جيمي كاراغر يهاجم إبراهيما كوناتي بقسوة في انتقاد لاذع قائلاً: «يرتكب خطأ في كل مباراة» عقب خسارة ليفربول المخيبة أمام باريس سان جيرمان
أسطورة ليفربول تحدد الحلقة الأضعف دفاعيًا
استهدف كاراغر كوناتي باعتباره السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الدفاعي لليفربول بعد هزيمة مذلة 2-0 في بارك دي برانس. وجادل قائد ليفربول السابق بأنه بينما يتحمل فان دايك في كثير من الأحيان وطأة الانتقادات الخارجية، فإن المستوى المتذبذب للدولي الفرنسي طوال الموسم ترك الخط الخلفي في خطر دائم.
سيئ طوال الموسم
اقترح كاراغر أن عجز كوناتي عن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الدفاعية قد وصل إلى نقطة الانهيار، ما يجعل من شبه المستحيل على زملائه الحفاظ على بنية متماسكة.
"كان المدافعون يقفزون إلى خط الوسط، ولم يكن هناك أحد للرقابة، وكان فيرجيل فان دايك، في سن 34 عاماً، مضطراً للركض إلى هناك وعرضاً"، قال كاراغر على CBS Sports. "لم يستطع فعل ذلك. لقد انتقد الناس فان دايك بسبب مستوياته هذا الموسم، لكنني أرى أن ذلك كان قاسياً. إنه يلعب كل مباراة، والرجل الذي بجواره كان سيئاً طوال الموسم - وسيئاً مرة أخرى الليلة. كوناتي يرتكب خطأً في كل مباراة، لذا فليس من السهل اللعب إلى جانبه."
مقامرة تكتيكية تنقلب على أرنه سلوت
ثبت أن قرار تجربة خط دفاع خماسي كان كارثياً، إذ فشل ليفربول في تسجيل أي تسديدة على المرمى مع استحواذ لم يتجاوز 26 في المئة. وجسّد هدفا ديزيريه دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا الفارق الكبير في المستوى الذي شبّهه كاراغر بعدم تكافؤ بين فرق الدرجة الممتازة وفرق الدرجات الأدنى، مشيراً إلى أن نظام سلوط القائم على الرقابة رجلًا لرجل ترك مدافعيه يغطون مساحة كبيرة من الملعب.
وقال شارحاً: «لقد حاول المدرب شيئاً ما لكنه أخطأ كثيراً من الناحية التكتيكية في كيفية تطبيقه. من السهل عليّ قول ذلك بعد وقوع الحدث، لكن هذا ما نفعله نحن - نحن محللون، نتحدث بعد المباراة. لقد كانوا في الواقع أكثر انكشافاً بخط دفاع خماسي مما كانوا سيكونون عليه بخط دفاع رباعي، لأنهم لعبوا برقابة رجل لرجل في كل أرجاء الملعب واضطر قلوب الدفاع الثلاثة إلى تغطية عرض الملعب».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يتعين على ليفربول الآن التحسن لقلب الأمور في مباراة الإياب. ويواجه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يسعى إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى. يحتل الريدز المركز الخامس في جدول الترتيب، متأخرين بست نقاط عن مانشستر يونايتد وبخمس نقاط عن أستون فيلا، اللذين يسبقانه في المركزين الثالث والرابع على التوالي. ثم سيستعد لاستضافة باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.