اعتمد المدرب فينسنت كومباني على التشكيلة الأساسية نفسها كما في مدريد. بعد 35 ثانية تسبّب حارس بايرن مانويل نوير بتمريرة خاطئة فادحة في هدف 0:1 عبر أردا غولر. في الدقيقة 6 عادل ألكسندر بافلوفيتش، قبل أن يوقّع غولر ثنائية بتسجيله ركلة حرة مباشرة ويعيد ريال إلى التقدم (29.).

سجّل هاري كين قبل الاستراحة تعادل بايرن من جديد (38.)، وسجّل كيليان مبابي تقدم ريال من جديد (42.). بعد تبديل الجانبين هدأت المباراة قليلاً - إلى أن أصبحت مجنونة مرة أخرى قبيل النهاية. في الدقيقة 86 نال إدواردو كامافينغا بطاقة صفراء-حمراء، وفي الدقيقة 89 سجّل لويس دياز التعادل الحاسم، قبل أن يضع مايكل أوليسه اللمسة الأخيرة في الوقت بدل الضائع ليجعلها 4:3.

