FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
جوكر كومباني يشتعل قبل النهاية بقليل وظهور نوير يقترب من الجنون: نادي بايرن ميونخ، التقييمات والانتقادات الفردية لمباراة الإياب ضد ريال مدريد

""" أقصى نادي بايرن ميونخ ريال مدريد وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد فوز 2:1 في مباراة الذهاب، فاز الفريق البافاري في مباراة الإياب المضطربة بنتيجة 4:3. لاعبو بايرن ميونخ في التقييم الفردي. """

اعتمد المدرب فينسنت كومباني على التشكيلة الأساسية نفسها كما في مدريد. بعد 35 ثانية تسبّب حارس بايرن مانويل نوير بتمريرة خاطئة فادحة في هدف 0:1 عبر أردا غولر. في الدقيقة 6 عادل ألكسندر بافلوفيتش، قبل أن يوقّع غولر ثنائية بتسجيله ركلة حرة مباشرة ويعيد ريال إلى التقدم (29.). 

سجّل هاري كين قبل الاستراحة تعادل بايرن من جديد (38.)، وسجّل كيليان مبابي تقدم ريال من جديد (42.). بعد تبديل الجانبين هدأت المباراة قليلاً - إلى أن أصبحت مجنونة مرة أخرى قبيل النهاية. في الدقيقة 86 نال إدواردو كامافينغا بطاقة صفراء-حمراء، وفي الدقيقة 89 سجّل لويس دياز التعادل الحاسم، قبل أن يضع مايكل أوليسه اللمسة الأخيرة في الوقت بدل الضائع ليجعلها 4:3.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: مانويل نوير

    حتى وهو في الأربعين من عمره، يسير نوير على حافة ضيقة بين العبقرية والجنون. بعد عرضه الاستعراضي في مدريد، تسبب بتمريرة خاطئة سيئة للغاية في التأخر المبكر بهدف من أردا غولر. ولم يظهر نوير بصورة جيدة أيضًا في الركلة الحرة التي نفذها غولر مباشرة وسجل منها: بسبب ضعف العمل بالقدمين لم يعد يصل بيده إلى الزاوية اليسرى العليا. لكن في الدقيقة 55 أنقذ نوير بتصدي رائع أمام مبابي. التقييم: 5.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: يوسيب ستانيشيتش

    في الدقيقة 37 فشل ستانيشيتش بتسديدة قوية أمام حارس ريال أندري لونين. في لقطة ما قبل هدف 2:3 احتجّ دون جدوى - وعلى الأرجح بحق - على خطأ من أنطونيو روديغر. حتى الاستراحة بقي في غرفة الملابس وهو مثقل ببطاقة صفراء. التقييم: 3.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: دايوت أوباميكانو

    بعد ظهور مهتز في مدريد، قدّم أوباميكانو مباراة إياب رائعة - مع عيب. في الدقيقة 21 أبعد الكرة بقوة أمام فيني جونيور، وهيّأ هدف كين للتعادل 2:2 بمراوغة وتمرير رائعين. لكن بعد ذلك أخطأ أوباميكانو عند الهدف الثالث في مرماه، عندما ترك الهداف مبابي يفلت منه. لكنه لم يدع ذلك يربكه، وواصل بعدها أداءه القوي حتى ذلك الحين، وجاء في الأمام أيضًا بفرصتين جيدتين بضربتي رأس. التقييم: 2.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: جوناثان تاه

    أقل لفتًا للانتباه من أوباميكانو، لكن إجمالًا كان جيدًا. قبل هدف 2:3 ترك تاه صانع التمريرة فيني جونيور يتحرك بحرية. ولم يبدُ أيضًا دائمًا جيدًا أمام مبابي، لكنه كان يعود ويقاتل مرارًا. التقييم: 3.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: كونراد لايمر

    على الرغم من تهديد الإيقاف بسبب البطاقة الصفراء، ألقى النمساوي العضّاض نفسه منذ البداية حرفيًا في صراعاته الثنائية. في الدقيقة 16 حصل لايمر لأول مرة على تصفيق للمشهد على جهده، وفي الدقيقة 20 أعاق مبابي المنفرد بقوة داخل منطقة الجزاء عن إنهاء الهجمة بتسديدة، قبل أن يدخل في الدقيقة 28، وفقًا لذوق فينتشيتش، على براهيم دياز بخشونة زائدة قليلًا وتسبب بذلك في الركلة الحرة التي أدت إلى 1:2. تقييم شديد التدقيق. بعد استبدال ستانيشيتش بين الشوطين، انتقل لايمر إلى الجهة اليمنى. التقييم: 2,5.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: جوشوا كيميش

    مهيمن في وسط خط الوسط. جمع كيميش العديد من لمسات الكرة ولعب العديد من التمريرات الجيدة. مهّد لتعادل بافلوفيتش بركلة ركنية حادة أمام المرمى، وفي الدقيقة 37 أخفق بتسديدة خطيرة. التقييم: 2.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: ألكسندر بافلوفيتش

    قوي بدنيًا ومجتهد إلى جانب كيميش. من مسافة قصيرة، سدد برأسه هدف التعادل. كان مشتتًا بعض الشيء عند هدف 2:3. التقييم: 2.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: مايكل أوليس

    كان يتوغل مرارًا وتكرارًا على طريقته المعتادة من الجهة اليمنى إلى العمق وسعى هناك إلى إنهاء الهجمة، لكن إجمالًا ظل أوليز لفترة طويلة دون إمكاناته بشكل واضح. وفي الوقت بدل الضائع وضع اللمسة الأخيرة بهدفٍ خرافي. التقييم: 3.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: سيرج غنابري

    بسبب مشاكل في الركبة، غاب غنابري عن الفوز 5:0 على إف سي سانت باولي، وبالنسبة لريال كان جاهزًا للمشاركة مجددًا كما كان متوقعًا - لكنه بقي باهتًا ولم يضف أي قيمة حقيقية لأداء ميونيخ. التقييم: 4.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: لويس دياز

    بهدفه المتأخر للتعادل، ارتقى دياز إلى بطل ميونيخ. وبصفته مصدر إزعاج دائم، استهلك دياز نفسه على الجناح الأيسر في العديد من الالتحامات الثنائية. وبافتكاك عالٍ للكرة انتزع الركنية التي قادت إلى 1:1 - وبين ذلك كان يشعل حماس الجماهير بإشارات جامحة. بعد الاستراحة أهدر فرصتين هائلتين (46. و62.). التقييم: 2.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: هاري كين

    سدد كين بهدوء في الزاوية اليمنى السفلية مُحرزًا هدف التعادل 2:2. ومهّد لتقدم ريال الثالث بخسارة غير معتادة للكرة. التقييم: 2,5.

  • بايرن ميونخ - ريال مدريد، التقييمات: اللاعبون البدلاء

    ألفونسو ديفيز: دخل في الاستراحة بدلًا من ستانيشيتش ومهّد مباشرةً فرصة جيدة لدياز. التقييم: 3. 

    جمال موسيالا: الجوكر الفاخر صنع الفارق أيضًا. أُشرك موسيالا في الدقيقة 61 بدلًا من جنابري وقدّم نفسه مباشرةً أمام دياز بتمريرة مثالية. كما كان لافتًا بعد ذلك، هدف دياز 3:3 مهّده له بالكعب. التقييم: 2.

