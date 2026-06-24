وقد انتقد المشجعون والمحللون بشدة فترات الراحة الإلزامية هذه لكونها تعطل سير المباريات وتشكل فرصًا إعلانية تلفزيونية إضافية للمحطات التي تبث المباريات.
"لم نحقق أي مكاسب مالية" .. جياني إنفانتينو يدافع توقف شرب المياة المثير للجدل في كأس العالم 2026
رئيس الفيفا ينفي وجود دوافع مالية
رفض إنفانتينو بشدة الادعاءات التي تفيد بأن فترات الراحة الإلزامية الجديدة التي تبلغ مدتها ثلاث دقائق، والمقررة في الدقيقتين 22 و67 من المباريات، تهدف إلى تحقيق عائدات إعلانية. وأشارت تقارير إلى أن بعض الفترات الإعلانية التلفزيونية كانت تُباع بمبلغ 750,000 دولار خلال مباريات منتخب الولايات المتحدة، مما دفع المشجعين إلى الاعتقاد بأن فترات التوقف هذه كانت قرارًا مدفوعًا بدوافع تجارية.
ومع ذلك، أكد إنفانتينو في حديثه لصحيفة «ذا جارديان» أن فيفا لم يحقق أي أرباح من هذه الفترات، قائلًا: «لا توجد إيرادات إضافية للفيفا، حيث تم توقيع جميع الاتفاقيات التجارية قبل وقت طويل. لذا، فهذه ليست مسألة مالية بالنسبة لنا. بالنسبة لنا، إنها مسألة رياضية بحتة».
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التعامل مع الظروف القاسية في البطولات
أثارت فترات التوقف الإلزامية استياء اللاعبين والمدربين الذين يشعرون بأن طبيعة التوقف المتكرر تعطل إيقاع المباراة وزخمها. ورغم ذلك، يؤكد إنفانتينو أن السبب الرئيسي وراء هذه الفترات هو رعاية اللاعبين خلال بطولة تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا. يتطلب الجدول أن تلعب الفرق ما يصل إلى ثماني مباريات على مدار 39 يومًا، مما يجعل التعب مصدر قلق حقيقي.
وفي معرض حديثه عن هذه التحديات، أضاف إنفانتينو: «السبب الرئيسي هو الحرارة، لكن علينا أيضًا أن نفهم أنه في منافسة مثل كأس العالم، التي تستمر على مدار 39 يومًا، حيث من المحتمل أن تلعب الفرق ثماني مباريات خلال تلك الفترة، فإن الحصول على لحظة للراحة أمر بالغ الأهمية».
ضمان النزاهة الرياضية في جميع المباريات
وبالإضافة إلى سلامة اللاعبين، أكد إنفانتينو أن التطبيق الشامل لهذه الفترات الاستراحة يضمن العدالة في جميع مراحل البطولة. وأوضح أن إتاحة الوقت للمدربين لإجراء تعديلات تكتيكية فقط في المباريات التي تشهد حرارة شديدة بشكل استثنائي من شأنه أن يخلق خللاً في التوازن الرياضي.
وتأكيداً على هذه النقطة، قال إنفانتينو: "ما يهمنا أكثر من ذلك هو ضمان أن تلعب جميع الفرق، في كل مباراة، في ظل نفس الظروف. من الصعب جداً قبول أن تتاح لمدرب ما فرصة التأثير على نتيجة المباراة من خلال إجراء تعديلات لمجرد أن الجو أكثر حرارة، في حين أنه في مباراة أخرى، حيث تكون درجة الحرارة أقل قليلاً، لا تتاح لنفس المدرب نفس الفرصة".
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هل ستستمر فترات الراحة لتناول السوائل بعد انتهاء كأس العالم؟
ورغم التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التام بتطبيق فترات التوقف التلقائية هذه خلال الفترة المتبقية من هذه البطولة، فقد تشهد البطولات المستقبلية نهجًا مختلفًا. فقد أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالفعل أنه سيربط فترات الراحة لتناول السوائل بقراءات درجات الحرارة الفعلية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، بدلاً من جعلها إلزامية.
ويبقى أن نرى ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيتبنى في نهاية المطاف لائحة مرنة مماثلة في المستقبل.