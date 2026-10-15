ورغم تقديم اعتذار رسمي عن خطته السرية لبيع الحقوق التجارية لبطولات فيفا الكبرى لمستثمرين خواص، إلا أن أعضاء المجلس، بقيادة ديبي هيويت، وجهوا انتقادات لاذعة للرئيس السويسري، مشككين في أهليته لقيادة المنظمة الدولية.
"ليس مؤهلًا لمقعد الرئيس" .. اعتذار جياني إنفانتينو يفشل في تهدئة غضب مجلس الفيفا!
انتقادات حادة في اجتماع زيورخ
شهد اجتماع مجلس فيفا في زيورخ، والذي استمر لثلاث ساعات ونصف، مواجهة مباشرة وصريحة بين إنفانتينو وعدد من كبار المسؤولين في اللعبة.
وتركز الغضب حول مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FFE) السري، الذي كان يهدف لمنح شركة استثمار خاصة جزءًا من الحقوق التجارية للمنظمة، ورغم قيام إنفانتينو بإلغاء المقترح بعد أيام قليلة من تسريبه، إلا أن الأعضاء طالبوا بالكشف الكامل عن الوثائق المتعلقة بهذا الملف، وهو ما قوبل بالرفض والطلب بتقديم الأسئلة كتابيًا.
وصرحت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي ونائبة رئيس فيفا، بأن الإجابات كانت غائبة تمامًا عن الأسئلة المحددة التي تم طرحها.
وقالت هيويت في تصريحات نقلتها BBC Sport: "أحد الأشياء المخيبة للآمال هو أننا لم نحصل على إجابات لأي شيء طلبناه بوضوح، مثل الحصول على أوراق مشروع FFE. سألت عن سبب الرفض، وطُلب منا تقديم الأسئلة كتابيًا. أعتقد أن على الرجل الإجابة على هذه الأسئلة، وإذا لم يفعل ذلك الآن، فهو ليس مؤهلًا ليكون رئيسًا لفيفا، وهذا ما تمت مشاركته في الاجتماع".
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أزمة الراتب وتحديات النزاهة
لم تتوقف الضغوط على إنفانتينو عند حدود المشاريع التجارية، بل امتدت لتشمل شفافية المسؤول السويسري المالية الشخصية، حيث طفت على السطح تقارير تشير إلى تلقيه راتب ثانٍ غير معلن بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني، تم صرفه عبر شركة تابعة لكأس العالم 2026.
وأوضحت هيويت أن اعتذار إنفانتينو خلال الاجتماع لم يكن كافيًا، مشيرة إلى أن التعبير عن الندم يجب أن يتبعه مشاركة المعلومات، مضيفة: "ما أعتذر عنه حقًا هو عدم عرض الأمر على المجلس. إذا كنت نادمًا على ذلك بعمق، فشاركنا التفاصيل".
وفي ظل هذا التوتر، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصعيده ضد إنفانتينو، حيث بدأ بالفعل إجراءات قانونية جنائية ضده، كما رفع دعاوى في المحاكم الأمريكية للمطالبة بالإفصاح عن كافة المستندات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية المثيرة للجدل، مؤكداً أن موقفه من القيادة الحالية لم يتغير.
خطة المليارات الستة لضمان البقاء
في محاولة لتهدئة الاتحادات الوطنية وضمان ولائها قبل الانتخابات المقبلة، يبدو أن إنفانتينو يراهن على "دبلوماسية المال". وتشير التقارير إلى نية فيفا تقديم حزمة تمويل تتجاوز 6 مليارات دولار لتطوير اللعبة عالميًا بين عامي 2027 و2030.
وتتضمن هذه الخطة رفع المدفوعات لكل اتحاد عضو إلى 25 مليون دولار على مدار أربع سنوات، وهو ارتفاع ضخم مقارنة بالمبالغ الحالية، مما يثير انتقادات حول استنزاف الاحتياطيات المالية للفيفا لأغراض انتخابية بحتة، وعلى الرغم من هذه الإغراءات المالية، تظل المطالب بالاستقالة قائمة من قبل قوى كروية كبرى.
وقد دعا ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، وفيكتور مونتانياني، رئيس "كونكاكاف"، صراحةً إلى رحيل إنفانتينو، ومع ذلك، يبدو أن السويسري يعتمد على دعم واسع في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية لضمان الفوز بولاية ثالثة في انتخابات مارس 2027 التي ستقام في المغرب.
ويرى المراقبون أن هذه الاستراتيجية المالية تهدف بشكل أساسي إلى تحصين منصبه في وجه العواصف القانونية والإدارية التي تلاحقه من القارة العجوز.
- AFP
البحث عن منافس قبل فوات الأوان
رغم كل هذه الأزمات، يواجه معارضو إنفانتينو تحديا كبيراً يتمثل في غياب مرشح بديل يتمتع بالثقل اللازم لمنافسته. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في 18 نوفمبر، لم تظهر أي أسماء قوية باستثناء ريمون فيجا، مدافع توتنهام السابق، الذي يفتقر للدعم المطلوب من الاتحادات الوطنية.
واختتمت ديبي هيويت حديثها بالتأكيد على أهمية وجود خيار ديمقراطي داخل أروقة الاتحاد الدولي، قائلة: "أعتقد أنه من المهم لجياني أن يكون لديه شخص يقف ببيان انتخابي مختلف، ومن الجيد لفيفا أن يكون لديها هذا الخيار. نحن في ديمقراطية هنا، ويجب أن نتذكر أن هناك 211 اتحاداً، ومن المهم جداً أن تتاح لكل هذه الاتحادات الفرصة للتصويت وفقاً لما تشعر به".
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