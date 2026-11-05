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أحمد فرهود

جون دوران ضد ليخ بوزنان: عرفنا سبب معاناة كريستيانو رونالدو معك.. وعيوبك قد تحوّلك إلى "مشروع لاعب فاشل"!

فقرات ومقالات
جون دوران
كريستيانو رونالدو
بنفيكا
النصر
بنفيكا ضد ليخ بوزنان
ليخ بوزنان
الدوري الأوروبي

ليلة أوروبية غير جيدة يا جون دوران.. واحذر من القادم!

"قطار بنفيكا يدهس الجميع أوروبيًا".. هذا هو شعار العملاق البرتغالي بنفيكا، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم؛ فريق بنفيكا الأول لكرة القدم يحقق الانتصار تلو الآخر في مسابقة الدوري الأوروبي، التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي.

آخر سلسلة انتصارات بنفيكا "الأوروبية"؛ جاءت من بوابة نادي ليخ بوزنان البولندي، مساء يوم الخميس.

وفاز العملاق البرتغالي (3-1) على ضيفه ليخ بوزنان؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية بنفيكا في الشباك البولندية، جاءت بواسطة "البرتغالي رافا سيلفا، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني والأوكراني هيورهي سوداكوف"، في الدقائق السادسة و67 و90 تواليًا؛ بينما أحرز ليخ بوزنان هدفه الوحيد في الدقيقة 72، عن طريق السويدي ليو بينجيتسون.

وشهدت هذه المباراة، مشاركة المهاجم الكولومبي جون دوران في "التشكيل الأساسي" لبنفيكا؛ وهو ما يقودنا إلى بعض النقاط المهمة بخصوصه، سنستعرضها في السطور القادمة..

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    جون دوران.. فشل جديد في تسجيل الأهداف

    من جديد.. فشل النجم الكولومبي جون دوران، مهاجم العملاق البرتغالي بنفيكا، في تسجيل هدف مع فريقه؛ وهذه المرة خلال مواجهة نادي ليخ بوزنان البولندي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    دوران الذي انضم إلى بنفيكا في صيف عام 2026، "معارًا" من عملاق الرياض النصر، لا يستطيع الحفاظ على سلسلة متتالية من الأهداف؛ وذلك في المباريات التي يشارك فيها، سواء أساسيًا أو بديلًا.

    ويعتمد بنفيكا على مهاجمه الكولومبي "أساسيًا"، في مسابقتي الدوري الأوروبي والكأس؛ ولكنه يتحصل على دقائق قليلة للغاية، في مسابقة الدوري البرتغالي.

    - أرقام دوران مع نادي بنفيكا:

    * مباريات: 18.

    * دقائق: 590.

    * مساهمات تهديفية: 5.

    * أهداف: 5.

    * تمريرات حاسمة: 0.

    ومن بين أهدافه الخمسة مع العملاق البرتغالي؛ سجل دوران 3 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي، أحدهم في التصفيات واثنان في مرحلة الدوري.

  • FBL-EUR-C3-BENFICA-LECH POZNANAFP

    ماذا قدم جون دوران في مباراة بنفيكا وليخ بوزنان؟

    الآن.. لنركز على ما قدمه المهاجم الكولومبي جون دوران؛ وذلك في مباراة العملاق البرتغالي بنفيكا ضد نادي ليخ بوزنان البولندي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

    ويمكن تلخيص ما قدمه دوران، في ليلة الخميس الأوروبية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك بشكل جيد فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: اتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة.

    بمعنى.. نحن شاهدنا دوران في كثير من اللقطات؛ يتمركز بشكل جيد أو يتحرك بروعة لخلق مساحة لنفسه، ولكنه يتخذ قرارات خاطئة في النهاية.

    هذه القرارات الخاطئة؛ تمثلت في التسديد بينما كان يجب أن يمرر، أو العكس صحيح عزيزي القارئ.

    لذا؛ نشعر دائمًا أن هناك شيئًا ما ناقصًا مع دوران، رغم أنه يمتلك إمكانات بدنية وفنية جيدة للغاية.

  • Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. الآن عرفنا لماذا لم تتأقلم مع جون دوران!

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يقودنا مباشرة إلى رحلة المهاجم الكولومبي جون دوران، مع عملاق الرياض النصر.

    النصر تعاقد مع دوران في يناير 2025، قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي؛ مقابل 77 مليون يورو قيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيّرات مالية.

    ولعب المهاجم الكولومبي نحو 6 أشهر فقط مع الفريق النصراوي؛ قبل أن تبدأ سلسلة إعاراته إلى فنربخشه التركي، ثم زينيت سانت بطرسبرج الروسي وبنفيكا البرتغالي.

    وعند رحيله السريع من الفريق النصراوي؛ قيل إن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لا يستطيع التفاهم معه، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وربما بعد مباراة بنفيكا وليخ بوزنان، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي؛ نستطيع القول إننا عرفنا أسباب عدم قدرة رونالدو على التفاهم مع دوران، وهي:

    * أولًا: قرارات اللاعب العشوائية؛ التي تهدر الكثير من الفرص.

    * ثانيًا: التوهان وعدم التركيز؛ وذلك في بعض لحظات المباراة.

    * ثالثًا: حاجة دوران إلى مساحة للتحرك فيها؛ وهو ما يعرقل لعبه بجوار مهاجم ثانٍ.

    وهذا لا يعني أن رونالدو كان مثاليًا؛ بل أيضًا الأسطورة البرتغالية كان يقدم مستوى متذبذبًا، أثناء تواجد دوران معه في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم.

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  • FBL-EUR-C3-BENFICA-LECH POZNANAFP

    كلمة أخيرة.. احذر من "عيوبك الخطيرة" يا جون دوران!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ أن مشكلة المهاجم الكولومبي جون دوران الحقيقية، هي:

    * أولًا: عدم ثبات المستوى.

    * ثانيًا: سوء اتخاذ القرارات.

    وإذا لم يعالج دوران هذه المشاكل؛ فلن يحقق شيئًا في مسيرته الاحترافية، رغم صغر سنه "22 عامًا".

    واللاعب أساسًا هو عبارة عن قرارات فوق أرضية الملعب؛ كما أن ما يميّز الاسم الكبير عن غيره، هو الحفاظ على الانتظامية في المباريات.

    وبالتالي.. لك أن تتخيل عزيزي القارئ عندما يفتقد اللاعب هذين الأمرين؛ وقتها بالتأكيد يجب أن يتخذ وقفة مع نفسه، ويعيد ترتيب أوراقه.

    وهذا ما يجب أن يفعله جون دوران، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي "المعار" من عملاق الرياض النصر؛ خاصة مع امتلاكه إمكانات بدنية وفنية جيدة، كما ذكرنا.