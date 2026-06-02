James Westwood

جيجي دوناروما، روبرت ليفاندوفسكي، فيكتور أوسيمين وأكبر النجوم الذين فشلوا في التأهل لكأس العالم 2026

نحن الآن بعد أكثر بقليل من أسبوع على نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع توجه جميع المنتخبات الـ48 إلى أمريكا الشمالية وأحلام المجد تدفعها. وقد تأهلت جميع المنتخبات المرشحة قبل التصفيات بأمان، بما في ذلك إسبانيا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا وحامل اللقب الأرجنتين.

من المتوقع أن تكون البطولة الرقصة الأخيرة لليونيل ميسي، بينما سيسعى أمثال لامين يامال، فينيسيوس جونيور، عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي جميعًا لمحاولة خطف الأضواء من أيقونة الألبيسيليستي. وفي مكان آخر، من المقرر أن يعادل كريستيانو رونالدو ميسي في الظهور في كأس عالم سادسة قياسية عندما يقود البرتغال مرة أخرى، وسيحمل هاري كين آمال إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل، وسيدخل إيرلينغ هالاند أكبر مسرح في كرة القدم الدولية للمرة الأولى مع النرويج الحصان الأسود.

لكن بالنسبة للبعض، انتهت الرحلة بالفعل بعد أن حصدت التصفيات نصيبها العادل من الضحايا البارزين. GOAL يستعرض أكبر النجوم الذين بالتأكيد لن يضيئوا أمريكا الشمالية الصيف المقبل:

    جيجي دوناروما (إيطاليا)

    للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم، فشلت إيطاليا في التأهل. منذ التتويج في بطولة 2006، لم يفز الآزوري سوى بمباراة واحدة في البطولة (ضد إنجلترا في 2014) وسيُجبرون الآن على المشاهدة من المنزل مرة أخرى بعد خسارة ركلات الترجيح في مارس أمام البوسنة والهرسك.

    وبالتالي فإن جيلاً كاملاً من اللاعبين الإيطاليين، بما في ذلك ساندرو تونالي ونيكولو باريلا وأليساندرو باستوني، ما زالوا ينتظرون ترك بصمتهم في بطولة عالمية، رغم أن ربما أشهرهم هو حارس المرمى جيجي دوناروما. يُنظر إلى الفائز الحالي بجائزة ياشين وأفضل لاعب في بطولة يورو 2020 على أنه أحد أفضل حراس مرمى جيله، لكن الرجل الذي أدهش الجماهير عندما خاض أول ظهور له مع ميلان وهو في السادسة عشرة من عمره سيكون الآن في الثلاثينيات من عمره بحلول الوقت الذي يحصل فيه على فرصة أخرى للتأهل لأول كأس عالم له.

    بالطبع لا ينبغي أن تُلقى إخفاقات إيطاليا على عاتق دوناروما، لكن بصفته أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، سيتعين على حارس مرمى مانشستر سيتي أن يقف شامخاً ويضمن بقاءه على أعلى مستوى لأربع سنوات أخرى إذا كان الأبطال أربع مرات سيعودون أخيراً إلى كأس العالم في 2030.

    روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

    أحد أعظم الهدافين في القرن الحادي والعشرين، لن يحصل روبرت ليفاندوفسكي على فرصة لتحسين سجله في نهائيات كأس العالم البالغ هدفين في سبع مباريات هذا الصيف بعد أن أخفقت بولندا في ملحقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وخسرت 3-2 أمام السويد في مارس. وقد تُسدل تلك الهزيمة الستار على مسيرة ليفاندوفسكي الدولية أيضاً، إذ ألمح اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً إلى الاعتزال في أعقابها مباشرة.

    لقد بدأت قدرات ليفاندوفسكي في التراجع منذ بضع سنوات الآن، وقد يترك كرة القدم الأوروبية للأندية خلفه هذا الصيف بعد أن تم الاستغناء عنه من قبل برشلونة. ومع ذلك، كان يأمل أن يستمتع بظهور أخير في بطولة واحدة قبل دخوله سنوات الغسق الحقيقية من مسيرته اللامعة.

    خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا)

    كانت جورجيا واحدة من مفاجآت يورو 2024، وكان خفيتشا كفاراتسخيليا القوة الدافعة وراء مسيرتهم إلى دور الـ16 بفضل انطلاقاته المذهلة ومعدل عمله الذي لا يلين. لكن جناح باريس سان جيرمان لن يستعرض مهاراته على أكبر مسرح على الإطلاق الصيف المقبل.

    سجل كفاراتسخيليا هدفين في تصفيات كأس العالم، بما في ذلك في فوز 3-0 على بلغاريا، لكن جورجيا خسرت أربعًا من مبارياتها الخمس المتبقية وأنهت في مركز ثالث بعيد خلف إسبانيا وتركيا في المجموعة E. شكلت هزيمة قاسية 4-1 خارج الأرض أمام تركيا أدنى نقطة، واضطر المدرب الرئيسي ويلي سانيول إلى العودة إلى نقطة البداية لرفع معنويات تشكيلته التي ضربها فقدان الثقة، والتي ببساطة لا تضم أي لاعبين آخرين يمكنهم الاقتراب من مجاراة مستوى كفاراتسخيليا.

    فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

    ستفوت نيجيريا المشاركة في نسختين متتاليتين من كأس العالم بعد تعرضها لهزيمة صادمة في الملحق النهائي الأفريقي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. كان منتخب النسور الخضراء المرشح الأوفر حظاً للتأهل إلى ملحق نهائي بين القارات في مارس بعد إقصائه الغابون، لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية حطمت أحلامهم بعد مواجهة شاقة حُسمت في النهاية بركلات الترجيح.

    تعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي، وتلاشى الخطر الهجومي لنيجيريا بعد سحب أوسيمين بين الشوطين بسبب مشكلة في الساق. كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية غير محظوظة لعدم تسجيل هدف ثانٍ، لكن الحظ ابتسم لها في ركلات الترجيح إذ حققت فوزاً 4-3. 

    لم يكن ينبغي أن يصل الأمر إلى هذا بالنسبة لما يُعد بلا شك جيلاً ذهبياً نيجيرياً. وسيكون غياب أوسيمين مخجلاً بشكل خاص عندما تنطلق كأس العالم، نظراً لأن نجم غلطة سراي يُعد من بين أفضل المهاجمين في المجال. سجل ثمانية أهداف في التصفيات، لكن بقية تشكيلة نيجيريا لم ترقَ إلى معاييره العالية.

    خيّب أمثال أديمولا لوكمان، وأليكس إيوبي، وصامويل تشوكويزي، وكالفن باسي، وويلفريد نديدي الآمال جميعاً، وبينما كان من الممكن أن تكون الأمور مختلفة لو لم يغب أوسيمين عن ثلاث مباريات بسبب الإصابة، أصبحت نيجيريا معتمدة بشكل مفرط على لاعب نابولي السابق. سيكون في الثلاثين من عمره بحلول موعد كأس العالم المقبلة، ما يعني أن سنوات ذروته ستذهب سدى من منظور عالمي.

    كريستيان إريكسن (الدنمارك)

    لأول مرة منذ يورو 2016، فشل منتخب الدنمارك في التأهل إلى بطولة كبرى بعدما خسر بركلات الترجيح أمام التشيك في ملحق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وكانوا على بُعد دقائق فقط من حجز مقعدهم في نوفمبر قبل أن يستقبلوا هدفين متأخرين أمام اسكتلندا، ودفعوا الثمن في أكثر الظروف إيلامًا بعد أربعة أشهر في براغ.

    غاب كريستيان إريكسن عن مباراة اسكتلندا تلك بعد أن فقد مكانته في أعقاب رحيله عن مانشستر يونايتد. لكن بعد أن حصل متأخرًا على انتقال إلى فولفسبورغ وقدم أداءً لافتًا في البوندسليغا، نال استدعاءً للملحق، ما أشعل الأمل في أن يلعب ابن الـ34 عامًا كأس عالم إضافية. إلا أن ذلك لم يحدث، مع تزايد عدم احتمال أن يرى المشجعون صانع الألعاب السابق لتوتنهام يلعب مجددًا على أعلى مستوى على الإطلاق.

    بيير-إيميريك أوباميانغ (الغابون)

    يُعد بيير-إيميريك أوباميانغ واحدًا من أفضل المهاجمين في جيله الذين لم يشاركوا قط في كأس العالم، وبعد فشل الغابون الأخير في التأهل، يمكن القول بأمان إن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا سيعتزل دون أن يضع علامة في تلك الخانة. حجزت الغابون مكانًا في ملحق تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أن أنهت مجموعتها في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط خلف كوت ديفوار، وساهم أوباميانغ بسبعة أهداف في مسعاهم، بما في ذلك رباعية رائعة في فوز مثير 4-3 خارج الديار على غامبيا.

    قاد نجم أرسنال وبوروسيا دورتموند السابق، الذي يستمتع الآن بفترة ثانية مع مارسيليا على مستوى الأندية، خط الهجوم مجددًا في مواجهة نصف النهائي الضخمة للغابون ضد نيجيريا. قاتلت الغابون بقوة لفرض وقت إضافي، حيث عادل ماريو ليمينا النتيجة في الدقيقة 89، لكن ذلك بدا وكأنه استنزف كل طاقتهم، وفي النهاية خرجت نيجيريا فائزة 4-1، مع تسجيل أوسيمين ثنائية. 

    يستمر بحث الغابون عن أول ظهور لها في كأس العالم، ومن المؤكد أن فرصها ستتضاءل فقط بمجرد أن تفقد خدمات أوباميانغ.

    برايان مبيومو (الكاميرون)

    وُلد بريان مبويمو في وسط فرنسا ومثّل «الديوك» على مستوى تحت 21 عامًا، لكن في عام 2022، غيّر ولاءه إلى الكاميرون، أرض والده. وبعد ثلاث سنوات، قد يكون هناك جزء منه يندم على ذلك القرار. 

    تعرّضت الكاميرون لهزيمة محرجة في سباق التأهل التلقائي لكأس العالم 2026 أمام منتخب الرأس الأخضر المتواضع، ثم وُضعت لاحقًا في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الملحقات الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لعب مبويمو الدقائق التسعين كاملة، إلى جانب زميله في مانشستر يونايتد أندريه أونانا وكارلوس باليبا لاعب برايتون، لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية فازت بالمواجهة 1-0، بفضل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع من شانسل مبمبا.

    كان مبويمو، الذي لم يسجل سوى سبعة أهداف في 32 مباراة مع الكاميرون حتى الآن، مذنبًا بإهدار فرصة واضحة في الشوط الثاني، وانتشر على نطاق واسع بسبب اندفاعه إلى النفق بعد صافرة النهاية.

    شارك «الأسود غير المروّضة» في عدد من كؤوس العالم أكثر من أي دولة أفريقية أخرى (ثماني مرات)، لكن الفريق الحالي لا يرقى إلى مستوى فرق الماضي. لقد أدت الاضطرابات خارج الملعب باستمرار إلى الانتقاص من أي تقدم في السنوات الأخيرة، ويبدو الطريق إلى الأمام بعيدًا كل البعد عن الوضوح.

    دوشان فلاهوفيتش (صربيا)

    فشلت صربيا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2014، ولا شك أن هذا الفشل سيكون أكثر إيلاماً من معظم الإخفاقات. استقال المدير الفني دراغان ستويكوفيتش بعد هزيمة مخيبة 1-0 على أرضه أمام ألبانيا في أكتوبر، وتم إقصاء صربيا رسمياً من التصفيات بعد هزيمة 2-0 أمام إنجلترا في ويمبلي بعد شهر.

    اكتسحت إنجلترا طريقها كمتصدرة للمجموعة K بسجل مثالي، بينما بلغت ألبانيا الملحق للمرة الأولى في تاريخها. كانت حملة كابوسية لصربيا، وبشكل أكثر تحديداً، لدوشان فلاهوفيتش، الذي لم يسجل سوى هدفين واختفى تماماً في مواجهتي الذهاب والإياب ضد إنجلترا وألبانيا.

    لم يثبت نجم يوفنتوس نفسه بعد كمهاجم من الطراز الرفيع وتبقى الأسئلة قائمة حول مستقبله في تورينو مع دخوله الأسابيع الأخيرة من عقده مع البيانكونيري. ومع وجود 16 هدفاً فقط باسمه من 41 مباراة دولية، لم يفعل الكثير لإلهام صربيا أيضاً.

    دومينيك سوبوسلاي (المجر)

    كانت المجموعة السادسة بسهولة واحدة من أكثر مجموعات التصفيات الأوروبية درامية، حيث لم يُحسم المركزان الأولان إلا في الجولة الأخيرة من المباريات. اكتسحت البرتغال أرمينيا 9-1 لتنتزع الصدارة، وكان المنتخب المجري على بُعد ثوانٍ حرفياً من خطف مركز الوصيف، لكن أيرلندا حرمتهم ذلك بفضل بطل الهاتريك تروي باروت. 

    المهاجم السابق لتوتنهام دفع الكرة إلى الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليمنح أيرلندا فوزاً 3-2 في بودابست، ما أشعل مشاهد احتفال جنونية في دكة البدلاء الضيفة. لكن على النقيض الصارخ، شوهد قائد المجر دومينيك سوبوسلاي وهو ينهار باكياً.

    قد يكون بعض مشجعي أيرلندا رأوا ذلك ككارما، لأن نجم ليفربول شوهد وهو يحتفل بهدف المجر الثاني في المباراة عبر إدخال إصبعه في أنفه وتحريكه في اتجاه دكك البدلاء، لكن قلة من اللاعبين فعلوا أكثر لجرّ أمتهم نحو أمريكا الشمالية من سوبوسلاي.

    كان التأهل إلى كأس العالم سيكون مكافأة مستحقة لعائداته المتمثلة في خمس مساهمات تهديفية من ست مباريات، والتي تضمنت هدف تعادل مذهلاً في الوقت بدل الضائع أمام البرتغال. كما تألق زميل سوبوسلاي في ليفربول ميلوش كيركيز، لكن المجر سقطت في النهاية بسبب التراخي، وستمتد الآن فترة انتظارهم لظهور عاشر في نهائيات كأس العالم إلى 44 عاماً. 

    أليكسيس سانشيز (تشيلي)

    استمتع أليكسيس سانشيز بمسيرة لامعة شملت فترات ناجحة في برشلونة وأرسنال وإنتر، كما تألق أيضًا مع تشيلي في كأس العالم 2014. المهاجم قصير القامة، الذي يبلغ الآن سن 37 عامًا، لن يحصل على فرصة لتزيين ذلك المسرح مرة أخرى، رغم ذلك.

    أخفقت تشيلي بفارق ضئيل في التأهل لنهائيات 2018 و2022، لكنهم كانوا بعيدين جدًا هذه المرة، إذ أنهوا جدول الكونميبول في المركز الأخير برصيد 11 نقطة فقط من 18 مباراة. استبعدت مشكلة خطيرة في ربلة الساق سانشيز من أول ثماني مباريات لهم، وتم نفيه من التشكيلة بالكامل بعد تعيين المدرب الجديد نيكولاس كوردوفا في سبتمبر.

    شارك سانشيز في خسارة على أرضه 1-0 أمام الأرجنتين وهزيمة 2-0 في بوليفيا، لكنه كان ظلًا لنفسه القديمة. لم يعتزل رسميًا اللعب الدولي، لكن تشيلي تشرع في حقبة جديدة من دون تعويذتها طويلة الأمد، للأفضل أو للأسوأ.

    بنجامين سيسكو (سلوفينيا)

    لعب بنيامين سيسكو كل دقيقة من مباريات سلوفينيا الأربع الأولى في تصفيات كأس العالم، لكنه لم يسجل أي هدف أو تمريرة حاسمة واحدة بينما حصد الفريق ثلاث نقاط فقط من أصل 12 ممكنة. ثم تعرض لإصابة في الركبة تركت مهاجم مانشستر يونايتد يشاهد عاجزًا من على الخطوط الجانبية بينما هُزمت سلوفينيا 2-0 على أرضها أمام كوسوفو في نوفمبر، منهية آمالهم الضئيلة في الوصول إلى بطولة الصيف المقبل.

    لم تتأهل سلوفينيا منذ عام 2010، ومن الصعب رؤية أنهم سينهون تلك السلسلة القاحلة في أي وقت قريب. بخلاف سيسكو، لا توجد سوى جودة ضئيلة جدًا يمكن الحديث عنها في صفوف لاعبيهم خارج خط المرمى، مع كون حارس المرمى يان أوبلاك الوحيد القادر على الأداء بمستوى عالمي. يبذل سيسكو الكثير من الجهد، لكنه ليس صانع معجزات؛ ومع عدم وجود خدمة مناسبة سيواصل هو وسلوفينيا التخبّط في المستقبل المنظور.

    كيلور نافاس (كوستاريكا)

    عندما خرج كيلور نافاس من الاعتزال الدولي في مايو 2025، فعل ذلك بأحلام اللعب في كأس العالم الرابعة له. قد يكون حارس المرمى الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات الآن في التاسعة والثلاثين من عمره ويقترب من نهاية مسيرته في المكسيك مع بوماس، لكنه أُعيد تنصيبه فورًا قائدًا لكوستاريكا في حملتهم للتصفيات بينما كانوا يهدفون إلى الاستفادة من كون أفضل ثلاثة فرق في الكونكاكاف مستضيفين مشاركين وبالتالي غير مشاركين.

    وبينما لم يستقبل نافاس سوى ستة أهداف في مشاركاته الست في التصفيات، فإن نقص الأهداف في الطرف الآخر من الملعب جعل كوستاريكا تفوز بمباراة واحدة فقط في طريقها لإنهاء المجموعة الثالثة في المجموعة C خلف هندوراس والفائزين هايتي. وهذا يعني أنه للمرة الثانية فقط في القرن الحادي والعشرين، لن يكون لوس تيكوس في النهائيات.

    سيرهو غيراسي (غينيا)

    قليلون هم المهاجمون الذين كانوا أكثر غزارة تهديفية من سيرهو غيراسي في أنحاء أوروبا خلال المواسم القليلة الماضية. منذ بداية موسم 2023-24، سجل مهاجم بوروسيا دورتموند 90 هدفًا في جميع المسابقات على مستوى الأندية وأنهى الموسم الماضي كهدافٍ مشترك في دوري أبطال أوروبا. وبناءً على ذلك، كانت غينيا تأمل أن يتمكن من نقل تلك المستويات إلى الساحة الدولية وأن يقودهم إلى أول كأس عالم لهم.

    غيراسي، مع ذلك، أخفق بشكل كبير، إذ سجل مرة واحدة فقط خلال حملة تصفيات شهدت إنهاء غينيا في المركز الرابع في مجموعتها خلف الجزائر وأوغندا وموزمبيق. فازوا بأربع مباريات فقط من أصل 10 مباريات، إذ فشل غيراسي في تقديم أي شيء يُذكر في الثلث الأخير.