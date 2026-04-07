جوناثان رو يحلم بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مهاجم بولونيا يأمل في لفت انتباه توماس توخيل لحجز مكانه في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم
الاستقرار في الحياة في إيطاليا
بعد أن واجه في البداية صعوبة في التكيّف مع المتطلبات التكتيكية الصارمة لكرة القدم الإيطالية عقب انتقاله من مارسيليا الصيف الماضي، يعيش رو الآن فترة تألق أمام المرمى. وقد أصبح الجناح عنصراً حيوياً في تشكيلة فينتشنزو إيتاليانو، مساهماً بستة أهداف حتى الآن، جاء خمسة منها خلال بداية محمومة لعام 2026.
وفي حديثه إلى كوريري دي بولونيا، استعرض المهاجم رحلته من التشامبيونشيب إلى ملعب ريناتو دالارا.
"إنها أفضل لحظة منذ وصولي إلى بولونيا. أما الأفضل في مسيرتي فتبقى عامي الأخير مع نورويتش في التشامبيونشيب. لعبت كثيراً جداً، وسجلت العديد من الأهداف، حتى الأهداف المهمة"، اعترف رو.
مطاردة حلم الأسود الثلاثة
وُلد رو في ظلّ ملعب ويمبلي، وبدأ ارتباطه بالمنتخب الوطني قبل وقتٍ طويل من احترافه. فخلال نشأته كان القوس الشهير يُرى من حديقة طفولته، بل إنه عمل أيضاً كتميمة خلال مباراة ودية عام 2013 بين إنجلترا والبرازيل.
والآن، ومع توماس توخيل على رأس القيادة واقتراب كأس العالم، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً متحمّس بشدة للترقّي من منتخب تحت 21 عاماً إلى المنتخب الأول في الوقت المناسب للبطولة في أميركا الشمالية.
وقال رو بشأن طموحاته في كأس العالم: "نعم، تبقّى شهران وسأحاول جذب انتباه المدرب قدر الإمكان". وقد تشكّل تطوّره بالتركيز على "الغرور داخل الملعب" بما يتوازن مع التواضع خارجه.
وأضاف: "الخوف من إهدار قدراتي دفعني إلى أن أقدّم أفضل ما لديّ كل يوم، حتى لا أشعر بالندم عندما أنظر إلى مسيرتي أو حياتي لاحقاً. أعتقد أن ذلك يظهر عندما ألعب".
كان رو عنصراً أساسياً مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً، لكنه لم يشارك مع الفريق منذ أن ساعد في قيادة «الأسود الشابة» إلى التتويج بلقب بطولة أوروبا في صيف 2025.
عودة مستقبلية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد أن خاض ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نورويتش في عام 2021، شارك رو في 13 مباراة في الدرجة العليا، ويرى أن هذه المسابقة هي قمة اللعبة. وأكد أنه يأمل في اختبار نفسه هناك مجدداً في المستقبل.
"إنه أفضل دوري في العالم. كان الظهور الأول في عام 2021 شرفاً، وجعلني أرغب في خوض العديد من المباريات هناك. يطمح المرء دائماً إلى أعلى مستوى. لا أعرف متى، لكنني يوماً ما أريد العودة للعب هناك"، كشف رو.
وعلى الرغم من أن رحيله عن مارسيليا تعقّد بسبب التحولات التكتيكية تحت قيادة المدرب آنذاك روبرتو دي زيربي، فإنه لا يزال ممتناً للمسار الذي قاده إلى إيطاليا: "في النهاية، تلك الحادثة هي التي أوصلتني إلى هنا".
إسقاط أستون فيلا في أوروبا
ينصبّ التركيز المباشر لرو على مواجهة ربع نهائي الدوري الأوروبي عالية المخاطر أمام أستون فيلا. وبالنسبة للندني، تمثل المباراة اختبارًا مثاليًا ليُظهر للجماهير الإنجليزية تمامًا ما الذي يفوتهم. وهو يعتقد أن بولونيا تملك الجودة لتجاوز متصدّري الدوري الإنجليزي الممتاز، شريطة أن يتمكنوا من مجاراة حدة جماهير الأرض وأن يجدوا لمستهم الحاسمة أمام المرمى.
"أريد الفوز والتأهل من هذا الدور. لقد لعبت كثيرًا ضد الفيلا، وهو نادٍ من الطراز الرفيع. لديهم مدرب جيد ولاعبون رائعون، مثل هارفي إليوت الذي لعب معي في منتخب تحت 21 عامًا. لن يكون الأمر سهلًا، لكنه لن يكون سهلًا عليهم أيضًا"، أوضح رو.