جيانلويجي دوناروما «متألم» من مزاعم بأن لاعبي إيطاليا طالبوا بمكافأة ضخمة قبل الإخفاق في كأس العالم أمام البوسنة والهرسك
أصل مزاعم المكافأة
وفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا، ترددت شائعات بأن منتخب إيطاليا طلب مكافأة قدرها 300,000 يورو — أي ما يعادل نحو 10,000 يورو لكل واحد من اللاعبين الـ28 — قبل مواجهة الملحق الحاسمة. وبعد خسارة مؤلمة بركلات الترجيح أدانت البلاد للغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، تصاعدت ردود الفعل الجماهيرية بشكل كبير. إلا أن دوناروما، في حديثه إلى سكاي سبورت، سارع إلى دحض هذه المزاعم بشدة. وأوضح نجم مانشستر سيتي أن اللاعبين لم يطلبوا أي مكافآت مالية.
دوناروما ينفي مطالبته بمكافأة
ردًا على الادعاءات بشكل مباشر، قدّم حارس المرمى ردًا كاملًا غير محرّر بشأن الاتهامات المالية القاسية الموجّهة إلى فريقه.
"لقد تأذّيت من التعليقات، من الكلمات التي قيلت. بصفتي القائد، لم أذهب يومًا لطلب يورو واحد من المنتخب الوطني. ما يقدّمه المنتخب الوطني هو هدية للاعبين الذين يتأهلون لبطولة، لكنه مجرد ذلك، لم يطلب أحد شيئًا من الاتحاد. كانت هديتنا هي الذهاب إلى كأس العالم، لكن للأسف لم يحدث ذلك. لم يطلب أحد مكافآت؛ لقد كانت جائزة يمنحها المنتخب الوطني عندما تتأهل"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، نافيًا التقارير بالكامل.
معالجة كابوس البوسنة
لا يزال ألم الهزيمة فادحًا بشكل لا يُصدق. اعترف دوناروما بأن ما أعقب ذلك مباشرة كان معاناة حقيقية. وقال: "كانت أيامًا صعبة ومرهقة، تمامًا مثل كل الإيطاليين الذين كانوا يهتمون كثيرًا بالعودة إلى كأس العالم، مثلي ومثل الفريق بأكمله"، كما أوضح.
كان الثقل العاطفي واضحًا للغاية حين انهار باكيًا أثناء حديثه عن رحيل المدير الفني جينارو غاتوزو ورئيس الوفد جانلويجي بوفون.
وأضاف: "علاقة رائعة، وكذلك مع الرئيس. نحن آسفون أيضًا لذلك، من أجلهم. من الطبيعي أن تشعر بأنك مسؤول عن كل ما يحدث الآن، وهذا مؤلم. لكن علينا أن نمضي قدمًا، أشكر الجميع، لقد قدموا عونًا مهمًا. علينا أن نتقدم إلى الأمام. على أي حال، إلى جانب خيبات الأمل، قمنا بأشياء مهمة، من الفوز ببطولة أوروبا إلى الرقم القياسي للانتصارات المتتالية؛ ليس كل شيء مما ينبغي رميه. يجب أن نردّ، الأمر صعب، لكن علينا أن نمضي قدمًا بقوة."
المضيّ نحو دورة عام 2030
ومع نظر الأمة الآن إلى طريق طويل للغاية نحو استعادة المجد قبل كأس العالم 2030، يجب أن يتحول التركيز الشامل إلى إعادة البناء من الأساس. وعلى الرغم من الحسرة الهائلة، يجب على الفريق أن يعيد اكتشاف هويته. «تبقى أربع سنوات حتى كأس عالم أخرى، وبينهما توجد بطولات مهمة. وقبل التفكير في كأس العالم مرة أخرى، يجب أن نفكر في هذه البطولات الكبرى التي تقع بينهما لنبدأ من جديد بقوة على الفور»، خلص إلى القول.