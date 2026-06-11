مرشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي : سأشجع البرازيل في كأس العالم وهذه حقيقة مفاوضاتي مع جوارديولا!

وقال عن المحاولات المناهضة لترشيحه:"هل قصة عدم الأهلية هي حيلة من أعدائي؟ لست ساذجًا إلى درجة أن أقول إنها فخ من يكرهونني. بل على العكس، أنتهز هذه الفرصة لأشكر أبيتي على روحه الرياضية".

وأضاف:" هناك أمر يدعو للتفكير: كان هناك من طالب بوضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) تحت الوصاية القضائية، واستمرت هذه المطالبة لأسابيع، لكن لم تكن الشروط المسبقة متوفرة. ثم كانت هناك محاولات، من قلة قليلة، لعدم دعم ترشيحي. حسناً، يبدو لي أن هذه المناورة زادت من التأييد. فجأة جاءت هذه الخطوة الثالثة لمحاولة منع الترشيح عقب استجواب برلماني، والذي صادف أنه تم في 19 مايو، قبل 34 يوماً من الانتخابات... ووصلت الرسالة إلى هيئة مكافحة الفساد (ANAC) يوم الجمعة الماضي".

"هل أنا قلق؟ أنا هادئ تمامًا، لقد طلبت رأيًا في هذا الشأن، وقد أبدى مجلس الضمان رأيه بوضوح وليس لدي ما أضيفه".

"هل أبودي عدوي لأنني لم أدعمه عندما ترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وخسر أمام تافيكيو؟ يجب أن نسأله هو، آمل ألا يكون الأمر كذلك، لكنني متأكد من أن هذا ليس السبب. في تلك المناسبة، كما هو الحال دائمًا عندما كنت رئيسًا للجنة الأولمبية الإيطالية، لم أدعم مرشحًا على حساب آخر. ربما تكون مشكلة عقلية وثقافية".