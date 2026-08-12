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Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

وسط مخاطر الانفصال والتمرد .. إنفانتينو يستغل "مقترح كأس العالم" لإنقاذ منصبه

كأس العالم
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تغييرات منتظرة في المونديال، وإنفانتينو يحاول تحريك الأمور سريعًا

تشير التقارير إلى أن جياني إنفانتينو مستعد لدعم توسيع نطاق كأس العالم ليشمل 64 فريقًا، في الوقت الذي يكافح فيه للحفاظ على قبضته على السلطة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ويواجه المسؤول السويسري ضغوطًا غير مسبوقة من الاتحادات الكبرى لكرة القدم في أعقاب سلسلة من المقترحات المثيرة للجدل التي أثارت الشكوك حول مستقبله على المدى الطويل.

  • تتصاعد الضغوط على رئيس الفيفا

    يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنفانتينو لحظة حاسمة في مسيرته القيادية، حيث يدرس اتخاذ خطوة لتوسيع كأس العالم ليشمل عددًا مذهلاً يبلغ 64 فريقًا، وفقًا لصحيفة «التايمز».

    ويأتي هذا التغيير المحتمل في وقت يتعرض فيه موقف إنفانتينو لتدقيق شديد، في أعقاب تداعيات خطة فاشلة لبيع الحقوق التجارية لمستثمرين من القطاع الخاص.

    وقد وصلت الأوضاع إلى ذروتها عندما أصدرت الاتحادات الأوروبي (UEFA) والأمريكي (CONCACAF) والآسيوي (AFC) بياناً مشتركاً لاذعاً اتهمت فيه الإدارة بـ«خيانة الثقة من خلال الخداع».


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    خطط توسعية جديدة لكسب الأصوات

    مع تعرض رئاسته للخطر، يشير التقرير إلى أن إنفانتينو يتطلع إلى بطولة عام 2030 كوسيلة لاستعادة الدعم السياسي.

    وكان الاقتراح الطموح بتوسيع كأس العالم ليشمل 64 فريقًا قد طرحه في الأصل الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول)، وهو الهيئة الإدارية لكرة القدم في أمريكا الجنوبية.

    ويبدو أن إنفانتينو مستعد الآن لتقديم كل الدعم لهذا الاقتراح، ومن خلال الدعوة إلى توسيع البطولة على نطاق واسع، يأمل في منح المزيد من الدول فرصة مربحة للوصول إلى الساحة العالمية، وبذلك يضمن بشكل استراتيجي دعم تحالف أوسع من الدول لحشد الأصوات اللازمة لإنقاذ رئاسته.

    وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن البطولة قد توسعت بالفعل من 32 إلى 48 فريقًا في نسخة عام 2026 التي ستُقام في أمريكا الشمالية.

    وقد سافر إنفانتينو مؤخرًا إلى كولومبيا لحضور حفل تنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا، حيث جرت مناقشات بشأن نموذج الـ 64 فريقًا، وفقًا للتقرير.

    ومن شأن تمرير هذا النموذج لكأس العالم 2030 أن يضيف ضغطًا هائلاً على حدث معقد بالفعل من الناحية اللوجستية، والذي من المقرر حاليًا أن تستضيفه بشكل أساسي إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع توزيع مباريات إضافية على الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

  • ترامب يُعرب عن دعمه العلني

    في الوقت الذي لا يزال فيه عالم كرة القدم منقسماً، وجد إنفانتينو حليفاً بارزاً في شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد دافع ترامب عن المسؤول السويسري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن النجاحات المالية التي حققتها الاتحاد الدولي مؤخراً هي نتيجة مباشرة لإدارة إنفانتينو. وادعى أن الفيفا «سيرتكب خطأً فادحاً» إذا ما قرر استبدال الرئيس الحالي في هذه المرحلة الحرجة.


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    مخاطر متوقعة

    بلغ التوتر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مستويات عالية لدرجة أن التقارير تشير إلى أنه يجري حالياً مناقشة «الخيار الخطير» المتمثل في انفصال بعض الاتحادات عن المنظمة الحاكمة للعبة، وتنظيم بطولات منفصلة عنها.

    وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) صريحاً بشكل خاص في هذا الشأن، حيث هدد سابقاً بمقاطعة مسابقات الفيفا بالكامل إذا لم يتم معالجة مخاوفه بشأن الحوكمة والشفافية التجارية.

    وقد قدم إنفانتينو اعتذارًا عن طريقة التعامل مع المقترحات الأخيرة، لكن يبدو أن هذه الخطوة جاءت متأخرة جدًّا بالنسبة للكثيرين. ومع ولاية حالية تمتد حتى عام 2027 وطموحات للبقاء حتى عام 2031، يبدو أن رئيس الفيفا مصمم على البقاء في منصبه.