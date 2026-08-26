قرار رسمي يُعقد الموقف .. إيطاليا توجه ضربة قوية لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة الفيفا

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في مارس 2027.

قال رئيس الاتحاد جيوفاني مالاجو: "سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأوروبية الأخرى لتعزيز فكرة كرة قدم قائمة على الجدارة والتضامن والاستدامة ووضع المشجعين في المقام الأول".

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى التعبير بوضوح وشفافية عن موقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في اتفاق تام مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيسه ألكسندر تشيفيرين، إزاء المبادرات الأخيرة التي طرحها رئيس الفيفا في مجال الحوكمة وتطوير المسابقات الدولية.