته وأموره تمام إن شاء الله.. وجاهزيته قريبة".


  • موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والوصل

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عاد وتحدث عن موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ من المشاركة في مواجهة نادي الوصل الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "2".

    النصر يحل ضيفًا على الوصل، مساء يوم 19 أبريل الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأكد العصيمي أن رونالدو سيكون جاهزًا لهذه المباراة؛ إلا أن الأمور ستتضح بشكلٍ أكبر، بنهاية اليوم.






    الاسطورة كرستيانو رونالدو إن شاء الله صحته وأموره تمام وجاهزيته قريبة. ألف سلامة على الاسطورة وكل التوفيق للعالمي

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 118 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 134 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 124 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري أبطال آسيا 2
الوصل crest
الوصل
الوصل
النصر crest
النصر
النصر