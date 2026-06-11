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Mark Doyle

جياني إنفانتينو .. عدو جمهور كرة القدم "نيرون" كأس العالم!

مقال رأي
كأس العالم
فقرات ومقالات

خلال قرعة كأس العالم التي أُجريت في ديسمبر الماضي في مركز كينيدي بواشنطن العاصمة، قُدم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره «المشجع الأول لكرة القدم». ولم يكن مفاجئاً أن يسخر معظم المشجعين من ذلك، لكن إنفانتينو هو بالفعل مشجع لكرة القدم. ومثل كل مشجعي كرة القدم، لم ينس أبداً أول كأس عالم شاهدها. كانت بطولة عام 1982 في إسبانيا، وبالنسبة لهذا الشاب السويسري المولود لأبوين مهاجرين إيطاليين، كانت تلك البطولة "مذهلة".

قال إنفانتينو لصحيفة «آس» في مارس: «كنت صبيًا في الثانية عشرة من عمري آنذاك، وفازت إيطاليا باللقب بفضل باولو روسي وفريق كامل من اللاعبين العظماء. أتذكر أن أليساندرو ألتوبيلي سجل هدفًا في المباراة النهائية. كان هدفه الثالث والاحتفالات التي تلت الفوز على ألمانيا مذهلة. ذلك الفريق الإيطالي وتلك اللحظة محفورتان في قلبي».

ليس من الصعب معرفة السبب. في خطابه الشهير "اليوم أشعر أنني قطري" قبل كأس العالم 2022، كشف إنفانتينو أنه تعرض للتنمر في طفولته في سويسرا لكونه طفلاً أحمر الشعر ووجهه مغطى بالنمش من أصل إيطالي - وهو ما جعل نجاح الأزوري أكثر أهمية بالنسبة له.

ومع ذلك، فإن حبه الطويل الأمد والعميق لكأس العالم يجعل من الصعب فهم سبب سماحه، بصفته رئيساً للفيفا، بأن تصبح البطولة التي يعتقد أنها قادرة على "توحيد الناس" مصدر انقسام وتمييز.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    "الجميع مرحب بهم..."

    في مؤتمر صحفي عُقد في كينيا في أغسطس الماضي، أبلغ صحفي جنوب أفريقي إنفانتينو ونائب رئيس الفيفا باتريس موتسيبي بوجود قلق شديد بشأن استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم، "وهي دولة لا يشعر بعضنا فيها بالترحيب".

    وأضاف الصحفي: "أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتقكم للتأكد من أن أفريقيا وجميع شعوب العالم لا تشعر بالاستبعاد، ولا تشعر بأنها مواطنون من الدرجة الثانية في عالم يجب أن تسود فيه المساواة".

    أصر إنفانتينو على أنه لا داعي للقلق بشأن حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب والقيود الصارمة على التأشيرات.

    وقال: "أعتقد أنه من المهم توضيح هذا الأمر، لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المتداولة"، مضيفاً: "سيكون الجميع مرحباً بهم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة لحضور كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. هناك إجراءات يجب اتباعها للحصول على التأشيرات وما إلى ذلك. لكن هذه الإجراءات ستكون سلسة..." لكن الأمر كان عكس ذلك تماماً.

    قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق كأس العالم، وسط موجة من رفض منح التأشيرات لمشجعين من جميع أنحاء العالم، أصبح الحكم الصومالي عمر أرتان الشخصية الأبرز حتى الآن التي مُنعت من دخول الولايات المتحدة - وحتى الآن، دون أي تفسير مقبول، مما يجعل من ادعاء إنفانتينو بأن البطولة ستكون مفتوحة للجميع مجرد سخرية.

    "نريد توحيد العالم وسنوحده. كونوا إيجابيين"، قال إنفانتينو أمام قاعة مليئة بالصحفيين الأفارقة في كينيا، "وسترون أنه سيكون احتفالاً عظيماً، عظيماً ببطولة كأس العالم FIFA الأعظم على الإطلاق".

    لكن ما نشهده بالفعل هو النسخة الأكثر حصرية على الإطلاق، وهي النتيجة الصادمة ولكن الحتمية لتملق إنفانتينو المستمر لبعض السياسيين الأكثر استحقاقاً للانتقاد على هذا الكوكب.

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  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    "إنه يحب الدكتاتوريين والمليارديرات"

    وعندما يتعلق الأمر بإنفانتينو، فإن ميشيل بلاتيني ليس بالضبط المراقب الأكثر حياداً، نظراً لأن الفرنسي قد رفع للتو دعوى جنائية ضد رئيس الفيفا وخمسة مسؤولين سويسريين في مجال كرة القدم والنيابة العامة، وذلك في قضية تتعلق بمخالفات مالية تعود إلى عام 2015.

    ومع ذلك، فإن الكثيرين يتفقون مع تقييم بلاتيني لشخصية إنفانتينو. قال اللاعب الفرنسي السابق الذي كان يحمل الرقم 10 لصحيفة "ذا غارديان": "إنه يحب الأثرياء والأقوياء، أولئك الذين يملكون المال. هذه هي شخصيته".

    وبالفعل، قال عضو مجهول في مجلس الفيفا لـ"بوليتيكو": "الأمر الأهم هو أنني شخصياً لا أملك أي شيء ضد إنفانتينو - فهو ليس محتالاً - لكن المشكلة تكمن في ثقته بنفسه. إنه يحب الدكتاتوريين والمليارديرات. عندما يرى أشخاصاً يملكون المال، يذوب".

    قد يجادل إنفانتينو ومؤيدوه - الذين لا يزال هناك الكثير منهم في الفيفا - بأن استمالة الأثرياء والمشاهير جزء من نطاق مهامه، والتي تتمثل أساسًا في جمع أكبر قدر ممكن من الأموال لـ 211 اتحادًا عضوًا منتسبًا لإعادة ضخها في اللعبة.

    عندما تم انتخابه في عام 2016، وعد إنفانتينو بزيادة أموال التنمية، وقد تضاعفت الإيرادات السنوية للفيفا ثماني مرات خلال العقد الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الطريقة التي تمكن بها إنفانتينو من تأمين مستويات غير مسبوقة من الاستثمار من دول مثل المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يدر خطته الكبرى لتوسيع كأس العالم إلى 48 فريقاً مبلغاً قياسياً يبلغ 9 مليارات دولار للهيئة الإدارية للعبة.

    ومع ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها توليد كل هذه الأموال لم تساعد إنفانتينو كثيراً في تحقيق وعد انتخابي آخر له، وهو "استعادة صورة الفيفا".

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    نيرون كرة القدم

    بعد مرور أحد عشر عامًا على انتهاء عهد سيب بلاتر كرئيس للفيفا بشكل غير لائق جراء سلسلة من فضائح الفساد، يسود اعتقاد واسع النطاق بأن إنفانتينو، رغم نجاحه في ترتيب حسابات المنظمة، فإنه يعمل الآن في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل كامل للرياضة ولاعبيها ومشجعيها. بل إن رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (FIFPRO) سيرجيو ماركي ذهب إلى حد مقارنة إنفانتينو بالإمبراطور الروماني سيئ السمعة نيرون قبل انطلاق كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

    لطالما أصر إنفانتينو على أنه لا يمانع في أن يصلبه النقاد، لكن من الواضح أنه يجد الاستجواب المستمر للطريقة التي يدير بها الفيفا مزعجاً.

    وقال للصحفيين في مؤتمر الفيفا الذي عقد في رواندا عام 2023: "لا أفهم لماذا يتصرف بعضكم بهذه القسوة. لماذا؟ لماذا؟ لا أفهم ذلك. نحن نعمل بجد، وأنا أعمل بجد، وفريق الفيفا بأكمله يعمل بجد. نحن لا نسرق، ولا نستفيد مالياً.

    "ربما لا أتحدث كثيراً إلى وسائل الإعلام، لكن هذه هي طبيعتي، وعلى أي حال، من الأفضل بكثير أن تكتبوا عن كرة القدم، وليس عن إداريي كرة القدم. أستطيع أن أقول لكم إن الفيفا تعنى بكرة القدم، وليس بالمال".

  • US-POLITICSAFP

    "احتكار بيع التذاكر"

    كان هذا ادعاءً سخيفاً من رجل وافق على تطبيق «التسعير الديناميكي» وفرض رسوم بنسبة 30 في المائة على التذاكر المعاد بيعها في كأس العالم، وهي محاولات سافرة لنهب أموال المشجعين قدر الإمكان — ومع ذلك، فإن إنفانتينو لم يكتفِ بالدفاع عن هذه الإجراءات بقوة فحسب، بل استخف بها أيضاً.

    قال إنفانتينو في مؤتمر عقد في بيفرلي هيلز: "إذا عرض بعض الأشخاص في سوق إعادة البيع تذاكر للنهائي بسعر 2 مليون دولار، فهذا أولاً لا يعني أن التذاكر تكلف 2 مليون دولار. وثانياً، لا يعني أن أحداً سيشتري هذه التذاكر. وإذا اشترى أحدهم تذكرة للنهائي مقابل 2 مليون دولار، فسأحضر له شخصياً هوت دوغ وكوكا كولا لأتأكد من أنه سيحظى بتجربة رائعة!

    "لكن علينا أن ننظر إلى السوق – نحن في السوق التي تعد الترفيه فيها الأكثر تطوراً في العالم. لذا، علينا تطبيق أسعار السوق. في الولايات المتحدة، يُسمح بإعادة بيع التذاكر أيضاً. لذا، إذا قمت ببيع التذاكر بسعر منخفض للغاية، فسيتم إعادة بيع هذه التذاكر بسعر أعلى بكثير.

    "وفي واقع الأمر، على الرغم من أن بعض الناس يقولون إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، فإنها تنتهي في سوق إعادة البيع بسعر أعلى بكثير، يزيد عن ضعف سعرنا."

    كان هذا تخلياً مخزياً عن المسؤولية من جانب إنفانتينو، حيث استلهم الرجل الذي أطلق عليه ترامب لقب "ملك كرة القدم" من كتاب قواعد الرأسمالية المطلقة، بحجة أنه يجب دائماً السماح للسوق بتحديد قيمة أي سلعة.

    خلاصة القول، بالطبع، هي أن الغالبية العظمى من المشجعين لم يتمكنوا من حضور المباريات بسبب ارتفاع الأسعار، كما أشارت منظمة مشجعي كرة القدم الأوروبية (FSE) إلى أن "الفيفا تحتكر مبيعات التذاكر لكأس العالم 2026 واستخدمت تلك السلطة لفرض شروط على المشجعين لن تكون مقبولة أبدًا في سوق تنافسية... والحقيقة هي أن ممارسات الفيفا غير العادلة في بيع التذاكر لا تترك للمشجعين المخلصين خياراً آخر سوى الدفع أو الخسارة".

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    جائزة السلام لمُحرض على الحرب

    ومن المضحك أن ترامب اعترف حتى بأنه لن يدفع مبلغ الألف دولار (736 جنيهًا إسترلينيًا) المطلوب لمشاهدة المباراة الافتتاحية لبلاده في البطولة ضد باراغواي - وهو ما لم يزد إلا في إبراز الطريقة التي انتهى بها الأمر بالرئيس الأمريكي إلى إحراج نظيره في الفيفا بشكل كامل.

    أمضى إنفانتينو العامين الماضيين في تملق غرور ترامب - إلى درجة سخيفة أدت إلى اتهامه بخرق الحياد السياسي للفيفا. وبالإضافة إلى استعارة شعارات من حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" المعادية للمهاجرين، اتخذ إنفانتينو أيضاً قراراً من جانب واحد بمنح ترامب جائزة السلام خلال قرعة كأس العالم، الأمر الذي أزعج حتى بعض مؤيديه الأكثر حماساً.

    قال إنفانتينو للرئيس الأمريكي في ديسمبر الماضي: "نريد أن نرى الأمل، نريد أن نرى الوحدة، نريد أن نرى مستقبلًا. هذا ما نريد أن نراه في قائد، وأنت بالتأكيد تستحق جائزة السلام الأولى من الفيفا".

    منذ ذلك الحين، شن ترامب حرباً غير مشروعة على إيران، مما يعني أن الولايات المتحدة في طريقها لتصبح أول دولة في تاريخ كأس العالم تقصف إحدى الدول المشاركة أثناء استضافتها للبطولة. إنها حالة هزلية، وهي من صنع إنفانتينو نفسه.

    لقد دعا مرارًا وتكرارًا إلى إبعاد السياسة عن كرة القدم، ومع ذلك فقد أرسى الأسس لأكثر بطولة كأس عالم سياسية على الإطلاق - وهو إنجاز كبير بالنظر إلى الطريقة التي حاول بها أمثال الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني، والانقلاب العسكري الأرجنتيني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والملكية القطرية استخدام النسخ السابقة لدفع أجنداتهم الخاصة.

    لكن ترامب مُنح حرية التصرف كما يشاء، ومنع فعلياً مشجعي أربع دول من حضور البطولة (إيران وهايتي والسنغال وكوت ديفوار)، كما أجبر فعلياً المنتخب الإيراني على اتخاذ المكسيك مقراً له رغم أنه سيلعب جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة.

  • Business Leaders Speak At The Semafor World Economy SummitGetty Images News

    رد فعل عنيف

    ولا يسع المرء إلا أن يتساءل، إذن، عن حقيقة مشاعر إنفانتينو مع اقتراب انطلاق كأس العالم التي ينظمها. على سبيل المثال، هل لا يزال «المشجع الأول» لكرة القدم يشعر بأنه «أفريقي»، كما كان الحال قبل أربع سنوات؟ من المفترض أن الإجابة هي «لا»، بالنظر إلى قلة التعاطف التي يبدو أنه يبديها تجاه أولئك الذين لا يستطيعون دخول الولايات المتحدة — ناهيك عن شراء تذكرة باهظة الثمن لحضور البطولة.

    لكن ربما يكون إنفانتينو قلقاً بشأن تأثير الجدل المستمر على آماله في إعادة انتخابه العام المقبل؟ من الواضح أنه سيحتفظ بدعم غالبية المديرين التنفيذيين المدفوعين بالمال، لكن كان من المفترض أن تكون كأس العالم تتويجاً لمجد إنفانتينو، وبدلاً من ذلك، تم تقويض مكانته كـ"ملك كرة القدم" بشكل ساخر من قبل الرجل نفسه الذي أطلق عليه هذا اللقب.

    إذن، هناك احتمال أن يدفع إنفانتينو ثمناً باهظاً مقابل تحقيق إيرادات قياسية للفيفا. قبل كأس العالم للأندية غير الموفقة التي أقيمت الصيف الماضي، قال إن "كرة القدم ملك للشعب" - ومع ذلك أمضى العام الماضي محاولاً انتزاعها منهم. لم تكن هناك أي فرصة أبداً لأن يمر ذلك دون أن يلاحظه أحد.

    كان رد الفعل العنيف أمراً لا مفر منه، وعلى الرغم من حث الصحفيين الأفارقة على التفاؤل بشأن كأس العالم، إلا أن الاستعدادات لم تكن سوى سلبية بالنسبة لإنفانتينو. فقد أطلق المدعيان العامان لنيويورك ونيوجيرسي للتو تحقيقاً في ممارسات بيع التذاكر، وتم رفض دخول أفضل حكم أفريقي إلى جانب العديد من المشجعين من جميع أنحاء القارة، وأطلقتمجموعة "فير سكوير" (FairSquare) حملة لإعادة "إعادة تشغيل الفيفا".

    لكن، بطريقة ما، حقق إنفانتينو بالفعل أحد أهدافه الأصلية. كان يريد أن تجمع كأس العالم 2026 مشجعي كرة القدم، وهذا ما حدث بالفعل. أولئك الذين يحبون البطولة حقاً، كما كان يحبها إنفانتينو في طفولته، متحدون الآن في كراهيتهم للرجل الذي يديرها الآن – ويدمرها.