حالة تجسس جديدة.. غضب جزائري بسبب طائرة دون طيار تقتحم التدريبات قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم!

تسببت طائرات مسيرة تابعة لإحدى الشبكات التليفزيونية الأمريكية في أزمة حادة داخل معسكر المنتخب الجزائري المقام في مدينة لورانس بولاية كانساس الأمريكية، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.
وجاء هذا الخرق التكنولوجي ليضرب خطط الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الذي فرض منذ وصول البعثة سياجًا حديديًا وسرية تامة على الحصص التدريبية لمنع تسريب أي تفاصيل تكتيكية للمنافسين في المجموعة العاشرة، وعلى رأسهم المنتخب الأرجنتيني وحامل اللقب بقيادة ليونيل سكالوني الذي يواجهه المحاربون في الجولة الأولى للمونديال.