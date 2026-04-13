جوزيه مورينيو يُدلي بتصريح حاسم بشأن مستقبله بعد أن أبقى بنفيكا على آماله الضئيلة في الدوري البرتغالي حية
شريان الحياة لسباق اللقب
حافظ بنفيكا على مطاردته لمجموعة الصدارة بفوز 2-0 على ناسيونال، بفضل هدفين مبكرين من أندرياس شيلديروب ورافا سيلفا. وقد منح هذا الانتصار قدراً كبيراً من الاستقرار الذي كانت الحاجة إليه ماسة بعد سلسلة من النتائج التي تركت «النسور» متأخرين بفارق سبع نقاط عن المتصدر إف سي بورتو. وبينما لا يزال اللقب ممكناً من الناحية الحسابية، بدأ مورينيو يركز على التطوير الداخلي لتشكيلة الفريق لضمان بقاء النادي قادراً على المنافسة خلال فترة انتقالية صعبة في ملعب دا لوز.
التزام دون شروط
كان المدرب البرتغالي حازماً في التأكيد على أن فترة تولّيه المهمة في لشبونة ليست مرتبطة بمطالب مالية أو بوعود بإجراء تغيير جذري وكبير في قوام الفريق هذا الصيف. وأوضح مورينيو أن مصيره المهني يبقى بالكامل بين يديه هو، وأنه مدفوع برغبة في إكمال مشروعه الحالي.
وفي حديثه عن مستقبله في النادي وعن الاستقلالية التي يملكها بشأن مسيرته، قال المدرب السابق لإنتر للصحفيين: "الأمر يعتمد حصراً على رغبة النادي. إن رغبتي في الاستمرار مع بنفيكا لا تتوقف على أي شروط من جانبي، ولا تتوقف على حجم الاستثمار في الفريق."
خطة دمج الأكاديمية
مع استعداد كأس العالم 2026 لإرباك فترة ما قبل الموسم المقبلة، بدأ مورينيو بالفعل في تحديد الجيل القادم من المواهب من أكاديمية سيشال الشهيرة التابعة لبنفيكا. ويعتزم المدرب استغلال العطلة الصيفية لتسريع إدماج المواهب التي يصفها بأنها «النخبة الصغيرة داخل النخبة» في أجواء الفريق الأول، بينما يكون اللاعبون الدوليون الكبار بعيدين في الواجبات الدولية. ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى ضمان بقاء الفريق الأول قوياً خلال جدول مزدحم، من خلال إعطاء الأولوية لتطوير العناصر الفنية المحلية لتوفير عمقٍ أساسي في التشكيلة للموسم المقبل.
اختبار ديربي لشبونة
يواجه بنفيكا رحلة قد تحدد معالم موسمه إلى ملعب خوسيه ألفالادي يوم 19 أبريل لخوض ديربي عالي المخاطر أمام سبورتينغ لشبونة. وعلى الرغم من بقائه دون هزيمة في الدوري البرتغالي، فإن سجل مورينيو المكوّن من 17 فوزًا وثمانية تعادلات لم يكن كافيًا لمجاراة المتصدرين. ومع تبقي خمس مباريات فقط في الدوري، يتعيّن على «النسور» أصحاب المركز الثالث تقليص فارق السبع نقاط مع بورتو وتجاوز سبورتينغ، ما يجعل تحقيق الفوز في هذه الأجواء العدائية أمرًا ضروريًا إذا ما كانت آمالهم الضئيلة في اللقب ستبقى حية.