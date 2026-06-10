وأصر إنفانتينو على أن الاتحاد الدولي ليس "ملك العالم" ولا يمكنه تجاوز القرارات الصارمة المتعلقة بالحدود، مما ترك الحكم في حالة من الحزن الشديد وظل عالقاً قبل انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم.
"توقفوا عن الصراخ" .. جياني إنفانتينو عن أزمة الحكم الصومالي في كأس العالم 2026: ما حدث مؤسف ولكن!
إنفانتينو يدافع عن موقف فيفا
في أعقاب الترحيل المفاجئ للحكم الصومالي عمر عرتن من مطار ميامي الدولي، تناول رئيس فيفا هذه القضية المثيرة للجدل خلال مؤتمر صحفي نادر عقده.
وفي معرض حديثه عن النزاع الحاد حول الهجرة الذي أفسد الفرصة التاريخية لعرتن، قال إنفانتينو: "ما حدث للحكم الصومالي أمر مؤسف. مرة أخرى، نحن لا نتحكم في كل شيء. نحن نحاول، وسنناقش، وسنتحدث، وسنرى. أحياناً من الجيد أن نهدأ ونسترخي، فنحن نعمل على كل شيء، ونحاول حل كل شيء. وأحياناً، فإن البدء فوراً بالصراخ والهتاف يؤدي إلى نتيجة عكسية عن إيجاد الحل".
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يتمسك مسؤولو الحدود ببروتوكولات صارمة
وفي سياق توسيع نطاق ردّه الأولي، شدد إنفانتينو بشكلٍ أكبر على القيود التي تواجهها المنظمة فيما يتعلق بالحدود الوطنية.
وأضاف: "صدقوني عندما أقول لكم إننا نحاول دائمًا إيجاد حلول. لكن علينا أن نحترم حقيقة أننا لسنا ملوك العالم الذين يمكنهم الحكم على الحكومات وقوات الشرطة. نحن منظمة رياضية".
كان الحكم الفائز بجائزة أفضل حكم رجالي لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مسافرًا بوثائق صالحة تمامًا وجواز سفر دبلوماسي، لكنه أُعيد سريعًا إلى تركيا.
ودافع أندرو جولياني، رئيس فريق العمل التابع للبيت الأبيض المعني بكأس العالم، عن هذا الإجراء الصارم قائلاً: "على الرغم من أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل، إلا أنني أستطيع أن أقول لكم إنها كانت القرار الصحيح من قبل الجمارك وحرس الحدود، وأنا أؤيد هذا القرار."
فرصة تاريخية للمشاركة في البطولة ضاعت
وكانت الهيئة الإدارية العالمية لكرة القدم قد أصدرت في وقت سابق بيانًا رسميًا أقرت فيه بالنتيجة المخيبة للآمال التي حققها ممثل القارة الأفريقية.
وقد نأى فيفا بنفسه تمامًا عن إجراءات الهجرة في البلد المضيف، قائلًا: "يؤكد الاتحاد الدولي أن الحكم عمر عبد القادر عرتن لن يتمكن من التدريب والتحكيم في كأس العالم 2026 بعد أن رُفض دخوله إلى الولايات المتحدة. ولا يتدخل فيفا في إجراءات الهجرة في البلد المضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وقد أُبلغ من قبل السلطات بأن وضع السيد عرتن لن يتغير في الوقت الحالي. ووفقاً للفعاليات السابقة للفيفا، فإن الحكومة المضيفة هي التي تقرر في النهاية من يحصل على تأشيرة ومن يُسمح له بدخول أراضيها".
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ماذا سيحدث لعرتن بعد ذلك؟
على الرغم من النكسة الشخصية الموجعة المتمثلة في غيابه عن المباريات الافتتاحية المثيرة هذا الخميس، لا يزال عرتن يحظى بتقدير كبير في أوساط التحكيم الدولية.
وقد وعد الحكم بالحفاظ على مستواه الاستثنائي وأعرب عن رغبته في المشاركة في الأحداث العالمية المقبلة. وفي الوقت نفسه، سيواصل الحكام الـ51 المتبقون معسكراتهم التدريبية المكثفة قبل البطولة في أنحاء أمريكا الشمالية، بينما يقدم الاتحاد الصومالي لكرة القدم استئنافًا عاجلاً.