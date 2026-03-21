Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie A

جيامباولو يحقق فوزاً كبيراً، وكريمونسي تفوز 2-0 على بارما وتحتل المركز الرابع من القاع

تابع معنا البث المباشر للجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

مباراة حاسمة ومثيرة. في الساعة 15:00، على ملعب تارديني، في المباراة المبكرة للجولةالثلاثين من الدوري، خسر فريق بارما بقيادة كارلوس كويستا بنتيجة 0-2 أمام كريمونيزي بقيادة المدرب الجديد، ماركو جيامباولو، الذي تولى المنصب للتو خلفًا للمدرب المقال دافيد نيكولا وفي تجربته الثانية على مقاعد البدلاء للفريق الرمادي والأحمر، بهدفين من ماله، الذي لم يسجل أيهدف منذ عام 2021، وفانديبوت، الذي سجل أول أهدافه في الدوري الإيطالي.


ويبقى فريق الدوقي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط: بينما صعدت كريمونسي إلى المركز 27، وهي الآن رابع آخرفريق متساوٍ مع ليتشي وبفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا. أول فوز في أول مباراة للمدرب السابق لميلان.



الجولة 30 من الدوري الإيطالي

بارما - كريمونسي 0-2

الهدافون: 54' ماليه (ك)، 68' فانديبوت (ك).




  • نتائج المباراة:

    بارما - كريمونيزي 0-2

    الهدافون: 54' ماله (ك)، 68' فاندبوت (ك)


    بارما (3-5-2): سوزوكي؛ سيركاتي (من الدقيقة 60 نيكولوسي كافيليا)، ترويلو، فالينتي؛ بريتشجي، أوندريجكا (من الدقيقة 73 إلفيجي)، كيتا (من الدقيقة 73 إستيفيز)، سورنسن (من الدقيقة 60 أوريستانيو)، فاليري؛ ستريفزا، بيليجرينو. المدرب: كويستا


    كريمونيزي (4-3-1-2): أوديرو؛ تيراشيانو، بيانكيتي (من الدقيقة 89 فولينو)، لوبيرتو، بيزيللا؛ زيربين (من الدقيقة 46 باربيري)، غراسي، ماله؛ فانديبوت (من الدقيقة 79 ثورسبي)؛ بونازولي (من الدقيقة 67 بايرو)، سانابريا (من الدقيقة 67 فاردي). المدرب: جيامباولو


    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: باربيري (ك)، أوندريكا (ب)، بايرو (ك)، ترويلو (ب)، بيزيللا (ك)، فالينتي (ب).

    الطرد: -

    صانع الأهداف: فاردي (ك)

    الحكم: فابري

  • الأهداف والإجراءات البارزة:

    84' - بارما على وشك تقليص الفارق: نيكولوسي كافيغليا يراوغ ويسدد بقدمه اليسرى، لوبيرتو يصد الكرة بأعجوبة إلى ركلة ركنية.


    68' - كريمونيزي يضاعف النتيجة، فاندبوت! تمريرة رائعة من فاردي، الذي دخل للتو، يمررها باليسار إلى البلجيكي الذي يسدد باليمين ويحرز الهدف الثاني، وهو أول هدف في الدوري الإيطالي للاعب الوسط.


    54' - يا له من هدف رائع من ماليه، كريمونيزي يتقدم! دفاع بارما يخطئ، لاعب ليتشي السابق يسدد الكرة مباشرة ويخترق شباك سوزوكي بتسديدة قوية.


    29' - بيليجرينو يقترب من التقدم لبارما: تسديدة بالقدم اليمنى تمر بجوار مرمى أوديرو بفارق ضئيل.


    23' - إلغاء هدف بونازولي بسبب تسلل زيربين،الذي انطلق في عمق الملعب ثم صنع التمريرة الحاسمة، التي ارتدت من سيركاتي إلى قدمي مهاجم كريمونيزي.


    20' - بونازولي يحاول بتسديدة خلفية، الكرة تمر فوق المرمى بقليل لكنها كانت مخالفة.


    7' - تصدي رائع من سوزوكي لتسديدة فانديبوت: الحارس الياباني يحبط تسديدة لاعب وسط كريمونسي بتدخل رائع على القائم الأيمن.

الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
بارما crest
بارما
بارما
الدوري الإيطالي
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا