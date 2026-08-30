"أشعر بالقلق على الجبهة اليمنى" .. جيرارد يهاجم ليفربول بسبب التفريط في نيكو ويليامز

لم يتحفظ جيرارد في تقييمه لتعاملات ليفربول في سوق الانتقالات بعدما شاهد ويليامز يساعد نوتنجهام فورست في انتزاع تعادل صعب على أرض ميرسيسايد.

وأعرب قائد أنفيلد السابق، متحدثًا بصفته محللًا لدى TNT، عن استيائه الشديد من السماح برحيل لاعب سبق أن أشرف على تدريبه في فئات الناشئين بهذه السهولة عام 2022.

وفي معرض تأمله لتأثير اللاعب الويلزي، أغدق جيرارد بالثناء على صاحب الـ23 عامًا، الذي حصل على ركلة جزاء سجلها مورجان جيبس-وايت ليمنح فورست التقدم قبل أن يعيد هدف فيكتور مونوز التعادل.

وقال جيرارد: "كان نيكو رائعًا مع فورست، وأعتقد أن فورست كان رائعًا له. إنه تناغم جيد. الجماهير تحبه. إنه ملتزم، وممتاز في غياب الاستحواذ، ويتمتع باللياقة البدنية. وهو يلعب حاليًا في غير مركزه. يجب أن تتذكروا أنه ظهير أيمن أو ظهير جناح أيمن، وهو يقدم عملًا رائعًا للفريق على الجهة اليسرى. وعلى مدار الموسم، يمكنه تغطية كلا الجانبين. لذا أعتقد أنه من وجهة نظر المدرب، من المؤكد أنك لن ترغب في خسارته".