Watford v Ipswich Town - Sky Bet Championship
جوزيه مورينيو «من أوائل» من اتصلوا بإدواردو بوف بعد تعرضه لسكتة قلبية، حيث يكشف نجم واتفورد عن «علاقة لا تصدق» تربطه بالمدرب الأسطوري

تحدث إدواردو بوف بصراحة عن رحلته المذهلة للعودة إلى كرة القدم الاحترافية بعد السكتة القلبية التي كادت تودي بحياته في ديسمبر 2024. وكشف لاعب خط وسط واتفورد عن عمق علاقته بمدربه السابق جوزيه مورينيو، الذي قال إنه كان من أوائل من قدموا الدعم الحيوي له ولأسرته خلال أحلك أيام فترة تعافيه في المستشفى.

  • الدعم الفوري الذي قدمه مورينيو عقب المأساة

    في مقابلة مع صحيفة «ديلي ميل»، تحدث بوف بالتفصيل عن كيفية اتصال مورينيو به فورًا تقريبًا بعد تعرضه لتلك الحادثة المرعبة. وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي كان أحد تلاميذ المدرب البرتغالي خلال الفترة التي قضياها معًا في نادي روما، قد تعرض لسكتة قلبية أثناء مشاركته مع فيورنتينا في مباراة ضد إنتر ميلان قبل أكثر من عام. وفي حديثه عن مدربه السابق، قال لاعب الوسط: "إنه يهتم بكل لاعب دربه. وبعضهم أكثر من غيرهم! لقد راسلني أولاً، لكنني لم أستطع الرد على أي شخص، لذا حصل على رقم والديّ. تربطني به علاقة لا تصدق. مورينيو شخص مهم جداً بالنسبة لي ولعائلتي".

  Fiorentina v FC Internazionale - Serie A

    لحظة مرعبة وطريق طويل للعودة

    يستذكر اللاعب الحادثة بنظرة ناضجة تفوق سنه، على الرغم من الطابع المروّع لانهياره على أرضية ملعب الدوري الإيطالي. واعترف بأنه لم يكن يتذكر أي شيء عن الحادثة نفسها عندما استيقظ على سرير المستشفى، قبل أن يُسمح له بالمغادرة بعد 12 يوماً.

    "آخر ما أتذكره هو لحظة سقوطي"، يتذكر. "استيقظت في المستشفى دون أن أعرف ما حدث. ظننت أنني تعرضت لحادث سيارة. قبل وقوع الحادث، كنت أشعر أنني بطل خارق. أخبروني أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى. كنت أفكر أحياناً: 'ماذا سأفعل؟'. كانت هناك أيام صعبة للغاية حيث كان كل شيء يسير بشكل سيئ للغاية."

  • حياة جديدة مع جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في إنجلترا

    ونظراً لأن لوائح الدوري تنص على منع الأندية الإيطالية من إشراك لاعبين مزودين بجهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع (ICD)، اضطر لاعب خط الوسط إلى مغادرة وطنه لمواصلة مسيرته الكروية. ووجد في النهاية ملاذاً جديداً في نادي واتفورد، حيث وفر له النادي خطة طبية متكاملة. وقد ساعده هذا النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية على استعادة مستواه الذي كان يُطلق عليه في السابق لقب «الكلب المريض» بسبب أسلوبه القوي والمثابر.

    وبعد أن خاض ثماني مباريات منذ ظهوره الأول في 14 فبراير، أصبح الآن مرتاحاً تماماً للجهاز الذي يحافظ على انتظام ضربات قلبه، حيث أوضح قائلاً: "لدي صديق جديد في جسدي. عندما ترى نفسك وقد تغيرت في المرآة، قد يكون ذلك مؤلماً - لكن بالنسبة لي لم يكن الأمر كذلك. لم أشعر بخيبة أمل أبداً".

  Queens Park Rangers v Watford - Sky Bet Championship

    ما هو مستقبل لاعب وسط واتفورد؟

    وبعد تجاوزه للصعوبات، يركز اللاعب الإيطالي الآن على ما تبقى من الموسم. وقد خاض ثماني مباريات مع فريق «الهورنتس» في دوري الدرجة الثانية، وسجل هدفاً حاسماً في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع خلال الفوز 3-1 على فريق «ريكسهام». وبعد أن شارك لأول مرة كأساسي في المباراة الخارجية أمام «كوينز بارك رينجرز» يوم الجمعة، ظل على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة ضد «تشارلتون» يوم الاثنين.

    تبقى لواتفورد خمس مباريات في الدوري، حيث ستسافر لمواجهة أوكسفورد يونايتد في 11 أبريل، قبل أن تستضيف شيفيلد يونايتد في 18 أبريل. وتنتظرها بعد ذلك مواجهات حاسمة ضد وست بروميتش، وميدلزبره، وكوفنتري سيتي.

