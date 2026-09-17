ضغط إنجليزي .. نائبة جياني إنفانتينو تطالبه بكشف المستور في خطة بيع كأس العالم و"فضيحة" بالوجون

وفقًا لـ«بيبي سي سبورت»، صعّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الضغط على رئيس فيفا إنفانتينو، حيث طالبت هيويت بالكشف الكامل عن الوثائق قبل انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس فيفا في 15 أكتوبر.

وفي رسالة موجهة أيضًا إلى الأمين العام ماتياس جرافستروم، سلطت هيويت الضوء على ما وصفته بالإخفاقات في الحوكمة والانهيار الجوهري للثقافة داخل الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم.

ويكمن جوهر النزاع في مقترح «FIFA Forward Enterprise» (FFE) الذي تم إلغاؤه الآن، والذي كان يهدف إلى إحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها المنظمة أصولها الأكثر ربحية. وتضمنت الخطة إنشاء شركة جديدة لتتولى حقوق التسويق وبيع التذاكر لجميع المسابقات الكبرى، بما في ذلك كأس العالم، مع بيع حصة تبلغ 21% إلى شركة استثمارية خاصة.