جيجي دوناروما، روبرت ليفاندوفسكي، فيكتور أوسيمين وأكبر النجوم الذين فشلوا في التأهل لكأس العالم 2026

للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم، فشلت إيطاليا في التأهل. منذ التتويج في بطولة 2006، لم يفز الآزوري سوى بمباراة واحدة في البطولة (ضد إنجلترا في 2014) وسيُجبرون الآن على المشاهدة من المنزل مرة أخرى بعد خسارة ركلات الترجيح في مارس أمام البوسنة والهرسك.

وبالتالي فإن جيلاً كاملاً من اللاعبين الإيطاليين، بما في ذلك ساندرو تونالي ونيكولو باريلا وأليساندرو باستوني، ما زالوا ينتظرون ترك بصمتهم في بطولة عالمية، رغم أن ربما أشهرهم هو حارس المرمى جيجي دوناروما. يُنظر إلى الفائز الحالي بجائزة ياشين وأفضل لاعب في بطولة يورو 2020 على أنه أحد أفضل حراس مرمى جيله، لكن الرجل الذي أدهش الجماهير عندما خاض أول ظهور له مع ميلان وهو في السادسة عشرة من عمره سيكون الآن في الثلاثينيات من عمره بحلول الوقت الذي يحصل فيه على فرصة أخرى للتأهل لأول كأس عالم له.

بالطبع لا ينبغي أن تُلقى إخفاقات إيطاليا على عاتق دوناروما، لكن بصفته أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، سيتعين على حارس مرمى مانشستر سيتي أن يقف شامخاً ويضمن بقاءه على أعلى مستوى لأربع سنوات أخرى إذا كان الأبطال أربع مرات سيعودون أخيراً إلى كأس العالم في 2030.