كان المدرب البرتغالي حازماً في التأكيد على أن فترة تولّيه المهمة في لشبونة ليست مرتبطة بمطالب مالية أو بوعود بإجراء تغيير جذري وكبير في قوام الفريق هذا الصيف. وأوضح مورينيو أن مصيره المهني يبقى بالكامل بين يديه هو، وأنه مدفوع برغبة في إكمال مشروعه الحالي.

وفي حديثه عن مستقبله في النادي وعن الاستقلالية التي يملكها بشأن مسيرته، قال المدرب السابق لإنتر للصحفيين: "الأمر يعتمد حصراً على رغبة النادي. إن رغبتي في الاستمرار مع بنفيكا لا تتوقف على أي شروط من جانبي، ولا تتوقف على حجم الاستثمار في الفريق."