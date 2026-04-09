اقترح كاراغر أن عجز كوناتي عن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الدفاعية قد وصل إلى نقطة الانهيار، ما يجعل من شبه المستحيل على زملائه الحفاظ على بنية متماسكة.

"كان المدافعون يقفزون إلى خط الوسط، ولم يكن هناك أحد للرقابة، وكان فيرجيل فان دايك، في سن 34 عاماً، مضطراً للركض إلى هناك وعرضاً"، قال كاراغر على CBS Sports. "لم يستطع فعل ذلك. لقد انتقد الناس فان دايك بسبب مستوياته هذا الموسم، لكنني أرى أن ذلك كان قاسياً. إنه يلعب كل مباراة، والرجل الذي بجواره كان سيئاً طوال الموسم - وسيئاً مرة أخرى الليلة. كوناتي يرتكب خطأً في كل مباراة، لذا فليس من السهل اللعب إلى جانبه."