المتهم الحقيقي وراء تدمير كرة القدم .. جنون "العالم الافتراضي" قضى على المواهب وجعلنا نشاهد أسوأ نسخة من اللعبة!

خلال مطلع آواخر التسعينيات وأوائل الألفينيات، وهي الحقبة التي يمكننا الحديث عنها بسبب حداثتها بالنسبة للجيل الحالي، كانت كرة القدم تعيش أزهى عصورها من ناحية وفرة المواهب.

كأس العالم 1998 كان خير دليل على هذا الأمر، بطولة خرج منها العديد من الأساطير والمواهب الفذة التي لا يقترب منها العديد من اللاعبين الذين يحصلون على مبالغ مرتفعة في الوقت الحالي.

البرازيل وجيلها الخيالي مع رونالدو الظاهرة وبيبيتو وريفالدو، فرنسا بقيادة زين الدين زيدان، هولندا مع دينيس بيركامب وياب ستام وباتريك كلويفرت وإدجارد ديفيدز، إنجلترا والأرجنتين ونيجيريا وكرواتيا وإيطاليا وغيرها من البلاد التي أخرجت لنا عظماء اللعبة.

إيطاليا على وجه التحديد خير دليل على حالة التدهور الذي تعيشه كرة القدم، في الماضي، كانت هناك حيرة حول المهاجم الأساسي للأزوري، فرانشيسكو توتي أم أليساندرو ديل بييرو أم كريستيان فييري والقائمة تطول، الآن انظر حال الطليان ومهاجمهم الأساسي مويس كين!

وبعيدًا عن تلك الصبغة الحزينة في الحديث عن غياب المواهب الفذة في ظل اقتراب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من الاعتزال، دعونا نبحث معًا عن السبب، حيث يبدو أن هناك دراسة متعلقة بألعاب الفيديو ستكشف لنا الحقيقة!



