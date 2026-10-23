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حارس بورنموث يسخر من ميلان بعد الثلاثية: شعرت بالبرد!

الدوري الأوروبي
بورنموث
ميشيل دي جريجوريو
ميلان
بولونيا
بورنموث ضد ميلان
رافاييلي بالادينو
يوفنتوس

هزيمة ثقيلة لرجال أموريم في الدوري الأوروبي

سخر حارس بورنموث الإيطالي ميكيلي دي جريجوريو من فريق بلاده وخصمه الخميس في الدوري الأوروبي ميلان عقب الانتصار عليه بثلاثية نظيفة.

ميكيلي دي جريجوريو، حارس مرمى بورنموث، تحدث إلى سكاي بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميلان في الدوري الأوروبي: "كنا نلعب على أرضنا، كنا نعلم أنها مباراة مهمة أمام منافس كبير لكن عقليتنا لا تتغير. أردنا أن نكون عدائيين وكنا سنعتمد هذا الأسلوب بغض النظر عن مجريات الأحداث. إن كنت قد عانيت من البرد؟ (من قلة التسديد على مرماه) هذه الليلة نعم، لكن الفضل يعود لزملائي: عندما لا يتلقى الفريق هدفًا فهذا عمل جماعي. يجب أن أشكرهم".

  • انتقال محتمل

    الحارس المُعار من يوفنتوس علق على شائعات انتقاله لبولونيا أيضًا: "لا، حقيقة أننا كنا معًا لا تعني شيئًا. تجمعنا علاقة جيدة (يقصد مع بالادينو مدرب بولونيا)، سيتابع هو مباريات لاعبي مونزا السابقين ونحن سنتابع مبارياته لأننا متعلقون به كمدرب، لكن لا شيء أكثر من ذلك".

  • التجربة الإنجليزية

    وأضاف: "أعتقد أن الفارق الكبير هو أن جميع المباريات تُلعب بأفكار الفرق الخاصة، ولديها شدّة مختلفة تمامًا عن إيطاليا، وهذا يؤدي إلى مباريات أكثر انفتاحًا بكثير. في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تخسر حتى أمام فريق المركز الأخير. بالتأكيد كان هذا تغييرًا مهمًا بالنسبة لي، هناك فارق، لكنني أعتقد أن الشيء الأكثر اختلافًا على الإطلاق هو الشدّة الجنونية والعزيمة والضغط عند فقدان الكرة، وهو ما لم أشاهده من قبل قط. ورغم أنني هنا، أرى بعض ملامح إيطاليا، ويؤسفني أنه لا يتغير شيء أو يتحسن، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نتماشى مع اللعبة. والحمد لله لا ينقصني شيء هنا، فقد تم استقبالنا بشكل رائع، إذن كل شيء على ما يرام".

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