جيمي فاردي المنكوب وزوجته ريبيكا يشاهدان فيما لاعبو ليستر يتعرضون لصيحات استهجان بعد أحدث هزيمة، مع اقتراب شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى
عودة كابوسية لأسطورة كينغ باور
قبل ما يقرب من عشرة أعوام، وقف عالم كرة القدم مبهورًا عندما حسم ليستر بقيادة فاردي أول لقب له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن يوم السبت، كانت الأجواء في ملعب كينغ باور سامة بدلًا من احتفالية، إذ ملأت الوجوه القلقة مدرجات أصحاب الأرض مع وصول الأزمة الحديثة للنادي إلى نقطة الانفجار. ولم يبدُ أحد بمثل قلق فاردي نفسه، الذي حضر المباراة إلى جانب زوجته ريبيكا. الدولي الإنجليزي السابق، الذي سجّل 200 هدف في 500 مباراة مع «الثعالب» قبل أن ينضم إلى فريق كريمونيزي في الدوري الإيطالي (سيري آ) عام 2025، بدا متجهمًا وهو يشاهد فريقه السابق يستسلم للهزيمة أمام الفريق الزائر.
صيحات استهجان من الجماهير بعد صافرة النهاية
لم تغب مفارقة النتيجة عن جماهير ليستر. فقد كان الانتصار الكاسح 4-0 على المنافس الويلزي نفسه هو ما ساعد «الثعالب» على شق طريقهم نحو اللقب في عام 2016، لكن هذه المواجهة الأخيرة أبرزت مدى التراجع الذي بلغه فريق إيست ميدلاندز. ومع تحقيق بورتسموث وأكسفورد يونايتد الانتصارَين في أماكن أخرى، يجد ليستر نفسه الآن في المركز الثالث والعشرين في التشامبيونشيب. وجاءت ردة الفعل من المدرجات فورية وقاسية، إذ قوبلت صافرة النهاية بجوقة من صافرات الاستهجان.
خصم النقاط يضاعف البؤس
بينما كانت العروض على أرض الملعب مخيبة للآمال، تفاقم وضع النادي بشكل كبير بسبب مشكلات خارج الملعب. خسر ليستر مؤخراً استئنافه ضد خصم ست نقاط بسبب انتهاك القواعد المالية لرابطة دوري كرة القدم الإنجليزية (EFL)، وهي عقوبة أثبتت أنها كارثية على آماله في البقاء. وقد تسببت هذه العقوبة في البداية بهبوط النادي من المركز 17 إلى المركز 20 في جدول الترتيب، لكن سلسلة متواصلة من النتائج السيئة جعلته يتراجع أكثر نحو الهاوية. وهو الآن يحتل المركز قبل الأخير، ولا يتقدم عليه في أسفل الترتيب سوى شيفيلد وينزداي الذي تعرض لعقوبات كبيرة، في وقت بات فيه خطر الهبوط إلى الدرجة الثالثة واقعاً مخيفاً.
مباراة حاسمة لتحديد الهبوط تلوح في الأفق
لقد اختفى الآن هامش الخطأ تمامًا بالنسبة لفريق يواجه شبح هبوطٍ ثانٍ خلال ثلاثة مواسم فقط. والآن يتحول التركيز إلى مواجهةٍ مصيرية الأسبوع المقبل أمام بورتسموث، وهي مباراة تحمل على عاتقها ثقل مستقبل النادي بأكمله. ومع انخراط الفريقين في صراعٍ يائسٍ من أجل البقاء، فالمنطق بسيط: الخاسر في مباراة السبت المقبل سيجد نفسه على الأرجح شبه المؤكد يلعب في دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم.