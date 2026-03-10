Getty Images Sport
جيانلويجي دوناروما سعيد بـ"تقليل أعباء العمل" بعد أن تجنب حارس مرمى مانشستر سيتي مواجهة "اللاعب الأكثر روعة" كيليان مبابي في مباراة ريال مدريد
دوناروما يشعر بالارتياح لغياب مبابي
اعترف دوناروما بأن تجنب مواجهة مبابي، الذي أبعدته الإصابات المتكررة عن المشاركة في مباراة منتصف الأسبوع، يمثل دفعة معنوية كبيرة. خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، سلط الحارس الإيطالي، الذي فاز باللقب الموسم الماضي، الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله زميله السابق.
"لقد كنت محظوظًا للعب معه، وهو أحد أروع اللاعبين في العالم، إنه موهبة رائعة. كحارس مرمى، عدم مواجهة هذا النوع من اللاعبين يمكن أن يكون ميزة! أعتقد أن عملي سيكون أقل، لكن اللاعبين الذين سيحلون محله هم أبطال. سيتعين علينا أن نوليهم نفس القدر من الاهتمام. كيليان صديق عزيز لي وأتمنى أن يكون جاهزًا للمباراة الثانية لأنه يستحق ذلك"، قال دوناروما.
الاستقرار في الاتحاد وإدارة العواطف
منذ انتقاله في الصيف، استقر دوناروما بسرعة في ملعب إتيهاد، وأشاد بقادة النادي الراسخين على ترحيبهم الحار به. وأوضح: "لا بد لي من توجيه الشكر إلى برناردو وروبن ورودري - كل قادة هذا الفريق رحبوا بي بحرارة. لقد جعلوني أشعر أنني جزء من الفريق وأنني في بيتي، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاعب جديد. ليس من السهل تغيير المدينة التي كنت أعيش فيها والفريق الذي كنت ألعب له".
وفيما يتعلق بالبيئة المعادية التي تنتظرهم في سانتياغو برنابيو، شدد الحارس على الحاجة الماسة إلى التحكم في العواطف. وقال: "نحن نعرف تمامًا الأجواء التي سنواجهها غدًا، ومن المهم جدًا التعامل مع الموقف. علينا أن نكون قادرين على التحكم في عواطفنا، وسنواجه فريق ريال مدريد شابًا متعطشًا لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب".
تفاقم أزمة الإصابات في ريال مدريد
أكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا أن جود بيلينغهام ومبابي سيغيبان عن مباراة الذهاب. على الرغم من عودة النجم الفرنسي إلى التدريبات الفردية، إلا أن إصابته في الركبة لا تزال مصدر قلق كبير. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قدم أربيلوا تحديثًا متوازنًا: "حسنًا، إنه أفضل. من الواضح أننا يجب أن نأخذ كل يوم على حدة ونرى كيف يتطور. لكن هذا الأسبوع كان إيجابياً. لقد عاد وهو في حالة جيدة، ونحن نتطلع إلى عودته قريباً".
كما يفتقد العملاق الإسباني الظهير الأيسر ألفارو كاريراس، الذي تعرض مؤخراً لإصابة قوية في ربلة الساق. مع وجود 17 لاعباً فقط متاحاً حالياً في الفريق الأول، يعتمد المدرب بشكل كبير على فينيسيوس جونيور لقيادة الهجوم. وأشار أربيلوا إلى أن "فينيسيوس مهم عندما يكون على أرض الملعب؛ لدينا الكثير من الإصابات. إنه يزداد أهمية؛ إنه دعامة هجومنا، ونحن بحاجة إليه إذا أردنا إقصاء مانشستر سيتي".
النظرة التكتيكية لغوارديولا وأربيلوا
رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بشدة أي اقتراحات بإلقاء كرة منحنية تكتيكية، مؤكداً أن كلا الناديين يعرفان بعضهما البعض جيداً للغاية بحيث لا يمكن حدوث أي مفاجآت غير متوقعة. "لا، بصراحة، لن تكون هناك مفاجآت"، أكد جوارديولا خلال مؤتمره الصحفي. "أعتقد أننا نعرف بعضنا البعض، وهو يعرفنا. بالطبع هناك بعض التعديلات التي يتعين علينا إجراؤها بسبب الجودة التي يتمتعون بها، ولكن لن تكون هناك مفاجآت".
يشعر المدرب الكتالوني أن فريقه الحالي مستعد تمامًا، مضيفًا: "نحن في وضع أفضل من حيث تشكيل الفريق. في الموسم الماضي، وصلنا ونحن نعاني من إرهاق شديد وكان عدد اللاعبين المتاحين قليلًا جدًا".
