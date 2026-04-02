جيرارد بيكيه يلمح إلى احتمال انضمام كريستيانو رونالدو إلى "دوري الملوك"، في الوقت الذي يؤكد فيه نجم برشلونة ومانشستر يونايتد السابق خطط التوسع

توشك "كينغز ليغ"، ظاهرة كرة القدم ذات الفرق المكونة من سبعة لاعبين التي أنشأها بيكيه في عام 2023، على دخول مرحلة جديدة من النمو العالمي. خلال بث مباشر على إنستغرام، كشف المدافع السابق لبرشلونة ومانشستر يونايتد أن المسابقة ستشهد تغييرات جذرية في هيكلها ومواقعها، مشيرًا إلى البرتغال باعتبارها أحد الأسواق ذات الأولوية لتدويل العلامة التجارية.

وقال: "سترون ذلك في الأشهر المقبلة. النية هي التوسع في بلدان أخرى؛ وهناك اهتمام بذلك". "لقد كان نموذجنا متميزًا منذ اليوم الأول. نحن ندير تسع بطولات. وفكرتنا بالنسبة للبلدان التي ستنضم إلينا من الآن فصاعدًا هي أن تدير شركات أخرى البطولات تحت اسم "كينغز ليغ". وهذا يستثني الولايات المتحدة من هذا السيناريو المحدد".