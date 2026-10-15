"يعاني في ريال مدريد وغير قادر على فرض هويته" .. جيمي كاراجر يصدر حكمًا قاسيًا على جوزيه مورينيو

حصد ريال مدريد النقاط الثلاث في ملعب «ستاديو أوليمبيكو» مساء الأربعاء، لكن أداءه أمام روما أثار تساؤلات أكثر مما قدم إجابات. فقد وجد العملاق الإسباني نفسه متأخراً بنتيجة 3-1 مع بقاء ثماني دقائق فقط على نهاية الوقت الأصلي.

لكن انتعاشًا متأخرًا أنقذ فريق مورينيو من هزيمة محرجة. وقد بدأ كارلوس إسبي، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، هذا الانتعاش، قبل أن يحسم كيليان مبابي وإندريك وأنطونيو روديجر الفوز بنتيجة 4-3. وتحافظ هذه النتيجة على البداية المثالية لريال مدريد في مسيرته الأوروبية، لكن الطبيعة الفوضوية للفوز سلطت الضوء على نقاط ضعف دفاعية كبيرة.

وقد ألقى الافتقار إلى السيطرة طوال المباراة بظلال من الشك على التأثير التكتيكي لمورينيو. وعلى الرغم من سمعة المدرب البرتغالي في بناء فرق حازمة ومنظمة جيدًا، يبدو فريقه الحالي غير متماسك.



