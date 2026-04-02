Getty Images Sport
ترجمه
جيرارد بيكيه يلمح إلى احتمال انضمام كريستيانو رونالدو إلى "دوري الملوك"، في الوقت الذي يؤكد فيه نجم برشلونة ومانشستر يونايتد السابق خطط التوسع
بيكيه يؤكد التوسع إلى البرتغال
توشك "كينغز ليغ"، ظاهرة كرة القدم ذات الفرق المكونة من سبعة لاعبين التي أنشأها بيكيه في عام 2023، على دخول مرحلة جديدة من النمو العالمي. خلال بث مباشر على إنستغرام، كشف المدافع السابق لبرشلونة ومانشستر يونايتد أن المسابقة ستشهد تغييرات جذرية في هيكلها ومواقعها، مشيرًا إلى البرتغال باعتبارها أحد الأسواق ذات الأولوية لتدويل العلامة التجارية.
وقال: "سترون ذلك في الأشهر المقبلة. النية هي التوسع في بلدان أخرى؛ وهناك اهتمام بذلك". "لقد كان نموذجنا متميزًا منذ اليوم الأول. نحن ندير تسع بطولات. وفكرتنا بالنسبة للبلدان التي ستنضم إلينا من الآن فصاعدًا هي أن تدير شركات أخرى البطولات تحت اسم "كينغز ليغ". وهذا يستثني الولايات المتحدة من هذا السيناريو المحدد".
- Getty Images Sport
احتمال مشاركة رونالدو
وبطبيعة الحال، فإن ذكر البرتغال وضع اسم رونالدو على الفور في قلب النقاش. ولم يغلق بيكيه، الذي يعرف اللاعب البرتغالي الدولي جيدًا منذ أيامهما معًا في أولد ترافورد، الباب أمام شراكة من شأنها أن تهز عالم الرياضة الرقمي.
عندما سُئل عما إذا كان رونالدو قد يشارك في النسخة البرتغالية من الدوري، أجاب بيكيه بابتسامة غامضة: "لديّ جهة الاتصال..." وعلى الرغم من أنه لم يؤكد تفاصيل العقد أو الدور المحدد الذي قد يلعبه المهاجم، إلا أن هذا التصريح كان كافياً لإثارة حماس المشجعين.
تغييرات هيكلية ومقر جديد للدوري
إلى جانب التوسع الدولي، ستشهد المسابقة الأصلية في إسبانيا أيضًا تحولًا. فقد أعلن بيكيه أن النسخة الحالية ستكون الأخيرة التي تُقام في «كوبرا أرينا»، الصالة التي كانت مقرًا للمشروع منذ بدايته. والهدف هو إيجاد موقع أكثر مركزية يسهل وصول المشجعين إليه.
قد يتم تعديل شكل البطولة أيضًا لضمان مزيد من الحيوية. أقر الإسباني بإمكانية اعتماد مسابقات أقصر وأكثر كثافة تستمر لمدة أسبوع واحد فقط، على غرار النموذج الناجح الذي تم اختباره بالفعل في دوري كوينز. ومع ذلك، شدد بيكيه على أن كلا القسمين يحافظان على هويتهما الفريدة.
- Getty Images Entertainment
مستقبل "كينغز ليغ" على الصعيد العالمي
من خلال استثمار يتجاوز 100 مليون يورو، تهدف "كينغز ليغ" إلى تعزيز مكانتها كعملاق في مجال الترفيه الرياضي من خلال شراكات عالمية. ومن شأن مشاركة رونالدو المحتملة في التوسع البرتغالي أن تشكل الخطوة الحاسمة التي ينتظرها بيكيه، حيث سيستفيد من الحضور الهائل لهذا النجم على وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على جماهير رقمية جديدة ورفع مستوى الظهور العالمي للمشروع.