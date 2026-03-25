جيمي كاراغر يؤكد أن محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو في قائمة أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب إعلان نجم ليفربول المفاجئ عن رحيله

تركز الصورة الأوسع على العلاقة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ كرة القدم بين صلاح ويورغن كلوب، واللذين يعتقد كاراغر أنهما "مرادفان إلى الأبد" لنهضة ليفربول الحديثة. وأشار كاراغر إلى أنه: "إذا كان كلوب هو المخرج المسرحي الكاريزمي ذو الرؤية الثاقبة، فإن صلاح كان البطل الملهم. فقد دفعت أهدافه الغزيرة ليفربول إلى آفاق كان الكثيرون يخشون ألا يتم الوصول إليها مرة أخرى، لا سيما بالنظر إلى وضع النادي عند وصوله في عام 2017. إلى جانب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو اللذين لا يقلان عنه براعة، شكل صلاح جزءًا من ثلاثي الهجوم الأكثر فعالية وتدميرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

إلى جانب النجاح التكتيكي، شدد كاراغر على قدرة صلاح البدنية التي لا مثيل لها. وأضاف: "بصرف النظر عن أهدافه الغزيرة وسرعته، هناك ميزة أخرى، أكثر تقديرًا، يجب تذكرها دائمًا عند مناقشة المكانة التي يستحقها صلاح بين العظماء. إنها قدرته الاستثنائية على المشاركة. خلال تسع مواسم في المستوى الأعلى، خاض صلاح 435 مباراة - بمتوسط يزيد قليلاً عن 48 مباراة كل عام مع ناديه. هذه أرقام استثنائية بالنظر إلى الكثافة البدنية والعقلية التي لعب بها هو وفريقه معظم تلك الفترة. لا شيء يثير إعجابي في اللعبة أكثر من لاعبي كرة القدم العالميين الذين يمتلكون تلك الرغبة في عدم تفويت أي مباراة. في حالة صلاح، كان يبدو عليه الاستياء بشكل واضح إذا تم استبداله واضطر إلى تفويت دقيقة واحدة فقط من المباراة. غالبًا ما كان الآخرون ينظرون إلى مثل هذه المظاهر من النكد بعين الاستياء. لكنني أفضل النجم الذي لا يتحمل الجلوس على مقاعد البدلاء أو في المدرجات على أولئك الذين لا يستطيعون مغادرة الملعب بسرعة كافية، متشبثين بألم بسيط. تلك الرغبة والمرونة هي علامة على العظمة الحقيقية."