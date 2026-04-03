دخل لاعب مانشستر يونايتد السابق الملعب في الشوط الثاني، ليحل محل برينو بيدون في الوقت الذي كان فيه كورينثيانز متأخراً بنتيجة 2-0. وزادت صعوبة مهمته بشكل كبير عندما حصل زميله ألان على بطاقة حمراء بسبب إيماءة مسيئة، مما اضطر الضيوف إلى خوض معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط.

لكن لينجارد لم يدع النقص العددي يقلل من تأثيره، حيث بدا نشيطاً ومبدعاً في الاستحواذ على الكرة. وكاد أن يختتم المباراة بهدف، لكن تسديدته التي كانت متجهة إلى المرمى تصدى لها الحارس المخضرم لفريق فلومينينسي فابيو بتصدي رائع. وانتهت المباراة في النهاية بهزيمة 3-1.