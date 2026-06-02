جيجي دوناروما، روبرت ليفاندوفسكي، فيكتور أوسيمين وأكبر النجوم الذين فشلوا في التأهل لكأس العالم 2026

من المتوقع أن تكون البطولة الرقصة الأخيرة لليونيل ميسي، بينما سيسعى أمثال لامين يامال، فينيسيوس جونيور، عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي جميعًا لمحاولة خطف الأضواء من أيقونة الألبيسيليستي. وفي مكان آخر، من المقرر أن يعادل كريستيانو رونالدو ميسي في الظهور في كأس عالم سادسة قياسية عندما يقود البرتغال مرة أخرى، وسيحمل هاري كين آمال إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل، وسيدخل إيرلينغ هالاند أكبر مسرح في كرة القدم الدولية للمرة الأولى مع النرويج الحصان الأسود.
لكن بالنسبة للبعض، انتهت الرحلة بالفعل بعد أن حصدت التصفيات نصيبها العادل من الضحايا البارزين. GOAL يستعرض أكبر النجوم الذين بالتأكيد لن يضيئوا أمريكا الشمالية الصيف المقبل: