Jun'ai Byfield Tottenham GFXGetty/GOAL

ترجمه

جوناي بايفيلد: قائد توتنهام المستقبلي يحطم أرقام قياسية في دوري أبطال أوروبا - وقد يكون الحل لمشاكل الفريق الدفاعية

بالنسبة لنادٍ بحجم توتنهام، لم تنتج أكاديميته الكثير من الخريجين الناجحين منذ مطلع القرن. بالطبع، هاري كين هو الاسم البارز والمثال المشرق لأي نظام شبابي، ولكن بخلافه، فإن الخيارات محدودة. القائمة الكاملة للخريجين النشطين من أكاديمية توتنهام الذين انتقلوا للعب في الفريق الأول هي كما يلي: كين، هاري وينكس، أوليفر سكيب، كايل ووكر-بيترز، أندروس تاونسند، تروي باروت، نبيل بن طالب، ماسيمو لونغو، ماكسيم باسكوتسي، ميلوس فيليكوفيتش، أنتوني جورجيو وكاميرون كارتر-فيكرز.

لم يضم توتنهام أي لاعب محلي موهوب إلى فريقه الأول منذ حوالي عقد من الزمن. ومع ذلك، هناك أمل في المستقبل على الرغم من التراجع الأخير للفريق الأول. لاعبون مثل مايكي مور ولوكا ويليامز-بارنيت يمنحون مشجعي توتنهام وموظفي النادي سبباً للتفاؤل، في حين استثمر النادي في لاعبين شباب من أندية أخرى، بما في ذلك أرشي جراي ولوكاس بيرغفال ولوكا فوسكوفيتش.

اللاعب الشاب التالي الذي يثير حماس المسؤولين في هوتسبير واي هو المدافع جوناي بايفيلد، الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ توتنهام يشارك في دوري أبطال أوروبا عندما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في يناير. لم يتجاوز 17 عامًا في ديسمبر، لكنه سرعان ما انضم إلى الفريق الأول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أزمة الإصابات، ولكن أيضًا إلى موهبته.

إذن، من هو بايفيلد ولماذا يعلق نصف شمال لندن الأبيض آماله عليه خلال العقدين القادمين؟

  • حيث بدأ كل شيء

    ولد بايفيلد في حي لامبث بلندن في 6 ديسمبر 2008 - مما يعني أن أول لقب فاز به توتنهام في حياته كان فوزه بدوري أوروبا 2025 - ونشأ في ضواحي بروملي. انضم إلى أكاديمية توتنهام في سن الثامنة، ولعب في البداية كمهاجم قبل أن يتراجع إلى الخلف ويستقر في مركز قلب الدفاع.

    بينما كان لا يزال في سن 15 و 16 عامًا، انضم بايفيلد إلى فريق توتنهام تحت 18 عامًا خلال موسمي 2023-24 و 2024-25 على التوالي، بينما كان لا يزال يذهب إلى المدرسة في نفس الوقت. ولعل الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه قاد فريق تحت 17 عامًا الذي فاز بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، ويقوم الآن بتمثيل فريق تحت 21 عامًا عندما لا يكون في مهمة مع الفريق الأول. وقد تم الاعتراف بهذا التقدم على المستوى الوطني أيضًا، حيث أصبح بايفيلد الآن لاعبًا في منتخب إنجلترا تحت 16 و17 و18 عامًا.

    بعد تعيين توماس فرانك مدربًا رئيسيًا لتوتنهام في يونيو 2025، تمت ترقية بايفيلد إلى التشكيلة الأولية للفريق في جولته التحضيرية للموسم في آسيا. لم يكن ذلك مجرد لفتة رمزية، حيث تم اختيار المدافع أيضًا في تشكيلة المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وحصل على الميدالية الفضية. شارك بايفيلد في عدد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الأول من موسم 2025-26 قبل أن يوقع أول عقد احترافي له عند بلوغه 17 عامًا.

  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    الفرصة الكبيرة

    بعد حوالي شهر من توقيع أول عقد احترافي له، شارك بايفيلد لأول مرة مع توتنهام، حيث دخل الملعب في الدقائق الثلاثين الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه 2-0 على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا. في البداية، لعب بايفيلد في مركز الظهير الأيمن في تشكيلة دفاعية رباعية، ثم تم دفعه إلى الأمام ليشغل مركز الظهير الجناح في الدقائق الأخيرة من المباراة.

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، أكد فرانك أنه يثق ثقة كبيرة في بايفيلد، وأفضل دليل على ذلك هو أنه لعب دقائق مهمة وكان أحد البدلاء الاثنين الوحيدين الذين تم استخدامهم في تلك الأمسية.

    "أعتقد أن هذه واحدة من اللحظات الخاصة التي يمكن أن تكون جزءًا منها، أن تمنح لاعبًا شابًا فرصة الظهور لأول مرة، وليس فقط منحه فرصة اللعب في نهاية المباراة، أو مكافأة صغيرة لطيفة أو أي شيء آخر، ولكن في مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا. يا لها من لحظة رائعة. لقد أبلى بلاءً حسنًا، وأنا سعيد جدًا من أجله"، قال فرانك.

    "أبهر جوناي الجميع خلال التدريبات. اللاعبون يثقون به، ومن الواضح أنهم يقدرونه كثيرًا. أنا أقدره كثيرًا. هناك فرق بين الظهور لأول مرة مع توتنهام في آخر خمس دقائق من المباراة، عندما تكون النتيجة 4-0 لصالحك وكل شيء يسير على ما يرام، وبين الظهور لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، في مباراة مهمة ضد دورتموند، ونحن بحاجة للفوز. لقد دخل الملعب، وكان هادئًا وواثقًا من نفسه. يا للروعة. آمل أن يكون والديه فخورين جدًا به. يجب أن يكونا كذلك".

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    كيف تسير الأمور؟

    بعد أسبوعين من ظهور بايفيلد لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة تعادل 2-2 ضد مانشستر سيتي، تم إقالة فرانك من توتنهام في 11 فبراير بعد سلسلة من النتائج السيئة، مما أدى إلى خسارة المدافع لأحد أكبر المؤمنين به في النادي.

    ومع ذلك، نظرًا للفوضى التي عانى منها توتنهام بسبب الإصابات وإيقاف قائده كريستيان روميرو لأربع مباريات، كان المشجعون يأملون في رؤية بايفيلد يلعب دورًا أكثر بروزًا تحت قيادة المدرب الجديد إيغور تودور. لكن بايفيلد لم يشارك في أي من المباريات الثلاث التي خاضها المدرب الكرواتي حتى الآن.

    ومع ذلك، لا يزال بيفييلد متفائلًا على المدى القصير والطويل في توتنهام، مع تزايد الحديث عن احتمال عودة المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، قائد آخر ثورة شبابية في توتنهام، إلى النادي في الصيف. إذا حدث ذلك، فقد يُمنح بيفييلد دورًا أكثر بروزًا على حساب الخيارات الأخرى المتواضعة في دفاع الفريق.

  • أكبر نقاط القوة

    أشاد الكثيرون بقدرات بايفيلد داخل وخارج الملعب في الأكاديمية، وقد يكون قرار فرانك باستخدامه كظهير جناح وظهير أساسي نابعًا جزئيًا من ثقته في هذه المهارة الفنية. فهو لا يخشى محاولة المراوغة للخروج من الخلف (وهو ما يمكن تفسيره على أنه أمر إيجابي أو سلبي، اعتمادًا على سياستك الكروية)، ويشتهر بقدرته على كسب الأخطاء في عمق نصف ملعبه.

    ربما ساعدته خبرته السابقة كمهاجم على أن يصبح تهديدًا في كلا المنطقتين. خلال 25 مباراة مع فريق توتنهام تحت 18 عامًا الموسم الماضي، سجل خمسة أهداف وساهم حتى في تمريرة حاسمة. والجدير بالذكر أنه في الفوز على ليستر سيتي، استقبل كرة عالية في منطقة الجزاء بلمسة أولى قاتلة قبل أن يراوغ الحارس ويسجل الهدف.

    على غرار المدافع الحالي لتوتنهام روميرو والمدافع السابق توبي ألديرفيريلد، يحب بايفيلد تمرير الكرات الطويلة فوق الدفاع ليصل إلى مهاجميه بشكل مباشر، ولا يخشى الدخول إلى وسط الملعب سواء كان في حوزته الكرة أم لا، خاصةً بالنظر إلى سرعته المذهلة في استعادة الكرة.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    مجال للتحسين

    على الرغم من أن بايفيلد قد حظي بالثناء على قدراته البدنية في مستوى الشباب، إلا أن هناك دائمًا علامة استفهام حول كيفية ترجمة ذلك إلى اللعب مع الرجال، حيث لن يكون الملعب مائلًا نحو المراهقين الأطول والأقوى.

    إذا أردنا أن نكون شديدي النقد ونطرح حجة تستند إلى النظرية بدلاً من الواقع المعروف، فإن إصرار تيودور على استخدام لاعبين مثل رادو دراغوسين ولاعبي الوسط جواو بالينها وغراي في الدفاع بدلاً من بايفيلد في مبارياته الافتتاحية القليلة قد يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا هو في الواقع أبعد عن المساهمة بشكل ملموس مما أشار إليه فرانك.

    ولكن مرة أخرى، هذه مجرد فكرة هي بالتأكيد خيال أكثر منها حقيقة في هذه المرحلة. النقطة المهمة هي أن بايفيلد لم يظهر أي نقاط ضعف كبيرة في لعبه على مستوى الشباب، والآن يتعلق الأمر بالانتقال إلى المرحلة الاحترافية.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    اللاعب التالي... ليدلي كينغ؟

    حسناً، من السهل جداً أن ننظر إلى بايفيلد باعتباره مدافعاً محلياً في توتنهام ونقارنه بآخر مدافع محلي عظيم في النادي. ولكن هناك صلة أعمق من ذلك.

    تم اكتشاف ليدلي كينج لأول مرة من قبل توتنهام في نادي سينراب المرموق في شرق لندن، حيث كان يلعب إلى جانب زميله المستقبلي في منتخب إنجلترا جون تيري. كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه مدافع عصري، شخص متقدم على عصره وأكثر راحة في التعامل مع الكرة من أقرانه، مما أدى إلى لعبه في خط الوسط لفترات طويلة من مسيرته. خلال أيامه في الأكاديمية، قورن كينج بأسطورة منتخب إنجلترا بوبي مور بسبب غريزته الدفاعية وقدرته على قراءة المباراة بطريقة لا يمكن تعليمها.

    كلاعب محترف، أشاد هاري ريدناب، مدرب توتنهام آنذاك، بكينغ ووصفه بـ"الظاهرة الاستثنائية" لقدرته على اللعب بمستوى عالٍ على الرغم من عدم تدريبه خلال الأسبوع بسبب مشاكل مستمرة في الركبة. ادعى تييري هنري أن كينغ كان أفضل مدافع واجهه على الإطلاق، لأنه كان الوحيد الذي كان قادرًا على انتزاع الكرة منه بشكل نظيف دون ارتكاب مخالفة.

    بيفيلد يسير على نفس المسار. لقد حقق جميع المعايير المطلوبة من مدافع في كرة القدم المعاصرة حتى الآن، وارتباطه بتوتنهام كينج يعد ميزة إضافية كبيرة. في وقت يشهد توتنهام فيه مثل هذه الحالة من عدم اليقين، يمكن للمشجعين على الأقل التمسك بهذا الشعور بأن المدافع المحلي يشبه إلى حد ما أحد أعظم لاعبيهم على مر الزمان.

  • ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    مع صراع توتنهام من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد لا يتم إشراك بايفيلد في مباريات الفريق الأول هذا الموسم ما لم تتراكم الإصابات والإيقافات مرة أخرى، على الرغم من أنه بالتأكيد لن يكون أسوأ من بعض الخيارات الأخرى المتاحة للفريق. إذا انتهى الأمر بتوتنهام بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى تحسين فرصه في اللعب الموسم المقبل، ولكن هذا سيناريو كارثي يفضل النادي عدم التفكير فيه.

    ومع ذلك، فإن بايفيلد متحمس للعب كرة القدم على مستوى أعلى وقد كوّن بالفعل بعض الحلفاء في الملعب.

    قال بعد مباراته الأولى: "كان كيفن دانسو رائعًا معي طوال الوقت الذي قضيته مع الفريق الأول. كنت أعلم قبل المباراة أنه سيساعدني، وقد كان رائعًا معي الليلة". "إنها مجرد مباراة أخرى، وهذا ما يجب أن تفكر فيه. لقد أخذت الأمر خطوة بخطوة وأشعر أنني تقدمت في المباراة بشكل جيد. آمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".

