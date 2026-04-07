بعد أن واجه في البداية صعوبة في التكيّف مع المتطلبات التكتيكية الصارمة لكرة القدم الإيطالية عقب انتقاله من مارسيليا الصيف الماضي، يعيش رو الآن فترة تألق أمام المرمى. وقد أصبح الجناح عنصراً حيوياً في تشكيلة فينتشنزو إيتاليانو، مساهماً بستة أهداف حتى الآن، جاء خمسة منها خلال بداية محمومة لعام 2026.

وفي حديثه إلى كوريري دي بولونيا، استعرض المهاجم رحلته من التشامبيونشيب إلى ملعب ريناتو دالارا.

"إنها أفضل لحظة منذ وصولي إلى بولونيا. أما الأفضل في مسيرتي فتبقى عامي الأخير مع نورويتش في التشامبيونشيب. لعبت كثيراً جداً، وسجلت العديد من الأهداف، حتى الأهداف المهمة"، اعترف رو.



