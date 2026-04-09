ترجمه
جيمس ماديسون يرد على أسئلة حول بنيته الجسدية بعد انتشار مقطع من صالة ألعاب توتنهام على نطاق واسع، وسط رحلته للعودة بعد إصابة في الرباط الصليبي الأمامي
فيديو منتشر يثير جدلاً حول الكتلة العضلية
شوهد ماديسون، الذي غاب عن الملاعب لمدة 247 يومًا، في المقاطع وهو يؤدي تمارين تقوية تهدف إلى استعادة القوة في ساقيه بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
وسارع مشجعون دقيقو الملاحظة إلى الإشارة إلى ما بدا أنه تفاوت كبير في الكتلة العضلية بين ساقيه. واقترح بعضهم أن ساقه اليمنى بدت أنحف بشكل ملحوظ من اليسرى، ما أثار مخاوف من أن تعافيه قد يكون متعثرًا في وقت يواجه فيه توتنهام خطر هبوط صادمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ماديسون يردّ على زوايا الكاميرا
لم يكن ماديسون ممن يتركون التكهنات عالقة، إذ ردّ عبر مشاركة صورة أمامية لساقيه ليثبت أن تطور عضلاته متماثل، ملقياً باللوم في هذا الالتباس بالكامل على عاتق قسم الإعلام في النادي.
وأرفق المنشور بتعليق ساخر لطيف موجهاً للشخص خلف العدسة، قائلاً: «يحتاج المسؤول إلى العمل على زوايا التصوير بالفيديو... @spursofficial».
كيف يتقدم ماديسون؟
قبل رحيله الأخير، قدّم المدرب المؤقت السابق لتوتنهام إيغور تودور تقييماً متفائلاً لحالة ماديسون. وكان المدرب الكرواتي قد شاهد انتقال ماديسون من غرفة العلاج إلى العودة إلى أرضية الملعب في هوتسبير واي، مشيراً إلى أن اللاعب بدأ يستعيد لمسته.
وفي حديثه إلى football.london الشهر الماضي، قال تودور: "ماديسون يقوم بالفعل بأشياء مثيرة للاهتمام أيضاً بالكرة. ويركض بسرعة أيضاً. رأيته. إنه إيجابي. إنه إيجابي".
كان دي زيربي مستعدًا للبدء
أثار وصول روبرتو دي زيربي كمدرب دائم جديد موجة جديدة من التفاؤل لدى توتنهام، ويبدو أن ماديسون متحمس للعمل تحت قيادة الإيطالي. وكان لاعب الوسط سريعًا بشكل ملحوظ في التفاعل مع تعيين المدرب، إذ وضع علامة الإعجاب على فيديو الإعلان الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال دقائق من نشره.
وبينما لم يؤكد دي زيربي بعد ما إذا كان ماديسون سيشارك في المباريات الأخيرة من الموسم الحالي، فإن وجوده سيكون دفعة هائلة لفريق يتقدم بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط. وسيخوض توتنهام أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد خارج أرضه أمام سندرلاند في نهاية هذا الأسبوع.