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حادث مُفزع في مباراة بودو جليمت.. انهيار جزئي في المدرجات ونقل أحد المشجعين للمستشفى!

ترومسو ضد بودو / جليمت
ترومسو
بودو / جليمت
الدوري النرويجي الممتاز
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MOL

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بودو/جليمت

بودو/جليمت

TRO

TRO

الدوري النرويجي الممتاز

21 نوفمبر 2026

VIK

VIK

توقفت مباراة الدوري النرويجي الممتاز بين ترومسو وبودو جليمت بعد 40 دقيقة عندما انهار جزء من مدرج جماهير الفريق الضيف خلف المرمى في ملعب ألفهايم. وقال سيمن بيدرسن، مسؤول العلاقات الصحفية في بودو جليمت: «سقط خمسة أشخاص، وأُدخل أحدهم إلى المستشفى». وأضاف أن المشجع كان في حالة وعي عندما نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.

  • ما حدث

    قال أحد المشجعين لصحيفة VG: «كنا نغني ونقفز كما نفعل دائمًا، ثم انهار الأرض فجأة وانشق الصف الذي أمامنا إلى نصفين. رأيت شخصين على الأقل يسقطان».

  • في سباق اللقب

    فتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة. في البداية، تم إجلاء جماهير الفريق الضيف، ثم نُقلوا إلى مدرج جانبي مخصص لجماهير ترومسو. استُؤنفت المباراة في الساعة الرابعة مساءً، وفاز بودو جليمت بنتيجة 2-0 بفضل هدفين سجلهما أولا برينهيلدسن. مع تبقي أربع جولات، يمتلك بودو 62 نقطة، بالتساوي مع فيكينج.

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المباريات التالية
MOL

MOL

الدوري النرويجي الممتاز

20 نوفمبر 2026

بودو/جليمت

بودو/جليمت

TRO

TRO

الدوري النرويجي الممتاز

21 نوفمبر 2026

VIK

VIK