مستقبل البرتغال بعد رونالدو: جوستافو فاريلا .. احذر يا جيسوس أن يفلت "جوهرة مونزا" من يديك!

عادة ما يُطلق لقب "سرقة القرن" على صفقة لاعب اشتراه نادٍ بمقابل ضئيل، ويحقق أرقامًا مذهلة مع ناديه الجديد، ورغم أننا لا نزال في البدايات، إلا أن ما قدمه المهاجم البرتغالي الشاب جوستافو فاريلا مع مونزا، يستحق أن نسلط عليه الأضواء، كصفقة مبشرة بكل المقاييس.

فاريلا، صاحب الـ21 عامًا، يُعد مفاجأة مونزا، والذي قاده لأول انتصار له في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، بعدما لعب البطولة، في تحقيق النقاط الثلاث أمام ساسولو، في لقاء الجولة الخامسة.

وتمكن جوستافو من تسجيل هدفي مونزا، في الدقيقتين 51 و63 (من ركلة جزاء)، فيما وقّع فاسيلي أدزيتش على هدف الضيوف الوحيد، بالدقيقة 88.

فوز ثمين كان مونزا بحاجة إليه من أجل الهروب من منطقة الخطر، بانتزاع النقاط الثلاث من صاحب المركز التاسع، إلا أن الفريق الإيطالي، يبدو وكأنه يملك جوهرة برتغالية.