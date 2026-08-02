في ظل الحديث حول انتقاله المرتقب إلى ريال مدريد، ظهرت إشادة خاصة بنجم لايبزيج الشاب، يان ديوماندي، بلغت حدة التوقعات بأن يتفوق صاحب الـ19 عامًا، على "الفتى الذهبي" لبرشلونة، لامين يامال.
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"كان يدفعنا إلى الجنون" .. قائد ليجانيس السابق يتوقع تفوق يان ديوماندي على لامين يامال في إسبانيا!
تأييد قوي من زميل سابق
وبينما يستعد ريال مدريد، لإتمام صفقة ضخمة بقيمة 132 مليون يورو، مع لايبزيج، لضم النجم الشاب ديوماندي، تصل الحماسة المحيطة بملعب سانتياغو برنابيو إلى ذروتها. مع غياب رودريجو بسبب إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي، وبقاء مستقبل فينيسيوس جونيور موضوعًا لتكهنات مكثفة، تحرك «البلانكوس» بسرعة لتأمين شريك جديد لكيليان مبابي.
واستذكر جونزاليس اللحظة التي خطا فيها الجناح الإيفواري خطواته الأولى في عالم الكرة للكبار مع فريق ليجانيس، معترفًا بأن الفريق اندهش على الفور من موهبته الخام.
وفي حديثه إلى صحيفة «آس»، استعرض المدافع المخضرم بالتفصيل، التأثير الذي أحدثه ديوماندي على اللاعبين المحترفين المخضرمين، قائلًا "لم نستطع تصديق مدى براعته. منذ اللمسة الأولى، كان من الواضح أنه مختلف. نظرنا إلى بعضنا البعض متسائلين من أين أتى. لقد دفعنا إلى الجنون على الجناح الأيسر. لم أرَ قط لاعبًا شابًا يقدم عرضًا كهذا".
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تجاوز مستوى لامين يامال
كان الجزء الأكثر إثارة للجدل في تحليل جونزاليس هو مقارنة ديوماندي بنجم برشلونة، يامال. في حين أن لامين قد أثبت بالفعل أنه حجر الزاوية في كل من ناديه ومنتخب بلاده،
ويعتقد جونزاليس أن ديوماندي يمتلك المقومات التي تجعله يُعتبر في نهاية المطاف الموهبة الأفضل إذا ما أتيحت له نفس الفرصة في البرنابيو، مضيفًا: "بصراحة، نعم. قد يبدو هذا جنونيًا، لكن بالنظر إلى تطوره، أراه في ذلك المستوى".
وأقرّ جونزاليس بأن يامال يتمتع حاليًا بميزة الخبرة والاستمرارية، لكنه يصرّ على أن الفجوة يمكن سدّها من خلال الفرص المتاحة والقوة الذهنية. وأشار قائلاً: «لامين يتمتع باستمرارية أكبر وقد أثبت ذلك لفترة أطول، لكن إذا حصل يان على نفس الفرصة، أعتقد أنه يمكنه الوصول إلى مستواه بل وتجاوزه. إنه موهوب بشكل استثنائي. وإمكاناته هائلة. السؤال الكبير الوحيد الذي يراودني هو كيف سيتعامل ذهنيًا مع الضغط".
السمات التي يتمتع بها المهاجم العصري المتكامل
ما يجعل ديوماندي لاعبًا مغريًا للغاية بالنسبة لريال مدريد، هو تنوعه في المهام وعدم وجود نقاط ضعف واضحة في الثلث الأخير من الملعب.
وأوضح المدرب الإسباني أن ديوماندي يتمتع بمزيج نادر من السرعة والثقة الفنية التي تسمح له بالتألق في أدوار متنوعة، مضيفًا: "كل شيء. كان مستواه استثنائيًا. كان سريعًا وقويًا، وقادرًا على اللعب في كلا الاتجاهين، ويربط بين اللاعبين بشكل جيد، ويواجه الخصوم باستمرار، ويسدد الكرة بشكل جيد".
وتابع: "من الصعب مقارنته بأي لاعب آخر لأنه لا يتفوق في جانب واحد فقط. إنه بارع فنيًّا، ويفهم اللعبة، ويربط بين اللاعبين بشكل جيد، ويقوم بانطلاقات ممتازة، ومتميز في المواجهات الفردية، ويستغل المساحات. إنه لاعب متكامل".
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التواضع والانتقال إلى صفوف النخبة
على الرغم من طبيعته "الجريئة" على أرض الملعب، يُوصف ديوماندي بأنه شخص متواضع كان دائمًا مستعدًا للتعلم خلال الفترة التي قضاها في ليجانيس. وقد أخذ جونزاليس على عاتقه توجيه هذا المراهق، ومساعدته على التعامل مع تعقيدات الحياة كرياضي محترف.
وأوضح: "حاولت أن أبقى قريبًا منه وأساعده، خاصةً لأجعله يفهم ماهية كرة القدم الاحترافية لأنه لم يكن لديه أي فكرة عنها. تحدثنا عن الجداول الزمنية، والتغذية، والراحة، والتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وضرورة التكريس الكامل لنفسك بنسبة 100٪، وليس فقط أثناء التدريبات".
وتابع "هناك تباين لافت للنظر في شخصيته، فهو خجول خارج الملعب لكنه لا يعرف الخوف داخله. كان يستمع جيدًا، وكان مهذبًا، وما لفت انتباهي حقًّا هو تواضعه. إنه فتى رائع".
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حقيقة الصفقة الجزائرية مع رحيل ديوماندي
وفي سياق متصل، كشف الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرج، عن حقيقة ما تردد بشأن ضم المهاجم الجزائري محمد أمين عمورة، الذي يلعب في صفوف فولسفبورج، والذي ينشط في مركز المهاجم الصريح ويمكنه اللعب على الأجنحة أيضًا، ويمتد عقده مع فولفسبورج حتى صيف 2029.
وأوضح بليتنبرج، عبر منصة (إكس)، أن ما تردد حول ضم عمورة، غير صحيح على الإطلاق، مضيفًا أن لايبزيج يركز بشكل كامل على إتمام صفقة فيسنيك أسلاني، الذي يعد هدفًا رئيسًا للنادي في الوقت الحالي.
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