جيس بارك هي واحدة من أفضل المهاجمات في أوروبا حالياً، فكيف يمكن لفريق "الأسود الإنجليزية" الاستفادة إلى أقصى حد من لاعبة خط الوسط النجمة في مانشستر يونايتد؟

"لقد وصلنا إلى النقطة الحاسمة الآن، بمجرد أن تغادر الكرة قدمها، تعرف أنها ستسجل هدفًا"، قال مدرب الشياطين الحمر بعد المباراة. "بمجرد أن تعرف أنها في المكان المناسب، تعرف أنها ستسجل هدفًا". وهو لا يبالغ في ذلك. بعد انتقالها الصيفي المثير من مانشستر سيتي إلى مانشستر يونايتد، هذا هو بالفعل الموسم الأكثر إنتاجية لبارك من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة.

الآن، مع اقتراب أول مباريات فريق "الأسود" في عام 2026، السؤال الكبير هو: كيف ستستفيد سارينا ويجمان من المستوى الاستثنائي لبارك وتحقق أقصى استفادة منها في قميص إنجلترا؟