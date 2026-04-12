قبل ما يقرب من عشرة أعوام، وقف عالم كرة القدم مبهورًا عندما حسم ليستر بقيادة فاردي أول لقب له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن يوم السبت، كانت الأجواء في ملعب كينغ باور سامة بدلًا من احتفالية، إذ ملأت الوجوه القلقة مدرجات أصحاب الأرض مع وصول الأزمة الحديثة للنادي إلى نقطة الانفجار. ولم يبدُ أحد بمثل قلق فاردي نفسه، الذي حضر المباراة إلى جانب زوجته ريبيكا. الدولي الإنجليزي السابق، الذي سجّل 200 هدف في 500 مباراة مع «الثعالب» قبل أن ينضم إلى فريق كريمونيزي في الدوري الإيطالي (سيري آ) عام 2025، بدا متجهمًا وهو يشاهد فريقه السابق يستسلم للهزيمة أمام الفريق الزائر.