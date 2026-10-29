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علي سمير

سلاح جيسوس الجديد للإطاحة برونالدو .. جوستافو فاريلا "المغمور" الذي تحول لماكينة أهداف لإنهاء عصر كريستيانو!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
G. Varela
كريستيانو رونالدو
مونزا
بنفيكا
البرتغال
جورج جيسوس
البرتغال ضد الدنمارك
الدنمارك
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدوري الإيطالي

طفرة مبهرة يعيشها اللاعب في الدوري الإيطالي

المباريات التالية
البرتغال

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

14 نوفمبر 2026

الدنمارك

الدنمارك

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التكهنات عن خليفة كريستيانو رونالدو في البرتغال بعد أزمته الأخيرة مع جورج جيسوس، تأتي الإجابة من إيطاليا .. عن طريق جوستافو فاريلا نجم مونزا!

البديل الأوضح لرونالدو هو جونسالو راموش، ولكن لاعب باريس سان جيرمان السابق، ظهرت حوله العديد من علامات الاستفهام والشكوك في تجربته الحالية مع ميلان، بتسجيله 3 أهداف فقط في 11 مباراة.

وفقًا لما نشاهده حاليًا في مسيرة جوستافو فاريلا، سنجد أنه لا يتردد أبدًا في استغلال أي فرصة ثمينة، وفي عمر 21 سنة فهو على وشك دخول المرحلة الأهم في مشواره الكروي على الإطلاق، وهو الطريق الذي فرضه على نفسه بالتألق المبهر خلال الموسم الجاري.

الهدف الذي أحرزه أمس، الأربعاء، في خسارة مونزا 4/1 أمام نابولي في الدوري الإيطالي، يأتي كدليل جديد على أن المهاجم البرتغالي ظاهرة تستحق الالتفات إليها جيدًا خلال الموسم الجاري.

لماذا؟ هناك الكثير من الأسباب بخلاف أرقامه وسجله المميز مع مونزا منذ انتقاله للفريق مقابل 2.5 مليون يورو فقط في الصيف الماضي!

  • AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    طفرة مفاجئة ولكن!

    لو نظرنا إلى القيمة التي دفعها مونزا لضم اللاعب، سنجد أن الأموال لا تعني كل شيء في كرة القدم، يمكن لأحدهم أن يرفع قيمة نفسه في لحظة لو اقتنص الفرصة واستفاد منها بأقصى شكل ممكن، وهذا ما فعله فاريلا.

    قبل موسم 2025/2026 لم يسمع أحد أي شيء عن فاريلا، ولم نكن ندرك بوجوده من الأساس على الساحة الأوروبية كأحد أهم المواهب الهجومية، حيث كان مغمورًا قبل وصوله إلى إيطاليا، باللعب مع شباب سبورتينج لشبونة وباوك وبنفيكا "شباب ورديف"، وحتى عندما لعب مع الكبار كان ذلك من خلال جيل فيسنتي، وهنا علينا التوقف قليلًا.

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    المهاجم الشاب سجل 7 أهداف في موسم كامل "33 مباراة" مع جيل فيسنتي الموسم الماضي، ليقوم بنفيكا ببيعه لمونزا ولكن مع الاحتفاظ بـ20% من أي عملية بيع مستقبلية، مع أفضلية الشراء في حالة مضاهاة أي عرض يتقدم به أحدهم لضمه.

    وكأن النادي البرتغالي يعرف ما سيحدث بعد بيع فاريلا .. 10 أهداف وتمريرة حاسمة في 9 مباريات فقط في كل البطولات مع مونزا، اللاعب انفجر وأثبت قدراته أمام الجميع عندما حصل على فرصته، وأصبح مرشحًا للانتقال إلى كبار أوروبا في أي وقت قريب، في ظل معاناة العديد من الأندية من نقص واضح في مركز المهاجم الصريح.

    الأمر لا يتعلق فقط بأرقام فاريلا، لأننا نسمع كل يوم عن مهاجم جديد يسجل الأهداف بصفة مستمرة في بداية كل موسم، ثم يختفي بعدها مثل غيره، البرتغالي لديه العديد من الصفات الخاصة التي تجعله حالة مميزة للغاية، ومن غير المُستبعد أن يرحل عن مونزا في منتصف هذا الموسم في الميركاتو الشتوي، وسط الأنباء المتزايدة حول اهتمام إنتر وآرسنال ونابولي بالحصول على خدماته.

  • ولكن ما هي تلك السمات التي يمتلكها فاريلا؟

    في الوقت الذي أصبح من الطبيعي في كرة القدم الحديثة، أن يتم تكلفة المهاجمين والأجنحة بأدوار متعددة مثل الضغط والعودة للدفاع والمشاركة في مختلف مراحل الهجمة، يظهر فاريلا ليُعيدنا إلى الزمن الجميل .. عصر المهاجم الكلاسيكي الذي يعرف من أين تؤكل الكتف، ويتواجد في المكان الصحيح وفي الوقت المناسب من أجل التسجيل.

    موقع "فلاش سكور" سبق أن نشر إحصائية تعكس مدى خطورة فاريلا بموسمه الأول مع مونزا، عندما كشف عن تسجيله 6 أهداف من 14 تسديدة، ووصلت الأهداف المتوقعة منه إلى 3.0، مما يعني أنه سجل ضعف ما كان متوقعًا منه، مع لمس الكرة بمعدل 30 مرة في كل 90 دقيقة، مع تمركزه بشكل أكبر في الثلث الأخير من الملعب.

    إذن فاريلا يأتي كنموذج على المهاجم الكلاسيكي الذي لا يحتاج الكثير من اللمسات أو التداخل في مختلف مراحل الهجمة لترك بصمته، ما يفعله هو التمركز بذكاء والنظر جيدًا إلى زميله الذي يمتلك الكرة لتحديد خطوته القادمة، سواء التحرك نحوه أو انتظار الكرة في الزاوية البعيدة.

    ما يقوم به فاريلا يشبه فيليبو إنزاجي، أسطورة ميلان وإيطاليا، الذي كان يتحرك بذكاء داخل منطقة الجزاء، ويعرف متى يتحرك للوصول إلى الكرة، وكذلك إرلينج هالاند الذي يمكنه تسجيل هاتريك بأقل عدد من اللمسات في كل مباراة، ولكن النرويجي يمتلك العديد من الصفات الأخرى التي لا يتمتع بها مهاجم مونزا.

    ويضاف إلى ذلك حقيقة أن فاريلا ليس مهاجمًا كلاسيكيًا فقط، هو يمتلك تلك الصفات التي ترفع من معدله التهديفي، ويمكنه تأدية بعض الواجبات المطلوبة في كرة القدم الحديثة مثل الضغط وإجبار المدافعين على الخطأ، بالإضافة إلى لمسته الفنية المميزة وسرعته وقدرته على ترويض الكرة والمرور من المدافعين.

    ولذلك .. فرصة نجاح فاريلا وتألقه على أعلى المستويات تبدو واردة إلى حد كبير لعدة أسباب تتمثل في التالي :

    - قدرة تهديفية مميزة وخارقة وفقًا للأهداف المتوقعة منه، وهو يلعب بفريق يأتي في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "ما بالك لو لعب للكبار"

    - مزيج من صفات المهاجم الكلاسيكي التي تلاشت تمامًا في السنوات الماضية، وخفة حركته ومرونته التي تمكنه من أداء الأدوار الأخرى التي لا تقيده بالتواجد داخل منطقة الجزاء، مثل السقوط لاستلام الكرة وتمريرها وفتح المساحات لمن حوله.

    - قوة بدنية وطول فارع 184 سنتيمترًا، مما يمكنه من الإجادة في الكرات الهوائية والتسجيل بالرأس واستقبال الكرات العالية في نصف ملعب الخصم.

  • AC Monza v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    ماذا عن البرتغال؟

    يمتلك صاحب الـ21 سنة قصة استثنائية في مسيرته، حيث سبق أن لعب ضد والده فرناندو فاريلا في مباراة رسمية خلال عام 2024، حيث كان يلعب هو لرديف بنفيكا، بينما ارتدى والده قميص ألفيركا، وهو موقف غريب اضطر فيه الأب للضغط على ابنه للحصول على الكرة والعكس.

    والده هو مدافع دولي سابق لعب للرأس الأخضر، وهو ما يمنح ابنه أحقية تمثيل المنتخب الذي يقدم طفرة مبهرة في كرة القدم الإفريقية، ولكن الوضع الحالي يشير إلى أن نجم مونزا سيمثل البرتغال، بعدما لعب لمختلف فئاتها السنية من 17 سنة إلى تحت 21 عامًا.

    سجله التهديفي يبدو مبشرًا في فئات الشباب، حيث سجل 10 اهداف مع مختلف المراحل، والسؤال هنا .. هل هان الوقت لجورج جيسوس أن يستعين به في مشروعه الحالي في البرتغال؟

    مدرب النصر السابق دخل في صدام محتدم مع كريستيانو رونالدو في التوقف الدولي الأخير، بعد تهميشه في مباراة النرويج لدوري الأمم الأوروبية، مما نتج عنه رحيل اللاعب عن معسكر منتخب بلاده، وتعرضه لعقوبة الإيقاف والغرامة من الاتحاد البرتغالي.

    الأمور واضحة للجميع .. جيسوس يؤمن بأن عصر رونالدو انتهى بعد بلوغه 41 سنة، وحتى إن عاد مهاجم النصر للمنتخب سيكون ذلك على سبيل التكريم تمهيدًا لاعتزاله اللعب الدولي في التوقيت المناسب.

    ولإثبات صحة وجهة نظره في اختيار توقيت تهميش رونالدو، سيكون جيسوس في أشد الحاجة للاعب يثبت نفسه في أسرع وقت ممكن، حتى يقول للجميع "أنا على حق، كنت مضطرًا للإطاحة بكريستيانو حتى أمنح الفرصة للشباب".

    وفقًا لموقع "Dia de Jogo" فإن جيسوس وضع فاريلا بالفعل ضمن حساباته في التوقف الدولي القادم لشهر نوفمبر، وهنا ستكون فرصته الحقيقة، لو نجح سنقول وداعًا لرونالدو في أقرب وقت ممكن، لتشتعل المنافسة بينه وجونسالو راموش وغيره على قيادة هجوم البرتغال في السنوات القادمة.

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  • AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    دعوة للحذر

    تحمست كثيرًا؟ للأسف يجب ذكر القصة من جانبين، لأن التألق في الدوري الإيطالي لا يعني بالضرورة تكرار ذلك عند الانتقال لمستويات أخرى، ولنا في التاريخ أكثر من عبرة ونماذج فاشلة.

    ولعل النموذج الأبرز على الإطلاق هو أندري شيفتشينكو، الأسطورة الأوكرانية الذي حصل على الكرة الذهبية بفضل تألقه مع ميلان، وانتقل بعدها لتشيلسي مما تسبب في اختفاء بريقه وانهيار مسيرته بالتدريج.

    ولو أردنا التقدم بالزمن أكثر من ذلك، سنجد أيضًا النماذج التالية ..

    - تشيرو إيموبيلي الذي كان "سفاحًا" للأهداف في تورينو وفشل بعد خروجه من إيطاليا مع بوروسيا دورتموند وإشبيلية لتتلاشى نجوميته هو الآخر.

    - جانلوكا سكاماكا : تألق بشكل لافت مع ساسوولو ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية، قبل أن ينقض عليه وست هام، ليصبح أحد أسوأ الصفقات في تاريخ النادي الإنجليزي، ليعود لاحقًا إلى إيطاليا من بوابة أتالانتا ليستعيد الكثير من مستواه.

    - لويس مورييل :تألق مع أودينيزي وسامبدوريا مما لفت أنظار إشبيلية نحوه، ولكنه لم يثبت نفسه مع النادي الأندلسي ليعود هو الآخر.

    كريستوف بيونتيك : وهنا يظهر الخطر الأكبر، انطلاقة البولندي المفاجئة مع جنوى تشبه ما يحدث الآن مع جوستافو فاريلا، حيث انتقل سريعًا لميلان ولكنه لم ينجح لينضم لاحقًا إلى هيرتا برلين ويفشل كذلك في تكرار تألقه.

    وعلى جانب آخر، سنجد أن هناك نماذج فشلت خارج إيطاليا واختلفت مسيرتها تمامًا فور الذهاب إلى هناك، مثل روميلو لوكاكو الذي تعرض لانتقادات عنيفة في مانشستر يونايتد، قبل الانتقال لإنتر، وهو النادي الذي أصبح فيه أحد أهم المهاجمين في العالم، قبل العودة للبريميرليج مرة أخرى من بوابة تشيلسي ليعاني من جديد.

    تامي أبراهام كذلك لم يقدم الكثير في مسيرته مع تشيلسي، ثم انتقل لروما لتختلف حياته تمامًا، وكذلك أديمولا لوكمان الذي فشل مع إيفرتون وليستر سيتي، وتحول إلى لاعب آخر مع أتالانتا لينتقل لاحقًا إلى أتلتيكو مدريد.

    وهذا يضعنا أمام حقيقة أن التألق في إيطاليا لا يعني بالضرورة أن اللاعب وصل بالفعل إلى أعلى مستويات كرة القدم، بسبب تأثر مستوى المنافسة المحلية في البلاد وضعفها في الفترة الأخيرة.

    ولذلك قد يظهر الاحتمال الأنسب لفاريلا الآن، وهو البقاء في إيطاليا قليلًا لموسم آخر أو موسمين سواء مع مونزا أو غيره، والتأني كثيرًا قبل اختبار نفسه بأي من الدوريين الإسباني والإنجليزي.

المباريات التالية
البرتغال

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

14 نوفمبر 2026

الدنمارك

الدنمارك