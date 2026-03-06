Getty Images Sport
جيسي لينجارد انضم إلى نادٍ جديد! كورينثيانز يؤكد توقيعه مع نجم مانشستر يونايتد السابق
فتح آفاق جديدة في البرازيل
هذه الخطوة تمثل وجهة غريبة أخرى للمهاجم المولود في وارينغتون، الذي قضى مؤخرًا فترة في كوريا الجنوبية مع نادي سيول. لينغارد، الذي اشتهر بتسجيله الهدف الفائز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2016، سيصبح الآن ثاني لاعب إنجليزي يمثل نادي ساو باولو التاريخي، متبعًا خطى اللاعب الدولي التركي السابق كولين كازيم-ريتشاردز.
لم شمل مع زميل قديم في الفريق
في كورينثيانز، سيجد لينجارد وجهاً مألوفاً في غرفة الملابس حيث سيلتقي مجدداً بالمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، زميله السابق في أولد ترافورد. أكد النادي أن لينجارد سيرتدي القميص رقم 77، وبعد فترات قضاها مع وست هام ونوتنغهام فورست، يتطلع اللاعب الدولي الإنجليزي السابق الذي خاض 32 مباراة دولية إلى إحياء مسيرته في أجواء البرازيليانو الحماسية بعد انتهاء فترة لعبه في الدوري الكوري.
الانطباعات الأولى عن لينجارد
بدأ لينجارد بالفعل التدريب في مركز الدكتور جواكيم جرافا وأعرب عن سعادته بالترحيب الذي لقيه من المشجعين المحليين. كان نجم منتخب الأسود الثلاثة السابق، الذي لعب دوراً بارزاً في وصول المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، متأثراً بوضوح بتفاني المشجعين الذين استقبلوه عند وصوله إلى البرازيل.
"أولاً، رأيت المشجعين في المطار يهتفون "هيا كورينثيانز! هيا كورينثيانز!" هناك الكثير من الحماس من المشجعين، وهو أمر رائع أن تراه. ملعب التدريب هنا رائع، وقد رحب بي اللاعبون بأذرع مفتوحة؛ وكذلك المدير والمدير الفني - كان من الرائع مقابلتهم. انطباعاتي الأولى: أنا سعيد جدًا، ولا أطيق الانتظار للعب"، علق لينجارد وهو يتأمل بداية مغامرته البرازيلية.
جاهز للعمل
يشارك المهاجم المخضرم حاليًا في تدريبات الفريق بهدف تحسين لياقته البدنية. بينما ينهي النادي الإجراءات البيروقراطية المتبقية وأوراق التسجيل، يركز لينجارد على إحداث تأثير فوري تحت إشراف الجهاز الفني، حيث يهدف النادي إلى الفوز بالبطولات المحلية والقارية في المواسم القادمة.
تزامن وصوله مع فترة طموحات كبيرة لفريق كورينثيانز، الذي يواصل استهداف الأسماء البارزة للتنافس على قمة كرة القدم في أمريكا الجنوبية. من المتوقع أن تكون خبرة لينجارد الغنية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدولي رصيدًا مهمًا للفريق في مواجهة جدول مباريات صعب في الأشهر المقبلة.
