سلاح جيسوس الجديد للإطاحة برونالدو .. جوستافو فاريلا "المغمور" الذي تحول لماكينة أهداف لإنهاء عصر كريستيانو!

تحمست كثيرًا؟ للأسف يجب ذكر القصة من جانبين، لأن التألق في الدوري الإيطالي لا يعني بالضرورة تكرار ذلك عند الانتقال لمستويات أخرى، ولنا في التاريخ أكثر من عبرة ونماذج فاشلة.
ولعل النموذج الأبرز على الإطلاق هو أندري شيفتشينكو، الأسطورة الأوكرانية الذي حصل على الكرة الذهبية بفضل تألقه مع ميلان، وانتقل بعدها لتشيلسي مما تسبب في اختفاء بريقه وانهيار مسيرته بالتدريج.
ولو أردنا التقدم بالزمن أكثر من ذلك، سنجد أيضًا النماذج التالية ..
- تشيرو إيموبيلي الذي كان "سفاحًا" للأهداف في تورينو وفشل بعد خروجه من إيطاليا مع بوروسيا دورتموند وإشبيلية لتتلاشى نجوميته هو الآخر.
- جانلوكا سكاماكا : تألق بشكل لافت مع ساسوولو ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية، قبل أن ينقض عليه وست هام، ليصبح أحد أسوأ الصفقات في تاريخ النادي الإنجليزي، ليعود لاحقًا إلى إيطاليا من بوابة أتالانتا ليستعيد الكثير من مستواه.
- لويس مورييل :تألق مع أودينيزي وسامبدوريا مما لفت أنظار إشبيلية نحوه، ولكنه لم يثبت نفسه مع النادي الأندلسي ليعود هو الآخر.
كريستوف بيونتيك : وهنا يظهر الخطر الأكبر، انطلاقة البولندي المفاجئة مع جنوى تشبه ما يحدث الآن مع جوستافو فاريلا، حيث انتقل سريعًا لميلان ولكنه لم ينجح لينضم لاحقًا إلى هيرتا برلين ويفشل كذلك في تكرار تألقه.
وعلى جانب آخر، سنجد أن هناك نماذج فشلت خارج إيطاليا واختلفت مسيرتها تمامًا فور الذهاب إلى هناك، مثل روميلو لوكاكو الذي تعرض لانتقادات عنيفة في مانشستر يونايتد، قبل الانتقال لإنتر، وهو النادي الذي أصبح فيه أحد أهم المهاجمين في العالم، قبل العودة للبريميرليج مرة أخرى من بوابة تشيلسي ليعاني من جديد.
تامي أبراهام كذلك لم يقدم الكثير في مسيرته مع تشيلسي، ثم انتقل لروما لتختلف حياته تمامًا، وكذلك أديمولا لوكمان الذي فشل مع إيفرتون وليستر سيتي، وتحول إلى لاعب آخر مع أتالانتا لينتقل لاحقًا إلى أتلتيكو مدريد.
وهذا يضعنا أمام حقيقة أن التألق في إيطاليا لا يعني بالضرورة أن اللاعب وصل بالفعل إلى أعلى مستويات كرة القدم، بسبب تأثر مستوى المنافسة المحلية في البلاد وضعفها في الفترة الأخيرة.
ولذلك قد يظهر الاحتمال الأنسب لفاريلا الآن، وهو البقاء في إيطاليا قليلًا لموسم آخر أو موسمين سواء مع مونزا أو غيره، والتأني كثيرًا قبل اختبار نفسه بأي من الدوريين الإسباني والإنجليزي.