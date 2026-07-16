عودة قنبلة النصر الموقوتة: جون دوران "صفقة جنى كل طرف بها على الآخر" .. وبصيص أمل باهت مع بوستيكوجلو!

كل المؤشرات تتجه نحو وضع مالي "مُقلق" داخل نادي النصر، الأمر الذي يهدد بطل دوري روشن السعودي، بعدم القدرة على إبرام صفقات كبيرة خلال موسم الميركاتو الصيفي الحالي.

في خضم ذلك، عاد الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر، بعد موسم إعارة "مثير للجدل" خاض خلاله تجربتي احتراف في فنربخشة وزينيت سان بطرسبورج.

وكشفت تقارير عن اتجاه إدارة النصر، نحو استمرار جون دوران، في ظل الأزمة المالية التي تواجه الفريق الأول، والتي تقف حائلًا أمام إبرام صفقات جديدة، في الوقت الذي لا يزال البحث فيه جاريًا حول "مالك" جديد لإنقاذ العالمي من أزمته المالية، فيما ذكر القانوني سعود الرمان، بأن عقود الرعاية ومبالغ الدعم لا تذهب إلى حساب النادي، بل لحساب المالك، والمالك اتخذ قرارًا؛ تسديد الديون أولًا، دون اعتبارات لاحتياجات الفريق الفنية، ما يهدد بعدم إبرام صفقات في الصيف.

ويمكن القول إن صفقة جون دوران إلى النصر، من الأساس، كانت بمثابة الصفقة التي جنى كل طرف فيها على الآخر، لماذا؟