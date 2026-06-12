حالة تجسس جديدة.. غضب جزائري بسبب طائرة دون طيار تقتحم التدريبات قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم!

عاشت بعثة المنتخب الجزائري حالة من الصدمة والغضب العارم بعدما نجحت قناة "KMBC 9" المحلية التابعة لشبكة "ABC" الأمريكية في تجاوز كل التدابير الأمنية المحيطة بملعب التدريبات بجامعة كانساس.

إذ قامت القناة بتسيير طائرات دون طيار متطورة فوق الحصص التدريبية المغلقة تمامًا أمام الجمهور والإعلام، وقامت بالتقاط لقطات حية ومشاهد جوية دقيقة للتحضيرات الفنية ونشرتها على منصاتها المختلفة.

هذا التصرف أثار حفيظة الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي اعتبر الحادثة انتهاكًا صارخًا لخصوصية الفريق، وخرقًا للعهود الأمنية التنظيمية المفروضة من اللجنة المحلية المنظمة في ملاعب التدريب بالولايات المتحدة.



