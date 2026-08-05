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Muhammad Zaki و علي سمير

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وسط اتهامات الابتزاز ودعوات التمرد .. إنفانتينو يحاول إنقاذ منصبه باجتماع طارئ في المغرب

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رئيس الاتحاد الدولي في ورطة

يكافح جياني إنفانتينو بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ منصبه الرئاسي بعد أن دُعي إلى عقد اجتماع أزمة حاسم في المغرب لمعالجة تمرد داخلي غير مسبوق، وفقاً لما ورد في بعض التقارير.

وقد شهد رئيس الفيفا تدهور سلطته في أعقاب فشل خطة مثيرة للجدل تهدف إلى بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

  • التمرد الداخلي واعتراض فينجر

    استدعى رئيس الفيفا، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، كبار المسؤولين إلى العاصمة المغربية الرباط في محاولة يائسة للحفاظ على سيطرته على الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية،

    وفقًا لصحيفة «التايمز». وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توبيخ علني مفاجئ من أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، الذي خرج عن الصفوف ليدين التوجه الاستراتيجي للمنظمة.

    وأوضح فينجر في تقييم لاذع للقيادة: «تستدعي الأحداث الأخيرة في الفيفا بعض التوضيح من جانبي. لم أكن مشاركًا في هذه الخطة الاستراتيجية، ولم أطلع على المشروع إلا من خلال تقارير وسائل الإعلام». وأضاف: «كان قرار سحب المشروع ضروريًا للغاية ولا جدال فيه، لأنني أؤمن إيمانًا راسخًا بفيفا مستقلة تخدم رياضتنا بالتزام وشفافية ونزاهة».

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  • FBL-FIFA-CORRUPTION-VOTEAFP

    مزاعم الابتزاز والضغوط المالية

    في الوقت الذي يسعى فيه إنفانتينو إلى توطيد سلطته في الرباط، يواجه في الوقت نفسه اتهامات خطيرة قادمة من الشرق الأوسط. فقد وجه الأمير علي بن حسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اتهامات مثيرة للجدل إلى رئيس الفيفا باستخدام الابتزاز للحصول على تأييد سياسي.

    وفي بيان مفصل بشأن هذه القضية، قال حسين: «لقد ظل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يرفض مساعدتنا لعدة أشهر... إلى أن تم إبلاغي شفوياً خلال كأس العالم بأن تأييدي لإنفانتينو سيساعد اتحادنا بشكل كبير. نحن في الأردن نفخر بالتمسك بالقيم الأخلاقية. لم نؤيده من قبل، ولن نؤيده بالتأكيد الآن. لكن الوضع برمته يرقى إلى مستوى الابتزاز، ونحن نرفض الاستسلام لذلك».


  • الأمين العام ينتقد «الاضطرابات»

    كما أعرب نائب إنفانتينو، الأمين العام ماتياس جرافستروم، عن استيائه في رسالة بريد إلكتروني مسربة موجهة إلى الموظفين. ولم يتردد جرافستروم في وصف الأجواء الحالية في مقر الفيفا بأنها «فوضى» يصعب حتى فهمها.

    وكتب جرافستروم في الرسالة الداخلية: «لقد وُضعنا جميعًا في خضم اضطراب يصعب فهمه وقبوله، لكن بصفتي الأمين العام، أحثكم على الاستمرار في التركيز على ما لطالما وحدنا: خدمة كرة القدم واتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.

    «إن سلسلة الأحداث المحزنة والمستهجنة – التي انتهت لحسن الحظ بالتخلي نهائياً عن مشروع FFE – مهما شعرنا بالاستياء منها، لا ينبغي أن تطغى على هذا الواقع.

    "أؤكد لكم أنكم، بصفتكم أعضاء في الإدارة، ستتم حمايتكم وصونكم من السياق السياسي الذي نعيشه حالياً. لا داعي للقلق.

    "الأفراد، واللحظات المضطربة، والحوادث المؤسفة تأتي وتذهب. أما المؤسسة، ومهمتها، ومسؤوليتها تجاه كرة القدم العالمية، فهي مستمرة، ولهذا السبب يجب أن نحافظ دائمًا على احترافيتنا، ونظرتنا المتوازنة، ورباطة جأشنا."


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  • Infantino(C)Getty Images

    انهيار المشروع التجاري

    ينبع جوهر الأزمة من خطة فاشلة لبيع حصص في «جواهر التاج» للفيفا، بما في ذلك كأس العالم، إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وفي حين أفادت التقارير أن مجموعة من كبار المسؤولين عقدت اجتماعاً إدارياً يوم الثلاثاء دون حضور إنفانتينو، فقد كُشف أن جميع المسؤولين الحاضرين تقريباً عارضوا هذه الخطة.

    وفي الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس مختبئاً في المغرب، تتزايد الضغوط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحادات القارية الأخرى، حيث يطالب البعض باستقالته الفورية.