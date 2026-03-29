جيرارد بيكيه يضع كريستيانو رونالدو قبل ليونيل ميسي باعتباره أكثر لاعب كرة قدم مجتهدًا
منظر واضح من غرفة تغيير الملابس
في حديثه مع برنامج "The Late Run"، قدم اللاعب الدولي الإسباني السابق بيكيه وجهة نظر فريدة حول الثنائي. وبعد أن شهد براعة كل منهما عن قرب، أولاً إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد، ثم مع ميسي خلال العصر الذهبي الذي هيمنت فيه برشلونة على العديد من البطولات، قدم المدافع المتقاعد تحليلاً مفصلاً لما يميز هذين الرمزين عن بعضهما.
"الآلة" مقابل "الموهبة الخالصة"
"بالنسبة لي، ميسي هو الأفضل في العالم. لم أرَ أحداً يتمتع بهذا المستوى من الموهبة، لكن كريستيانو كان بالفعل آلة تعمل بجنون كل يوم"، أوضح بيكيه. "من حيث أخلاقيات العمل، لم أرَ أحداً يستعد كما كان يفعل؛ كان يريد أن يكون الأفضل. لكن من حيث الموهبة، ميسي هو الأفضل. أصنف ميسي كأفضل لاعب في العالم، ويأتي كريستيانو في المرتبة الثانية بفارق ضئيل جدًا. إنهما أفضل لاعبين في التاريخ".
هيمنة ميسي المبكرة في أكاديمية برشلونة
وفي معرض حديثه عن سنوات تكوينهما في أكاديمية برشلونة، استذكر بيكيه الدمار الهائل الذي كان ميسي يسببه في كرة القدم للشباب. «بدأت ألعب معه عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، وكان مذهلاً. كنا نفوز بالمباريات بنتائج 15-0 و20-0، وكان يسجل الكثير من الأهداف"، كما يتذكر. "كانت هناك تساؤلات حول طوله، لأنه كان قصير القامة جدًا. على عكس رونالدو، الذي كان قويًا ويمتلك مهارات عالية. كما كان يلعب كجناح وليس كمهاجم. خلال مسيرته، كان يعرف المركز الذي يمكنه أن يكون فيه أكثر تأثيرًا، ويسجل الكثير من الأهداف".
ماذا ينتظر ميسي ورونالدو بعد ذلك؟
مع اقتراب مسيرتيهما اللامعتين من فصلهما الأخير، لا يزال كلا الأسطورتين يطمحان إلى تحقيق إنجازات تاريخية. في سن الحادية والأربعين، يواصل رونالدو سعيه الحثيث نحو بلوغ عتبة الألف هدف في مسيرته قبل أن يعتزل اللعب. في الوقت نفسه، يواصل ميسي البالغ من العمر 38 عاماً إبهار الجماهير في دوري كرة القدم الأمريكي، حيث يستمتع إنتر ميامي بوجوده السحري. ومع ذلك، يظل كلا الأيقونتين مركزين بشدة على كأس العالم المقبلة. فبينما يأمل المايسترو الأرجنتيني في الدفاع بنجاح عن لقب بلاده العالمي المرموق، يتوق منافسه البرتغالي بشدة إلى الفوز بالبطولة الكبرى الوحيدة التي لم يحققها بعد، ساعياً إلى تحقيق أول فوز لبرتغال في كأس العالم على الإطلاق.