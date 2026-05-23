علي رفعت

حارب ماكدونالدز وصفع قائد المنتخب الألماني.. بودولسكي من تهديدات القتل بسبب علم تركيا إلى إمبراطورية الشاورما!

اعتزل من دومًا أثار الجدل!

أعلن النجم الألماني الدولي المخضرم لوكاس بودولسكي، بطل العالم مع المانشافت في 2014 إسدال الستار على مسيرته الكروية الحافلة عن عمر يناهز 40 عامًا، لينهي رحلة طويلة في الملاعب دامت لأكثر من 23 عامًا تنقل خلالها بين كبرى الأندية الأوروبية والعالمية مثل بايرن ميونخ وآرسنال وإنتر وجلطة سراي.

وجاء إعلان بودولسكي عن قرار اعتزاله بشكل رسمي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إنستجرام، حيث ظهر وهو يجمع قمصان الأندية التي دافع عن ألوانها معلقًا بأسلوبه العفوي الساخر انتهى عمل اليوم، شكرًا لكِ أيتها الكرة، لتكون مباراته الأخيرة مع ناديه الحالي جورنيك زابرزي البولندي بمثابة الوداعية الأخيرة له كلاعب، ليتفرغ بعدها لإدارة النادي ذاته الذي أصبح رسميًا المالك لأغلبية أسهمه، معلنًا بداية حقبة جديدة في مسيرته كرجل أعمال ومستثمر رياضي.

وتأتي هذه النهاية لتطوي صفحة واحد من أكثر اللاعبين إثارة للجدل في الملاعب الأوروبية، حيث اتسمت مسيرته بالعديد من الحكايات الغريبة والمواقف الجدلية التي جعلت منه مادة دسمة لوسائل الإعلام العالمية، دعونا نسرد بعضها فيما يلي:

  • صفعة القائد بالاك.. التمرد العلني على أرض الملعب

    تظل حادثة عام 2009 في مباراة المنتخب الألماني أمام ويلز واحدة من أبزر اللقطات العاصفة في تاريخ المانشافت الحديث، ففي وسط اللقاء وجه قائد المنتخب وقتها مايكل بالاك توبيخًا حادًا لبودولسكي بسبب تقاعسه عن أداء الأدوار الدفاعية، ولم يحتمل النجم الشاب حينها هذا الهجوم، فتوجه مباشرة نحو القائد وسط ذهول الجميع وتوجيه صفعة قوية له أمام الكاميرات.

    تسببت تلك الواقعة في أزمة قوية في ألمانيا وطالبت الجماهير بطرده نهائيًا، غير أن المدير الفني يواخيم لوف احتوى الموقف واكتفى الاتحاد الألماني بتغريمه بمبلغ مالى صغير جرى توجيهه للأعمال الخيرية.


  • تحية عسكرية تثير الجدل

    لم تقتصر أزمات بودولسكي على الأمور الفنية داخل الملعب بل امتدت للاعتبارات السياسية والاجتماعية.

    خلال فترة احترافه في صفوف جلطة سراي التركي نشر اللاعب صورة له عبر منصة للتواصل الاجتماعي وهو يؤدي التحية العسكرية أمام العلم التركي بعد اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني.

    أرفق بودولسكي الصورة في البداية بنص يعزي فيه الجنود الأتراك الذين سقطوا من أجل العلم مقدمًا تعازيه للشعب التركي.

    أثار هذا المنشور ردود فعل متباينة حيث أشاد به بعض المتابعين الأتراك بينما انتقده آخرون متهمين إياه بالشعبوية والوقوف أمام علم دولة تنتهك حقوق الإنسان، بل أنه حتى تلقى بعض التهديدات بالقتل.

    بعد موجة الانتقادات حذف اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا المنشور وعدل النص ليكون تعزية عامة لجميع الذين فقدوا أرواحهم مقدمًا تعازيه لتركيا.

    وفي تصريح لصحيفة بيلد الألمانية أوضح اللاعب الدولي الذي خاض 126 مباراة مع منتخب بلاده موقفه قائلًا: "آسف لم يكن القصد من ذلك أن يكون عملًا سياسيًا بل تعبيرًا عن التكريم والتعازي للجنود الأتراك الذين سقطوا والنص الأول قدمه لي النادي".


  • السخرية اللاذعة من رجال الصحافة والإعلام

    علاقة النجم الألماني بالصحافة الرياضية اتسمت بالعداء المستمر، خاصة في الفترات التي تراجع فيها مستواه الفني، وعندما قرر الاعتزال الدولي في عام 2016 رفض عقد مؤتمر صحفي تقليدي، وفضل توجيه رسالة هجومية شديدة اللهجة لوسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يغادر المانشافت وهو يمتلك سجلًا رقميًا وتاريخيًا يعجز منتقدوه عن تحقيقه حتى في ألعاب الفيديو، واصفًا بعض التقارير الصحفية التي كتبت عنه بأنها مجرد قمامة لا تصلح لشيء سوى لتغليف الأسماك في الأسواق.


  • إحراق النيران وسط المدرجات

    عُرف عن بودولسكي دائمًا قربه الشديد من روابط المشجعين المتعصبة، وهو الأمر الذي دفعه لخرق القواعد الصارمة عقب إحدى المباريات في الدوري البولندي، حيث صعد إلى مدرجات ألتراس ناديه جورنيك زابرزي للاحتفال بالفوز معهم، وقام بحمل الألعاب النارية المشتعلة والشماريخ والتلويح بها وسط الجماهير.

    تلك اللقطة أثارت جدلاً واسعًا حول ازدواجية المعايير في التعامل مع النجوم، وصدرت عقوبات انضباطية بحق النادي واللاعب بسبب انتهاك قواعد السلامة العامة داخل الملاعب.



  • إمبراطورية الشاورما والكباب ومقاطعة ماكدونالدز


    تجاوزت نجاحات بودولسكي حدود المستطيل الأخضر ليدخل عالم الاستثمار الغذائي بقوة عبر سلسلة مطاعم الشاورما والكباب التركي الشهيرة في ألمانيا مانجال دونر، والتي أصبحت تضم اليوم نحو 50 فرعًا، وحقق من خلالها ثروة طائلة جعلته يرفض في وقت سابق عرضًا صينيًا فلكيًا بقيمة 50 مليون يورو سنويًا مفضلاً البقاء في أوروبا.

    ولم يخلُ هذا المشروع من الجدل، حيث خرج علنًا في تصريحات هاجم فيها السلاسل العالمية الكبرى مثل ماكدونالدز وبرجر كينج، مؤكدًا أن وجباتهم تضر بصحة الأطفال ولا قيمة غذائية لها مقارنة بالشاورما الطازجة والصحية التي يقدمها في مطاعمه، مما أشعل حربًا كلامية واقتصادية كبيرة في قطاع الأغذية الألماني.


    حكاية المليون يورو وحصص البكسل مع شوماخر


    ترتبط العودة التاريخية لبودولسكي لنادي طفولته كولن عام 2009 بقصة غريبة للغاية، حيث كان النادي يعاني أزمة مالية خانقة تعوقه عن دفع مبلغ 10 ملايين يورو لشراء عقده من بايرن ميونخ.

    وابتكر النادي فكرة لجمع مليون يورو من خلال بيع صورة رقمية ضخمة للاعب مقسمة إلى مربعات بكسل مقابل 25 يورو لكل قطعة، وشاركت الجماهير بقوة في هذه الحملة، وكان من المثير للاهتمام دخول أسطورة سباقات فورمولا وان الألماني مايكل شوماخر، المشجع الوفي لكولن، على الخط وقيامه بشراء بكسلات بقيمة مادية كبيرة للمساهمة في إعادة الأمير البولندي لبيته القديم.