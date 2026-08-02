"كان يدفعنا إلى الجنون" .. قائد ليجانيس السابق يتوقع تفوق يان ديوماندي على لامين يامال في إسبانيا!

وبينما يستعد ريال مدريد، لإتمام صفقة ضخمة بقيمة 132 مليون يورو، مع لايبزيج، لضم النجم الشاب ديوماندي، تصل الحماسة المحيطة بملعب سانتياغو برنابيو إلى ذروتها. مع غياب رودريجو بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي، وبقاء مستقبل فينيسيوس جونيور موضوعًا لتكهنات مكثفة، تحرك «البلانكوس» بسرعة لتأمين شريك جديد لكيليان مبابي.

واستذكر جونزاليس اللحظة التي خطا فيها الجناح الإيفواري خطواته الأولى في عالم الكرة للكبار مع فريق ليجانيس، معترفًا بأن الفريق اندهش على الفور من موهبته الخام.

وفي حديثه إلى صحيفة «آس»، استعرض المدافع المخضرم بالتفصيل، التأثير الذي أحدثه ديوماندي على اللاعبين المحترفين المخضرمين، قائلًا "لم نستطع تصديق مدى براعته. منذ اللمسة الأولى، كان من الواضح أنه مختلف. نظرنا إلى بعضنا البعض متسائلين من أين أتى. لقد دفعنا إلى الجنون على الجناح الأيسر. لم أرَ قط لاعبًا شابًا يقدم عرضًا كهذا".