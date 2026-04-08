لا يزال ألم الهزيمة فادحًا بشكل لا يُصدق. اعترف دوناروما بأن ما أعقب ذلك مباشرة كان معاناة حقيقية. وقال: "كانت أيامًا صعبة ومرهقة، تمامًا مثل كل الإيطاليين الذين كانوا يهتمون كثيرًا بالعودة إلى كأس العالم، مثلي ومثل الفريق بأكمله"، كما أوضح.

كان الثقل العاطفي واضحًا للغاية حين انهار باكيًا أثناء حديثه عن رحيل المدير الفني جينارو غاتوزو ورئيس الوفد جانلويجي بوفون.

وأضاف: "علاقة رائعة، وكذلك مع الرئيس. نحن آسفون أيضًا لذلك، من أجلهم. من الطبيعي أن تشعر بأنك مسؤول عن كل ما يحدث الآن، وهذا مؤلم. لكن علينا أن نمضي قدمًا، أشكر الجميع، لقد قدموا عونًا مهمًا. علينا أن نتقدم إلى الأمام. على أي حال، إلى جانب خيبات الأمل، قمنا بأشياء مهمة، من الفوز ببطولة أوروبا إلى الرقم القياسي للانتصارات المتتالية؛ ليس كل شيء مما ينبغي رميه. يجب أن نردّ، الأمر صعب، لكن علينا أن نمضي قدمًا بقوة."