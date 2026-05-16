جيرارد يرد على صلاح: غير معتاد على ذلك.. وضربة قاسية لفريق سلوت!
جيرارد يفسر رسالة صلاح الغامضة
يعتقد جيرارد أن نشاط صلاح الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي هو مؤشر واضح على وجود مشاكل عميقة الجذور داخل معسكر ليفربول. في أعقاب الهزيمة الثقيلة في فيلا بارك، كسر صلاح صمته المعتاد ليطالب بالعودة إلى أمجاد النادي السابقة، وهي خطوة يرى جيرارد أنها إشارة متعمدة إلى عالم كرة القدم بأن الأجواء تحت قيادة آرني سلوت أصبحت متصدعة.
قال جيرارد على قناة TNT Sports: "واو. اسمعوا، هذا مثير للاهتمام للغاية. محمد صلاح لا يتحدث كثيرًا، ولا يغرد على تويتر، وبالتأكيد لا يغرد بهذه الطريقة. لذا أعتقد أنه يبعث برسالة إلى الخارج مفادها أن الأمور في غرفة ملابس ليفربول ليست على ما يرام: الهوية قد اختفت، ويؤلمه حقًا أن يرى ذلك أمام عينيه".
تحدي مباشر لأرني سلوت
ويُعد توقيت تصريح صلاح جديراً بالملاحظة بشكل خاص في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها النادي. كان الانهيار الأخير أمام أستون فيلا هو الخسارة الثانية عشرة للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي محرج يؤكد أن هذا الموسم هو أحد أسوأ المواسم في تاريخ النادي الحديث من حيث الدفاع عن اللقب. من خلال مطالبته الفريق باستعادة الهوية "الهيفي ميتال" المرتبطة بعهد يورجن كلوب في أعقاب هذا التراجع، شكك المهاجم المصري المغادر فعليًا في مدى توافق فلسفة سلوت الأكثر حذرًا والقائمة على الاستحواذ مع القيم الأساسية للنادي.
وأشار جيرارد إلى خطورة كلمات المهاجم، قائلاً: "أنا مندهش من توقيت ذلك. بقيت مباراة واحدة، وهي آخر مباراة له مع ليفربول. أنتم تعلمون، فقد كنتم متابعين في وسائل الإعلام: إنه نادراً ما يتحدث، وقد أجرى مقابلات مؤخراً لأنه يختتم مسيرته الرائعة مع ليفربول. لكن هذا أمر قاسٍ للغاية تجاه مدرب ليفربول وطاقمه فيما يتعلق بوضع هذا الفريق. هذا هو رأيي في هذا الشأن."
ليفربول ينهار في فيلا بارك
كان الدافع وراء هذا التوتر الداخلي هو الأداء الكارثي أمام أستون فيلا، الذي شكل الهزيمة التاسعة عشرة لليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم. وأثارت طريقة الخسارة تساؤلات المشجعين واللاعبين السابقين على حد سواء حول قدرة الفريق على الصمود، حيث وصف صلاح الفريق بأنه «يتداعى» أثناء المباراة.
وأضاف جيرارد: "الانهيار كلمة قوية. التوقيت سيئ للغاية. من غير المعتاد أن تأتي هذه الكلمات من محمد. الضغط يقع على اللاعبين وعلى المدرب لأن الأداء لم يكن جيدًا على الإطلاق. كان الأداء الليلة الماضية فظيعًا، كان مروعًا، كان من الصعب مشاهدته من البداية إلى النهاية، وألمتني مشاهدة ليفربول الليلة الماضية. أنا لا أقول ذلك عادةً".
ديناميكية غير معتادة في غرفة تغيير الملابس
مع بقاء مباراة واحدة فقط على نهاية الموسم، يتجه التركيز إلى ما إذا كان صلاح يتصرف بصفته «ذئبًا وحيدًا» أم أنه يعبر عن إجماع أوسع بين اللاعبين. وتساءل جيرارد عما إذا كان المهاجم «يتحدث من تلقاء نفسه من أجل مصلحة الجميع في غرفة الملابس»، مشيرًا إلى أن مثل هذا الانفعال غير معهود على الإطلاق بالنسبة للاعب معروف عادةً بمهنيته وقيادته الهادئة.
وقال لاعب الوسط السابق: "هذا غريب، إنه أمر غير معتاد". "أنا متأكد من أنه سيخوض الكثير من المقابلات الإعلامية حول مباراته الأخيرة. أنا أتطلع حقًا إلى الأيام القادمة لأن هذا أمر غير معتاد بالنسبة للاعب ليفربول، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمحمد صلاح".
وأضاف: "كانت 90 دقيقة صعبة وحصلوا على ما يستحقونه. كان أستون فيلا أفضل في جميع أنحاء الملعب. لم يكن هناك قتال، ولا شغف، ولا نمط لعب، ولا ترابط، لم يتحركوا معًا في الملعب، وكان أداء الأفراد بعيدًا كل البعد عما أعرف أنه بإمكانهم تقديمه".